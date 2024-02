Phillip Island, FP2: pioggia, oche e un record

Quando è iniziata la seconda sessione di prove del Campionato Mondiale Superbike 2024 a Phillip Island, i piloti non hanno fatto alcun tentativo di salire in moto. Questo perché aveva piovuto in precedenza al termine della Superpole del Campionato Mondiale Supersport, c'era un vento a raffica e continuava a piovigginare. Nel complesso, il tempo non era molto invitante.

Solo Jonathan Rea (Yamaha) è sceso in pista per un giro di ispezione nei primi minuti. Dopo dieci minuti, Toprak Razgatlioglu (BMW) e Philipp Öttl (Yamaha) hanno seguito l'esempio del nordirlandese, ma anche loro sono rientrati ai box dopo un giro. E quando Alvaro Bautista (Ducati) ha provato a fare un tentativo dopo 14 minuti, sono state sventolate le bandiere rosse: le oche si erano messe a loro agio sulla pista e hanno dovuto essere allontanate.

Ma l'interruzione ha fatto bene alla pista. A 27 minuti dalla fine, Michael Rinaldi ha completato il primo giro completo in 1:30.145 minuti, seguito da un 1:29.670 minuti. Questo è stato il segnale di partenza per tutti gli altri piloti.

Per quanto riguarda la valutazione: Toprak Razgatlioglu (BMW) aveva fatto segnare il giro più veloce nel test di martedì con 1:28.511 minuti, nelle FP1 Andrea Locatelli (Yamaha) ha fatto segnare il miglior tempo con 1:29.167 minuti. Il record della pista stabilito da Tom Sykes (BMW, 1:29.230 min) nel 2020 è quindi già stato battuto.

A 18 minuti dalla fine, Locatelli ha preso il comando con un 1:29.660 min e solo Rea e Bautista non hanno ancora completato un giro cronometrato.

A dieci minuti dalla fine della seconda sessione di prove, il pilota ufficiale Kawasaki Alex Lowes ha fatto segnare un nuovo miglior tempo di 1'29.042. L'inglese era in testa con 0,3 punti di vantaggio. L'inglese ha preceduto di 0,3 secondi il debuttante della Superbike Nicolò Bulega (Ducati) e di 0,5 secondi Locatelli. I primi nove sono a un secondo l'uno dall'altro, con Philipp Öttl al 10° posto a 1,1 secondi e Bautista al 14°.

A 6 minuti dalla fine, anche Rea ha registrato un tempo sul giro. Tuttavia, il suo 1'30.948 è stato sufficiente per il 15° posto.

Il miglior tempo di Lowes è rimasto inalterato. Bulega ha concluso la sua prima giornata di prove nella categoria Superbike al secondo posto, a soli 0,059 secondi di distanza, con Danilo Petrucci (Ducati) al terzo.

Il miglior pilota BMW non è stato Toprak Razgatlioglu, ma il suo compagno di squadra ROKiT Michael van der Mark in quarta posizione. Il turco ha accumulato un ritardo di 0,365 secondi in nona posizione, con Bautista in 12a e Rea in 16a.

Sam Lowes e la sua Ducati del team Marc VDS hanno fatto un ottimo debutto in quinta posizione, così come Andrea Iannone (Go Eleven Ducati) in sesta.

Philipp Öttl (GMT94 Yamaha), che ha concluso con un ritardo di 0,472 secondi al 10° posto, è stato in crescita. Dominique Aegerter (GRT Yamaha), che ha sofferto per un deficit di allenamento, ha concluso al 13° posto.

Ad eccezione di Locatelli (11°) e Scott Redding (18°/BMW), tutti i piloti hanno migliorato i loro tempi del mattino.