Phillip Island, FP2: Chuva, gansos e um recorde

A segunda sessão de treinos livres do Campeonato do Mundo de Superbikes de 2024 em Phillip Island teve um início lento e terminou com um tempo recorde do piloto da Kawasaki, Alex Lowes. Os favoritos ao título mundial não estiveram entre os primeiros. Philipp Öttl (Yamaha) no top 10.

Quando a segunda sessão de treinos do Campeonato do Mundo de Superbikes de 2024 começou em Phillip Island, os pilotos não fizeram qualquer tentativa de subir para as suas motos. Isto porque tinha chovido mais cedo no final da Superpole do Campeonato do Mundo de Supersport, havia uma rajada de vento e continuava a chuviscar. No geral, o tempo não estava muito convidativo.

Apenas Jonathan Rea (Yamaha) saiu para a pista para uma volta de inspeção nos primeiros minutos. Após dez minutos, Toprak Razgatlioglu (BMW) e Philipp Öttl (Yamaha) seguiram o exemplo do irlandês do norte, mas também regressaram às boxes após uma volta. E quando Alvaro Bautista (Ducati) tentou fazer uma tentativa após 14 minutos, foram agitadas bandeiras vermelhas - os gansos tinham-se instalado na pista e tiveram de ser afugentados.

Mas a interrupção fez bem à pista. A 27 minutos do fim, Michael Rinaldi completou a primeira volta completa em 1:30.145 minutos, seguido de 1:29.670 minutos. Este foi o sinal de partida para todos os outros pilotos.

Para a avaliação: Toprak Razgatlioglu (BMW) tinha estabelecido a volta mais rápida no teste de terça-feira com 1:28.511 min, no FP1 Andrea Locatelli (Yamaha) estabeleceu o melhor tempo com 1:29.167 min. O recorde da pista estabelecido por Tom Sykes (BMW, 1:29.230 min) em 2020 já foi, portanto, batido.

A 18 minutos do final, Locatelli assumiu a liderança com 1:29.660 min e apenas Rea e Bautista ainda não tinham completado uma volta cronometrada.

Dez minutos antes do final da segunda sessão de treinos livres, o piloto de fábrica da Kawasaki, Alex Lowes, registou um novo melhor tempo de 1m29,042s. O inglês liderou com 0,3 segundos de vantagem sobre o estreante em Superbike Nicolò Bulega (Ducati) e 0,5 segundos sobre Locatelli. Os nove primeiros estavam a menos de um segundo uns dos outros, com Philipp Öttl em 10º lugar a 1,1 segundos e Bautista em 14º.

A 6 minutos do final, Rea também registou uma volta. No entanto, o seu tempo de 1m30,948s foi apenas suficiente para o 15º lugar.

O melhor tempo de Lowes manteve-se. Bulega terminou o seu primeiro dia de treinos na categoria Superbike em segundo lugar, a apenas 0,059 segundos, com Danilo Petrucci (Ducati) em terceiro.

O melhor piloto da BMW não foi Toprak Razgatlioglu, mas o seu companheiro de equipa na ROKiT, Michael van der Mark, na quarta posição. O turco ficou 0,365 segundos atrás, em nono, com Bautista em 12º e Rea em 16º.

Sam Lowes e a sua equipa Ducati Marc VDS fizeram uma forte estreia em quinto lugar, tal como Andrea Iannone (Go Eleven Ducati) em sexto.

Philipp Öttl (GMT94 Yamaha), que terminou 0,472 segundos atrás no 10º lugar, esteve em alta. Dominique Aegerter (GRT Yamaha), que sofreu um défice de treino, terminou em 13º.

Com exceção de Locatelli (11º) e Scott Redding (18º/BMW), todos os pilotos melhoraram os seus tempos da manhã.