Violation des règles : le directeur de course de Pirelli calme le jeu

Le règlement du championnat du monde Superbike et Supersport définit les prestations que le fournisseur de pneus Pirelli doit fournir. Le directeur de course Giorgio Barbier explique pourquoi certaines choses n'ont pas de sens pour Phillip Island.

Après les essais de lundi et mardi sur le circuit du Grand Prix de Phillip Island, il a été décidé entre le promoteur Dorna, la Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM), Pirelli ainsi que les responsables du circuit, afin de "garantir la sécurité de tous les participants", qu'en raison du nouvel asphalte, les pneus arrière ne pourront pas être utilisés pendant plus de onze tours en Championnat du Monde Superbike et dix tours en Championnat du Monde Supersport.

Il en résulte que nous verrons dans toutes les courses, à l'exception de la course de Superbike Superpole, un arrêt obligatoire au stand au cours duquel les pilotes devront faire monter une autre roue arrière avec un pneu neuf. En outre, les deux courses principales de Superbike seront raccourcies de 22 à 20 tours.

Ces décisions ne sont pas les seules à déroger à la procédure normale en Australie.



Dans le règlement, le paragraphe 2.5.7 alinéa d) stipule que Pirelli doit proposer au moins deux options de six pneus pour l'avant et l'arrière. A Phillip Island, cette possibilité de choix disparaît, il n'y aura qu'un seul type de pneu arrière pour les essais et la course pour tous les pilotes. Cela suscite le mécontentement de certains chefs d'équipe qui font remarquer que cela ne correspond pas au règlement et que tout le week-end se déroulerait ainsi dans des conditions illégales.

Le directeur de course de Pirelli, Giorgio Barbier, a tenté d'apaiser les tensions lors d'un entretien avec SPEEDWEEK.com. "Cela fait trois ans que nous roulons à Phillip Island avec la même spécification", a déclaré l'Italien. "Nous avons toujours essayé d'autres solutions, mais elles n'ont jamais fonctionné. Avec les connaissances acquises sur l'asphalte de l'année dernière, pourquoi aurions-nous dû envisager d'apporter une nouvelle spécification qui ne fonctionnerait de toute façon pas sur le nouvel asphalte ? Nous nous sommes donc dit que nous utiliserions notre pneu standard pour ici et que nous verrions comment il fonctionne. A partir de là, nous pourrons réagir pour l'avenir".



"Phillip Island est toujours difficile", sait Barbier. "La dernière fois que l'asphalte frais a été posé ici, ils ne pouvaient faire que dix tours dans le championnat du monde MotoGP et il y avait un arrêt au stand. Comment puis-je supposer que je peux concevoir un meilleur pneu qu'eux ? Nous n'avons pas amené le SC2 ou le SC3 parce qu'ils n'ont jamais fonctionné ici".



Il reste que cette approche ne correspond pas au règlement. "Cette règle existe pour donner aux pilotes le choix entre deux options qui fonctionnent", a maintenu le directeur de course de Pirelli. "Si je sais que je n'ai pas de deuxième spécification qui fonctionne, je préfère apporter un plus grand nombre de pneus qui fonctionnent. Je pourrais aussi me plaindre du fait que le circuit a été fraîchement asphalté juste avant l'événement. C'était le cas à Mandalika et en Argentine il y a quelques années. Nous ne savions pas à quoi nous attendre ici. Pourquoi aurions-nous dû amener des centaines de pneus qui ne fonctionnaient pas" ?