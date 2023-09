Sidecar Festival: as corridas de sidecar no seu melhor

De 7 a 8 de outubro, os adeptos das corridas de sidecar terão o que merecem no Sidecar Festival em Oschersleben, incluindo as finais do IDM Sidecar e duas rondas do Campeonato do Mundo de Sidecar.

Dez das 14 batalhas já foram travadas no campeonato do mundo de sidecar e com a dupla britânico-francesa Todd Ellis/Emmanuelle Clément e os irmãos britânicos Ben e Tom Birchall, duas equipas conseguiram distanciar-se claramente do resto do pelotão. Apenas nove pontos separam os dois candidatos ao título. Em Oschersleben, o objetivo é garantir uma posição de partida ideal para a final no Estoril (28 e 29 de outubro).

Atrás dos superiores Ellis/Clément e Birchall/Birchall, três equipas de sidecar estão a apenas um ponto de distância. Stephen Kershaw/Ryan Charlwood ainda têm uma pequena vantagem, mas a dupla britânico-francesa Harrison Payne/Kevin Rousseau da Team Steinhausen Racing, que venceu a corrida de sprint no Red Bull Ring, bem como os seus compatriotas britânicos Sam e Tom Christie estão à espreita da sua oportunidade.

Para além de alguns destaques, a época não está a correr como planeado para os britânicos Tim Reeves/Mark Wilkes, o finlandês Pekka Päivärinta e a sua copiloto holandesa Ilse de Haas, bem como a dupla germano-holandesa Bennie Streuer/Kevin Kölsch. As três equipas de ação Bonovo, que ocupam o 7º e o 9º lugar no Campeonato do Mundo, querem provar na pista de 3,667 quilómetros que, até agora, foram derrotadas abaixo do seu valor.

No IDM Sidecar, a última ronda do campeonato está à porta, em Magdeburger Börde. Antes das duas últimas rondas, os franceses Ted e Vincent Peugeot lideravam a classificação, à frente do alemão Lennard Göttlich (Bonovo action Junior Team), que tem Uwe Neubert no barco em vez de Lucas Krieg, desde o seu grave acidente em Schleiz. A dupla austríaco-tcheca Peter Kimeswenger e Ondrej Sedlacek poderá ainda empurrar os alemães Josef Sattler/Luca Schmidt - Sattler terminou entretanto a sua carreira após o acidente em Schleiz - para fora do terceiro lugar.

Três corridas - um sprint de seis voltas e duas corridas de nove voltas - terão lugar este fim de semana no Troféu Sidecar, que conta com um grande número de participantes. A série tradicionalmente forte, com numerosos antigos pilotos do Campeonato do Mundo, na qual podem ser vistos sidecars com motores de 600 cc, bem como equipas com motores de 1000 cc, tem sido um garante do melhor desporto de sidecar durante muitos anos, para grande satisfação dos fãs.

Calendário Festival Sidecar

Sábado, 07.10.2023

08:00-08:15 Treinos livres Classic Demo 1

08:20-08:35 Treino livre Classic Demo 2

08:40-08:55 Treino livre Classic Demo 3

09:00-09:20 Qualificação Troféu Sidecar

09:35-10:05 Treino livre FIM Sidecar

10:10-10:25 Treino livre Camathias Cup

10:30-11:00 Qualificação Troféu Sidecar

10:05-11:20 Treino livre Classic Demo 1

11:25-11:40 Treino Livre Clássico Demo 2

11:45-12:00 Treino Livre Clássico Demo 3

12:00-12:30 Pausa para almoço

12:30-12:50 Qualificação FIM Sidecars

12:55-13:10 Qualificação Camathias Cup

13:25-13:45 Corrida 1 Troféu Sidecar

13:50-14:05 Treinos livres Classic Demo 1

14:10-14:25 Treino livre Classic Demo 2

14:35-14:55 Qualificação FIM Sidecar

15:00-15:15 Treino Livre Classic Demo 3

15:20-15:35 Qualificação Camathias Cup

15:50-16:25 Corrida 2 Troféu Sidecar

16:50-17:30 Corrida Sprint FIM Sidecar

Domingo, 08.10.2023

09:00-09:10 Aquecimento Troféu Sidecar

09:15-09:35 Treinos livres Classic Demo 1

09:55-10:10 Aquecimento FIM Sidecars

10:15-10:35 Treino livre Classic Demo 2

10:50-11:20 Corrida 1 Taça Camathias

11:25-11:45 Treino Livre Classic Demo 3

11:50-12:20 Pausa para almoço

12:30-13:00 Corrida 3 Troféu Sidecar

13:10-13:25 Treino livre Clássico Demo 1

13:30-13:45 Treino livre Classic Demo 2

14:05-14:50 Corrida FIM Sidecar

15:00-15:35 Corrida 2 Taça Camathias

15:45-16:00 Treino livre Classic Demo 3

Classificação do Campeonato do Mundo após 10 das 14 corridas

1º Ellis/Clément (GB/F), 198 pontos. 2. Birchall/Birchall (GB), 189. 3. Kershaw/Charlwood (GB), 125. 4. Payne/Rousseau (GB/F), 124. 5. Christie/Christie (GB), 124. 6. Reeves/Wilkes (GB), 94. 7. Päivärinta/de Haas (FIN/NL), 93. 8º Streuer/Kölsch (NL/D), 59. 9º Sattler/Schmidt (D), 53. 10º Peugeot/Peugeot (F), 52. 11º Archer/Christie (GB), 37. 12º Göttlich/Krieg (D), 40. 13. Cable/Richardson (GB), 37. 14. Holden/van Middegaal (GB/NL), 35. 15. Kimeswenger/Sedlacek (A/CZ), 32. 16. Zimmermann/Mahl (D), 19. 17. Biggs/Segers (GB/NL), 17. 18. Remse/Wechselberger (SLO/A), 9. 19. Vinet/Pirat (F), 8. 20. Williams/Pitt (GB), 7. 21. Laidlow/Laidlow (GB), 6. 22. Leguen/Darras (F), 6. 23. Schwegler/Kopecky (D/CZ), 5.

Classificação IDM Sidecars após 10 das 12 corridas

1º Peugeot/Peugeot (F), 152,5 pontos. 2º Göttlich/Krieg (D), 129. 3º Sattler/Schmidt (D), 120. 4º Kimeswenger/Sedlacek (A/CZ), 108. 5º Archer/Christie (GB), 97. 6º Cable/Richardson (GB), 97. 7º Zimmermann/Mahl (D), 81. 8º Vinet/Pirat (F), 47. 9º Schwegler/Kopecky (D/CZ), 30. 10º Remse/Wechselberger (SLO/A), 27. 11º Laidlow/Laidlow (GB), 25. 12º Biggs/Segers (GB/NL), 20. 13º Leguen/Darras (F), 16.