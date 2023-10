Les frères Birchall prêts à se battre pour la couronne mondiale

L'événement organisé sur le Red Bull Ring début août s'est douloureusement terminé pour Ben et Tom Birchall. Le side-car des deux frères britanniques s'est renversé lors du troisième tour de la deuxième course du championnat du monde après un léger contact avec un concurrent. Le pilote Ben Birchall s'en est sorti sans trop de dommages, avec de graves écorchures. Le copilote Tom Birchall a quant à lui été diagnostiqué avec une déchirure des ligaments de l'épaule droite.

Peu après l'accident, les champions du monde 2009, 2017 et 2018 se sont préparés pour les courses d'Assen, mais il est vite apparu qu'une intervention du copilote n'était pas envisageable. Pour ne pas laisser passer sa chance de remporter le championnat du monde, Callum Crowe l'a remplacé. Avec une troisième et une deuxième place, ils sont restés en contact avec les tenants du titre Todd Ellis/Emmanuelle Clément.

Tom Birchall est de retour à temps avant le Sidecar Festival à la Motorsportarena d'Oschersleben, où les courses 11 et 12 du championnat du monde en 14 manches auront lieu le week-end prochain : "C'est bon d'être de retour ! Nous avons fait quelques tours pour nous préparer aux prochaines courses du championnat du monde. La convalescence a été difficile, mais je me sens à nouveau presque en forme".

"Ma participation en Allemagne était sur le fil du rasoir. Nous avions un plan et nous nous sommes investis. BT Sports Therapy a été d'une grande aide à cet égard", a expliqué le Britannique de 36 ans originaire de Mansfield, qui a repris l'entraînement immédiatement après sa blessure avec l'aide de physiothérapeutes. Il a toutefois déclaré qu'il ne pourrait pas éviter une opération à la fin de la saison.

Classement au championnat du monde après 10 courses sur 14

1. Ellis/Clément (GB/F), 198 points. 2. Birchall/Birchall (GB), 189. 3. Kershaw/Charlwood (GB), 125. 4. Payne/Rousseau (GB/F), 124. 5. Christie/Christie (GB), 124. 6. Reeves/Wilkes (GB), 94. 7. Päivärinta/de Haas (FIN/NL), 93. 8. Streuer/Kölsch (NL/D), 59. 9. Sattler/Schmidt (D), 53. 10. Peugeot/Peugeot (F), 52. 11. Archer/Christie (GB), 37. 12. Göttlich/Krieg (D), 40. 13. Cable/Richardson (GB), 37. 14. Holden/van Middegaal (GB/NL), 35. 15. Kimeswenger/Sedlacek (A/CZ), 32. 16. Zimmermann/Mahl (D), 19. 17. Biggs/Segers (GB/NL), 17. 18. Remse/Wechselberger (SLO/A), 9. 19. Vinet/Pirat (F), 8. 20. Williams/Pitt (GB), 7. 21. Laidlow/Laidlow (GB), 6. 22. Leguen/Darras (F), 6. 23. Schwegler/Kopecky (D/CZ), 5.

Classement IDM side-car après 10 courses sur 12

1. Peugeot/Peugeot (F), 152,5 points. 2. Göttlich/Krieg (D), 129. 3. Sattler/Schmidt (D), 120. 4. Kimeswenger/Sedlacek (A/CZ), 108. 5. Archer/Christie (GB), 97. 6. Cable/Richardson (GB), 97. 7. Zimmermann/Mahl (D), 81. 8. Vinet/Pirat (F), 47. 9. Schwegler/Kopecky (D/CZ), 30. 10. Remse/Wechselberger (SLO/A), 27. 11. Laidlow/Laidlow (GB), 25. 12. Biggs/Segers (GB/NL), 20. 13. Leguen/Darras (F), 16.

Horaire du Sidecar Festival

Samedi 07.10.2023

08:00-08:15 Essais libres Classic Demo 1

08:20-08:35 Entraînement libre Classic Demo 2

08:40-08:55 Entraînement libre Classic Demo 3

09:00-09:20 Qualification Trophée Sidecar

09:35-10:05 Entraînement libre FIM side-car

10:10-10:25 Entraînement libre Camathias Cup

10:30-11:00 Qualification Trophée Sidecar

10:05-11:20 Entraînement libre Classic Demo 1

11:25-11:40 Entraînement libre Classic Demo 2

11:45-12:00 Entraînement libre Classic Demo 3

12:00-12:30 Pause de midi

12:30-12:50 Qualifications FIM side-car

12:55-13:10 Qualifications Camathias Cup

13:25-13:45 Course 1 Trophée Sidecar

13:50-14:05 Essais libres Classic Demo 1

14:10-14:25 Essais libres Classic Demo 2

14:35-14:55 Qualifications FIM side-car

15:00-15:15 Entraînement libre Classic Demo 3

15:20-15:35 Qualifications Camathias Cup

15:50-16:25 Course 2 Trophée Sidecar

16:50-17:30 Course sprint FIM side-car

Dimanche 08.10.2023

09:00-09:10 Warm-up Sidecar-Trophy

09:15-09:35 Entraînement libre Classic Demo 1

09:55-10:10 Warm-up FIM side-cars

10:15-10:35 Entraînement libre Classic Demo 2

10:50-11:20 Course 1 Camathias Cup

11:25-11:45 Entraînement libre Classic Demo 3

11:50-12:20 Pause de midi

12:30-13:00 Course 3 Trophée Sidecar

13:10-13:25 Entraînement libre Classic Demo 1

13:30-13:45 Entraînement libre Classic Demo 2

14:05-14:50 Course FIM side-car

15:00-15:35 Course 2 Camathias Cup

15:45-16:00 Entraînement libre Classic Demo 3