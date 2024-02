Phillip Island, FP2 : Pluie, oies et un record

La deuxième séance d'essais du Championnat du monde Superbike 2024 à Phillip Island a commencé lentement et s'est terminée avec un temps record pour le pilote Kawasaki Alex Lowes. Les favoris du championnat du monde ne se sont pas mêlés à l'avant. Philipp Öttl (Yamaha) dans le top 10.

Lorsque la deuxième séance d'entraînement du Championnat du monde Superbike 2024 a débuté à Phillip Island, les pilotes n'ont pas fait d'effort pour monter sur leurs motos. En effet, la pluie s'était invitée à la fin de la superpole du championnat du monde Supersport, accompagnée de rafales de vent et d'une bruine persistante. Dans l'ensemble, le temps n'était pas très engageant.

Seul Jonathan Rea (Yamaha) est entré en piste dans les premières minutes pour un tour de reconnaissance. Après dix minutes, Toprak Razgatlioglu (BMW) et Philipp Öttl (Yamaha) ont suivi l'exemple de l'Irlandais du Nord, mais ils ont eux aussi regagné la voie des stands après un tour. Et lorsque Alvaro Bautista (Ducati) a voulu faire une tentative après 14 minutes, des drapeaux rouges ont été agités - des oies s'étaient installées confortablement sur la piste et il a fallu les chasser.

Mais l'interruption a fait du bien à la piste. Alors qu'il restait 27 minutes, Michael Rinaldi a bouclé son premier tour complet en 1:30,145 min, suivi d'un 1:29,670 min. C'était le signal de départ pour tous les autres pilotes.

A titre d'estimation : Toprak Razgatlioglu (BMW) avait réalisé le meilleur tour mardi lors des essais en 1:28,511 min, tandis qu'Andrea Locatelli (Yamaha) a assuré le meilleur temps en 1:29,167 min lors de la FP1. Le record de la piste établi en 2020 par Tom Sykes (BMW, 1:29,230 min) est donc déjà battu.

A 18 minutes de la fin, Locatelli avait pris la tête en 1:29,660 min et seuls Rea et Bautista n'avaient pas encore réalisé de tour chronométré.

A dix minutes de la fin de la deuxième séance d'essais, le pilote officiel Kawasaki Alex Lowes a établi un nouveau temps de référence en 1:29,042 min. L'Anglais a devancé de 0,3 seconde la recrue Superbike Nicolò Bulega (Ducati) et de 0,5 seconde Locatelli. Les neuf premiers se tiennent en une seconde, Philipp Öttl (10e) étant à 1,1 seconde et Bautista à la 14e place.

A 6 minutes de la fin, Rea a lui aussi signé un temps au tour. Mais son 1:30,948 min n'a suffi que pour la 15e place.

Le meilleur temps de Lowes est resté. Avec seulement 0,059 seconde de retard, Bulega a terminé sa première journée d'entraînement dans la catégorie Superbike en deuxième position, Danilo Petrucci (Ducati) en troisième.

Le meilleur pilote BMW n'a pas été Toprak Razgatlioglu, mais son collègue du team ROKiT Michael van der Mark, qui s'est classé quatrième. Le Turc s'est classé neuvième à 0,365 seconde, Bautista a pris la 12e place et Rea la 16e.

Sam Lowes et son équipe Ducati Marc VDS ont fait une entrée en matière remarquée en prenant la cinquième place, tout comme Andrea Iannone (Go Eleven Ducati), sixième.

Philipp Öttl (GMT94 Yamaha) s'est quant à lui classé 10e, à 0,472 seconde. Dominique Aegerter (GRT Yamaha), en retard à l'entraînement, a terminé 13e.

A l'exception de Locatelli (11e) et de Scott Redding (18e /BMW), tous les pilotes ont amélioré leur temps de la matinée.