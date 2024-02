Quebrando as regras: o chefe de corrida da Pirelli acalma as águas

Após os testes de segunda e terça-feira no Circuito do Grande Prémio de Phillip Island, foi decidido entre o promotor Dorna, a FIM, a Pirelli e os responsáveis da pista, para "garantir a segurança de todos os participantes", que os pneus traseiros não podem ser utilizados durante mais de onze voltas no Campeonato do Mundo de Superbike e dez no Campeonato do Mundo de Supersport, devido ao novo asfalto.

Como resultado, assistiremos a uma paragem obrigatória nas boxes em todas as corridas, exceto na corrida Superbike Superpole, durante a qual os pilotos terão de colocar uma roda traseira diferente com um pneu novo. Para além disso, as duas corridas principais de Superbike serão encurtadas de 22 para 20 voltas.

Estas decisões não são o único desvio ao procedimento normal na Austrália.



O parágrafo 2.5.7 (d) dos regulamentos estabelece que a Pirelli deve oferecer pelo menos duas opções de seis pneus cada para os pneus dianteiros e traseiros. Em Phillip Island, não haverá essa opção e apenas um tipo de pneu traseiro estará disponível para todos os pilotos nas sessões de treinos e corridas. Alguns chefes de equipa não estão satisfeitos com esta situação e salientam que não está em conformidade com os regulamentos e que todo o fim de semana seria disputado em condições ilegais.

O Diretor de Corrida da Pirelli, Giorgio Barbier, tentou acalmar as ondas numa entrevista ao SPEEDWEEK.com. "Há três anos que corremos com a mesma especificação em Phillip Island", disse o italiano. "Tentámos soluções diferentes vezes sem conta, mas nunca resultaram. Com as conclusões do asfalto do ano passado em mente, porque haveríamos de pensar em trazer uma nova especificação que, de qualquer forma, não funcionaria no novo asfalto? Por isso, dissemos a nós próprios que íamos usar o nosso pneu normal para aqui e ver como funcionava. Com base nisso, podemos reagir para o futuro".



"Phillip Island é sempre difícil", diz Barbier. "A última vez que tiveram aqui asfalto novo, só puderam fazer dez voltas no Campeonato do Mundo de MotoGP e houve uma paragem nas boxes. Como é que posso presumir que posso conceber um pneu melhor do que eles? Não trouxemos o SC2 ou SC3 porque nunca funcionou aqui".



O facto é que esta abordagem não está em conformidade com os regulamentos. "Esta regra existe para dar aos pilotos uma escolha entre duas opções que funcionam", disse o diretor de corrida da Pirelli. "Se eu sei que não tenho uma segunda especificação que funcione, então prefiro trazer um número maior de pneus que funcionem. Também me posso queixar do facto de a pista ter sido asfaltada de fresco pouco antes do evento. Aconteceu o mesmo em Mandalika e na Argentina há alguns anos. Não sabíamos o que nos esperava aqui. Porque é que havíamos de trazer centenas de pneus que não funcionavam?"