Sidecar Festival : le meilleur du side-car

Dix des quatorze batailles du championnat du monde de side-car ont déjà été livrées et deux équipes, le duo franco-britannique Todd Ellis/Emmanuelle Clément et les frères britanniques Ben et Tom Birchall, se sont clairement détachées du reste du peloton. Seuls neuf points séparent les deux prétendants au titre. A Oschersleben, il s'agit pour eux de s'assurer une position de départ optimale pour la finale d'Estoril (28-29.10).

Derrière Ellis/Clément et Birchall/Birchall, trois équipages de side-cars se tiennent en un point. Stephen Kershaw/Ryan Charlwood ont encore une courte avance, mais le couple franco-britannique Harrison Payne/Kevin Rousseau de l'équipe Steinhausen Racing, qui a remporté la course de sprint sur le Red Bull Ring, ainsi que leurs compatriotes britanniques Sam et Tom Christie sont à l'affût de leur chance.

A l'exception de quelques moments forts, la saison ne se déroule pas comme prévu pour les Britanniques Tim Reeves/Mark Wilkes, le Finlandais Pekka Päivärinta et sa copilote néerlandaise Ilse de Haas ainsi que le duo germano-néerlandais Bennie Streuer/Kevin Kölsch. Les trois équipes Bonovo action, qui occupent les rangs 7 à 9 du championnat du monde, veulent prouver sur le circuit de 3,667 kilomètres qu'elles ont été jusqu'à présent battues en dessous de leur valeur.

Dans l'IDM side-car, la finale du championnat est prévue à Magdeburger Börde. Avant les deux dernières manches, les Français Ted et Vincent Peugeot sont en tête du classement devant l'Allemand Lennard Göttlich (Bonovo action Junior Team), qui a retrouvé Uwe Neubert à la place de Lucas Krieg depuis son grave accident à Schleiz. Le couple austro-tchèque Peter Kimeswenger et Ondrej Sedlacek pourrait encore déloger les Allemands Josef Sattler/Luca Schmidt - Sattler a entre-temps mis fin à sa carrière après l'accident de Schleiz - de la troisième place.

Trois courses - un sprint de six tours et deux courses de neuf tours - se dérouleront ce week-end dans le cadre du Sidecar Trophy, une compétition à forte participation. Cette série, qui compte traditionnellement de nombreux anciens pilotes de championnat du monde et dans laquelle on peut voir des side-cars de 600 cm3 ainsi que des attelages à moteur de 1000 cm3 en course, est depuis de nombreuses années un garant du meilleur sport de side-car, pour le plus grand plaisir des fans.

Horaire du Sidecar Festival

Samedi 07.10.2023

08:00-08:15 Entraînement libre Classic Demo 1

08:20-08:35 Entraînement libre Classic Demo 2

08:40-08:55 Entraînement libre Classic Demo 3

09:00-09:20 Qualification Trophée Sidecar

09:35-10:05 Entraînement libre FIM side-car

10:10-10:25 Entraînement libre Camathias Cup

10:30-11:00 Qualification Trophée Sidecar

10:05-11:20 Entraînement libre Classic Demo 1

11:25-11:40 Entraînement libre Classic Demo 2

11:45-12:00 Entraînement libre Classic Demo 3

12:00-12:30 Pause de midi

12:30-12:50 Qualifications FIM side-car

12:55-13:10 Qualifications Camathias Cup

13:25-13:45 Course 1 Trophée Sidecar

13:50-14:05 Essais libres Classic Demo 1

14:10-14:25 Essais libres Classic Demo 2

14:35-14:55 Qualifications FIM side-car

15:00-15:15 Entraînement libre Classic Demo 3

15:20-15:35 Qualifications Camathias Cup

15:50-16:25 Course 2 Trophée Sidecar

16:50-17:30 Course sprint FIM side-car

Dimanche 08.10.2023

09:00-09:10 Warm-up Sidecar-Trophy

09:15-09:35 Entraînement libre Classic Demo 1

09:55-10:10 Warm-up FIM side-cars

10:15-10:35 Entraînement libre Classic Demo 2

10:50-11:20 Course 1 Camathias Cup

11:25-11:45 Entraînement libre Classic Demo 3

11:50-12:20 Pause de midi

12:30-13:00 Course 3 Trophée Sidecar

13:10-13:25 Entraînement libre Classic Demo 1

13:30-13:45 Entraînement libre Classic Demo 2

14:05-14:50 Course FIM side-car

15:00-15:35 Course 2 Camathias Cup

15:45-16:00 Entraînement libre Classic Demo 3

Classement au championnat du monde après 10 courses sur 14

1. Ellis/Clément (GB/F), 198 points. 2. Birchall/Birchall (GB), 189. 3. Kershaw/Charlwood (GB), 125. 4. Payne/Rousseau (GB/F), 124. 5. Christie/Christie (GB), 124. 6. Reeves/Wilkes (GB), 94. 7. Päivärinta/de Haas (FIN/NL), 93. 8. Streuer/Kölsch (NL/D), 59. 9. Sattler/Schmidt (D), 53. 10. Peugeot/Peugeot (F), 52. 11. Archer/Christie (GB), 37. 12. Göttlich/Krieg (D), 40. 13. Cable/Richardson (GB), 37. 14. Holden/van Middegaal (GB/NL), 35. 15. Kimeswenger/Sedlacek (A/CZ), 32. 16. Zimmermann/Mahl (D), 19. 17. Biggs/Segers (GB/NL), 17. 18. Remse/Wechselberger (SLO/A), 9. 19. Vinet/Pirat (F), 8. 20. Williams/Pitt (GB), 7. 21. Laidlow/Laidlow (GB), 6. 22. Leguen/Darras (F), 6. 23. Schwegler/Kopecky (D/CZ), 5.

Classement IDM side-car après 10 courses sur 12

1. Peugeot/Peugeot (F), 152,5 points. 2. Göttlich/Krieg (D), 129. 3. Sattler/Schmidt (D), 120. 4. Kimeswenger/Sedlacek (A/CZ), 108. 5. Archer/Christie (GB), 97. 6. Cable/Richardson (GB), 97. 7. Zimmermann/Mahl (D), 81. 8. Vinet/Pirat (F), 47. 9. Schwegler/Kopecky (D/CZ), 30. 10. Remse/Wechselberger (SLO/A), 27. 11. Laidlow/Laidlow (GB), 25. 12. Biggs/Segers (GB/NL), 20. 13. Leguen/Darras (F), 16.