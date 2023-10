I fratelli Birchall sono pronti a lottare per la corona del campionato del mondo

Dopo l'infortunio alla spalla, Tom Birchall è tornato in tempo per il Sidecar Festival di Oschersleben (7 e 8 ottobre). Il britannico vuole riconquistare la leadership del campionato mondiale con il sidecar del fratello Ben.

L'evento al Red Bull Ring di inizio agosto si è concluso in modo doloroso per Ben e Tom Birchall. Il sidecar della coppia di fratelli britannici si è ribaltato al terzo giro della seconda prova del Campionato del Mondo dopo un leggero contatto con un concorrente. Il pilota Ben Birchall se l'è cavata relativamente bene, con gravi abrasioni. Al copilota Tom Birchall è stata diagnosticata una lacerazione del legamento della spalla destra.

Subito dopo l'incidente, i campioni del mondo 2009, 2017 e 2018 si sono preparati per le gare di Assen, ma è apparso subito chiaro che non c'era alcuna possibilità di utilizzare il copilota. Per non rinunciare alla possibilità di vincere il titolo di campione del mondo senza combattere, Callum Crowe è intervenuto come sostituto. Con un terzo e un secondo posto, sono rimasti a breve distanza dai campioni in carica Todd Ellis/Emmanuelle Clément.

Appena in tempo per il Sidecar Festival alla Motorsport Arena di Oschersleben, dove il prossimo fine settimana sono in programma le gare 11 e 12 del Campionato del Mondo a 14 round, Tom Birchall riferisce: "È bello tornare! Abbiamo fatto qualche giro per prepararci alle prossime gare del Campionato del Mondo. Il recupero è stato difficile, ma mi sento quasi di nuovo in forma".

"La mia gara in Germania era in secondo piano. Avevamo un piano e ci siamo messi all'opera. La BT Sports Therapy è stata di grande aiuto", ha dichiarato il 36enne britannico di Mansfield, che ha ripreso ad allenarsi subito dopo l'infortunio con l'aiuto dei fisioterapisti. Tuttavia, secondo le sue stesse dichiarazioni, non potrà evitare un'operazione a fine stagione.

Classifica del Campionato del Mondo dopo 10 gare su 14

1. Ellis/Clément (GB/F), 198 punti. 2. Birchall/Birchall (GB), 189. 3. Kershaw/Charlwood (GB), 125. 4. Payne/Rousseau (GB/F), 124. 5. Christie/Christie (GB), 124. 6. Reeves/Wilkes (GB), 94. 7. Päivärinta/de Haas (FIN/NL), 93. 8° Streuer/Kölsch (NL/D), 59. 9° Sattler/Schmidt (D), 53. 10° Peugeot/Peugeot (F), 52. 11° Archer/Christie (GB), 37. 12° Göttlich/Krieg (D), 40. 13. Cable/Richardson (GB), 37. 14. Holden/van Middegaal (GB/NL), 35. 15. Kimeswenger/Sedlacek (A/CZ), 32. 16. Zimmermann/Mahl (D), 19. 17. Biggs/Segers (GB/NL), 17. 18. Remse/Wechselberger (S), 19. Remse/Wechselberger (SLO/A), 9. 19. Vinet/Pirat (F), 8. 20. Williams/Pitt (GB), 7. 21. Laidlow/Laidlow (GB), 6. 22. Leguen/Darras (F), 6. 23. Schwegler/Kopecky (D/CZ), 5.

Classifica IDM Sidecars dopo 10 gare su 12

1° Peugeot/Peugeot (F), 152,5 punti. 2° Göttlich/Krieg (D), 129. 3° Sattler/Schmidt (D), 120. 4° Kimeswenger/Sedlacek (A/CZ), 108. 5° Archer/Christie (GB), 97. 6° Cable/Richardson (GB), 97. 7° Zimmermann/Mahl (D), 81. 8. Vinet/Pirat (F), 47. 9. Schwegler/Kopecky (D/CZ), 30. 10. Remse/Wechselberger (SLO/A), 27. 11. Laidlow/Laidlow (GB), 25. 12. Biggs/Segers (GB/NL), 20. 13. Leguen/Darras (F), 16.

