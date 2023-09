Festival del Sidecar: il meglio delle corse in sidecar

Dal 7 all'8 ottobre, gli appassionati di corse in sidecar avranno pane per i loro denti al Sidecar Festival di Oschersleben, con le finali IDM Sidecar e due prove del Campionato del Mondo Sidecar.

Dieci battaglie su 14 sono già state combattute nel campionato mondiale sidecar e con il duo britannico-francese Todd Ellis/Emmanuelle Clément e i fratelli britannici Ben e Tom Birchall, due squadre sono state in grado di staccare nettamente il resto del campo. Solo nove punti separano i due contendenti al titolo. A Oschersleben, il loro obiettivo è quello di assicurarsi una posizione di partenza ottimale per la finale di Estoril (28-29 ottobre).

Dietro ai superiori Ellis/Clément e Birchall/Birchall, tre equipaggi di sidecar sono racchiusi in un solo punto. Stephen Kershaw/Ryan Charlwood hanno ancora un vantaggio risicato, ma la coppia britannico-francese Harrison Payne/Kevin Rousseau del Team Steinhausen Racing, che ha vinto la gara sprint al Red Bull Ring, e i connazionali Sam e Tom Christie sono in agguato.

A parte alcuni momenti salienti, la stagione non sta andando secondo i piani per i britannici Tim Reeves/Mark Wilkes, il finlandese Pekka Päivärinta e la sua copilota olandese Ilse de Haas, nonché la coppia olandese-tedesca Bennie Streuer/Kevin Kölsch. I tre team Bonovo action, che sono classificati dal 7° al 9° posto nel Campionato del Mondo, vogliono dimostrare sul tracciato di 3,667 chilometri che finora sono stati battuti al di sotto del loro valore.

Nell'IDM Sidecar, l'ultima prova del campionato è in programma al Magdeburger Börde. Prima delle ultime due prove, i francesi Ted e Vincent Peugeot guidano la classifica davanti al tedesco Lennard Göttlich (Bonovo action Junior Team), che ha di nuovo in barca Uwe Neubert al posto di Lucas Krieg dopo il grave incidente di Schleiz. La coppia austro-ceca Peter Kimeswenger e Ondrej Sedlacek potrebbe ancora spingere i tedeschi Josef Sattler/Luca Schmidt - Sattler ha nel frattempo concluso la sua carriera dopo l'incidente di Schleiz - fuori dal terzo posto.

Tre gare - una sprint su sei giri e due gare su nove giri - si svolgeranno questo fine settimana nel Trofeo Sidecar, che conta un gran numero di partecipanti. La serie, tradizionalmente forte e con numerosi ex piloti del Campionato del Mondo, in cui gareggiano sidecar con motori da 600 cc e squadre con motori da 1000 cc, è stata per molti anni un garante del miglior sport dei sidecar, per la gioia degli appassionati.

Programma del Festival del Sidecar

Sabato, 07.10.2023

08:00-08:15 Prove libere Classic Demo 1

08:20-08:35 Prove libere Classic Demo 2

08:40-08:55 Prove libere Classic Demo 3

09:00-09:20 Trofeo Sidecar di qualificazione

09:35-10:05 Prove libere FIM Sidecar

10:10-10:25 Prove libere Coppa Camathias

10:30-11:00 Qualifiche Trofeo Sidecar

10:05-11:20 Prove libere Classic Demo 1

11:25-11:40 Prove libere Classic Demo 2

11:45-12:00 Prove libere Classic Demo 3

12:00-12:30 Pausa pranzo

12:30-12:50 Qualifiche FIM Sidecar

12:55-13:10 Qualifiche Coppa Camathias

13:25-13:45 Gara 1 Trofeo Sidecar

13:50-14:05 Prove libere Classic Demo 1

14:10-14:25 Prove libere Classic Demo 2

14:35-14:55 Qualifiche FIM Sidecar

15:00-15:15 Prove libere Classic Demo 3

15:20-15:35 Qualifiche Coppa Camathias

15:50-16:25 Gara 2 Trofeo Sidecar

16:50-17:30 Gara sprint FIM Sidecar

Domenica, 08.10.2023

09:00-09:10 Riscaldamento Trofeo Sidecar

09:15-09:35 Prove libere Classic Demo 1

09:55-10:10 Riscaldamento FIM Sidecar

10:15-10:35 Prove libere Classic Demo 2

10:50-11:20 Gara 1 Coppa Camathias

11:25-11:45 Prove libere Classic Demo 3

11:50-12:20 Pausa pranzo

12:30-13:00 Gara 3 Trofeo Sidecar

13:10-13:25 Prove libere Classic Demo 1

13:30-13:45 Prove libere Classic Demo 2

14:05-14:50 Gara FIM Sidecar

15:00-15:35 Gara 2 Coppa Camathias

15:45-16:00 Prove libere Classic Demo 3

Classifica del Campionato del Mondo dopo 10 gare su 14

1. Ellis/Clément (GB/F), 198 punti. 2. Birchall/Birchall (GB), 189. 3. Kershaw/Charlwood (GB), 125. 4. Payne/Rousseau (GB/F), 124. 5. Christie/Christie (GB), 124. 6. Reeves/Wilkes (GB), 94. 7. Päivärinta/de Haer (GB), 94. Päivärinta/de Haas (FIN/NL), 93. 8° Streuer/Kölsch (NL/D), 59. 9° Sattler/Schmidt (D), 53. 10° Peugeot/Peugeot (F), 52. 11° Archer/Christie (GB), 37. 12° Göttlich/Krieg (D), 40. 13. Cable/Richardson (GB), 37. 14. Holden/van Middegaal (GB/NL), 35. 15. Kimeswenger/Sedlacek (A/CZ), 32. 16. Zimmermann/Mahl (D), 19. 17. Biggs/Segers (GB/NL), 17. 18. Remse/Wechselberger (S), 19. Remse/Wechselberger (SLO/A), 9. 19. Vinet/Pirat (F), 8. 20. Williams/Pitt (GB), 7. 21. Laidlow/Laidlow (GB), 6. 22. Leguen/Darras (F), 6. 23. Schwegler/Kopecky (D/CZ), 5.

Classifica IDM Sidecars dopo 10 gare su 12

1° Peugeot/Peugeot (F), 152,5 punti. 2° Göttlich/Krieg (D), 129. 3° Sattler/Schmidt (D), 120. 4° Kimeswenger/Sedlacek (A/CZ), 108. 5° Archer/Christie (GB), 97. 6° Cable/Richardson (GB), 97. 7° Zimmermann/Mahl (D), 81. 8° Vinet/Pirat (F), 47. 9° Schwegler/Kopecky (D/CZ), 30. 10° Remse/Wechselberger (SLO/A), 27. 11° Laidlow/Laidlow (GB), 25. 12° Biggs/Segers (GB/NL), 20. 13° Leguen/Darras (F), 16.