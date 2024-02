Infrangere le regole: il boss delle corse Pirelli calma le acque

Dopo i test di lunedì e martedì sul circuito del Gran Premio di Phillip Island, è stato deciso tra il promotore Dorna, la FIM, Pirelli e i commissari di pista, per "garantire la sicurezza di tutti i partecipanti", che i pneumatici posteriori non potranno essere utilizzati per più di undici giri nel Campionato Mondiale Superbike e dieci nel Campionato Mondiale Supersport a causa del nuovo asfalto.

Di conseguenza, in tutte le gare, ad eccezione della Superbike Superpole, è prevista una sosta obbligatoria ai box, durante la quale i piloti dovranno montare una ruota posteriore diversa con un pneumatico nuovo. Inoltre, le due gare principali della Superbike saranno accorciate da 22 a 20 giri.

Queste decisioni non sono l'unica deviazione dalla normale procedura in Australia.



Il paragrafo 2.5.7 (d) del regolamento stabilisce che Pirelli deve offrire almeno due opzioni di sei pneumatici ciascuna per l'anteriore e il posteriore. A Phillip Island non ci sarà questa opzione e per tutti i piloti sarà disponibile un solo tipo di pneumatico posteriore per le sessioni di prove e le gare. Alcuni capi squadra non sono contenti di questa scelta e sottolineano che non è in linea con i regolamenti e che l'intero weekend si correrebbe in condizioni illegali.

Il Direttore di Gara Pirelli Giorgio Barbier ha cercato di calmare le acque in un'intervista a SPEEDWEEK.com. "Sono tre anni che corriamo con le stesse specifiche a Phillip Island", ha detto l'italiano. "Abbiamo provato più volte soluzioni diverse, ma non hanno mai funzionato. Considerando i risultati ottenuti con l'asfalto dello scorso anno, perché avremmo dovuto pensare di introdurre una nuova specifica che non avrebbe comunque funzionato sul nuovo asfalto? Quindi ci siamo detti che avremmo usato il nostro pneumatico standard per vedere come funziona. In base a ciò, potremo reagire per il futuro".



"Phillip Island è sempre difficile", dice Barbier. "L'ultima volta che qui c'era l'asfalto fresco, nel Campionato del Mondo MotoGP hanno potuto fare solo dieci giri e c'è stato un pit stop. Come posso pensare di poter progettare uno pneumatico migliore del loro? Non abbiamo portato la SC2 o la SC3 perché qui non ha mai funzionato".



Resta il fatto che questo approccio non è in linea con il regolamento. "Questa regola esiste per dare ai piloti la possibilità di scegliere tra due opzioni che funzionano", ha detto il direttore di gara della Pirelli. "Se so di non avere una seconda specifica che funziona, allora preferisco portare un numero maggiore di pneumatici che funzionano. Potrei anche lamentarmi del fatto che la pista è stata asfaltata di fresco poco prima dell'evento. È stato così anche a Mandalika e in Argentina qualche anno fa. Non sapevamo cosa aspettarci qui. Perché avremmo dovuto portare centinaia di pneumatici che non funzionavano?".