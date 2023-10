Irmãos Birchall prontos para lutar pela coroa do campeonato do mundo

Após a lesão no ombro, Tom Birchall está de volta a tempo do Festival Sidecar em Oschersleben (7 e 8 de outubro). O britânico quer recuperar a liderança do campeonato do mundo no sidecar do seu irmão Ben.

O evento no Red Bull Ring, no início de agosto, terminou de forma dolorosa para Ben e Tom Birchall. O sidecar da dupla de irmãos britânicos capotou na terceira volta da segunda ronda do Campeonato do Mundo, após um ligeiro contacto com um concorrente. O piloto Ben Birchall saiu relativamente ileso com escoriações graves. O copiloto Tom Birchall foi diagnosticado com uma rotura de ligamentos no ombro direito.

Logo após o acidente, os campeões do mundo de 2009, 2017 e 2018 prepararam-se para as corridas em Assen, mas rapidamente se tornou claro que não havia hipótese de utilizar o copiloto. Para não perder a hipótese de conquistar o título de campeão do mundo sem lutar, Callum Crowe entrou em cena como substituto. Com um terceiro e um segundo lugar, ficaram a uma curta distância dos actuais campeões Todd Ellis/Emmanuelle Clément.

Mesmo a tempo do Sidecar Festival na Motorsport Arena Oschersleben, onde as corridas 11 e 12 das 14 rondas do Campeonato do Mundo estão agendadas para o próximo fim de semana, Tom Birchall relata: "É bom estar de volta! Fizemos algumas voltas para nos prepararmos para as próximas rondas do Campeonato do Mundo. A recuperação tem sido difícil, mas sinto-me quase em forma novamente".

"A minha corrida na Alemanha estava em segundo plano. Tínhamos um plano e começámos a trabalhar. A BT Sports Therapy foi uma grande ajuda", disse o britânico de Mansfield, de 36 anos, que recomeçou a treinar imediatamente após a lesão com a ajuda de fisioterapeutas. No entanto, de acordo com as suas próprias declarações, não poderá evitar uma operação no final da época.

Classificação do Campeonato do Mundo após 10 das 14 corridas

1º Ellis/Clément (GB/F), 198 pontos. 2. Birchall/Birchall (GB), 189. 3. Kershaw/Charlwood (GB), 125. 4. Payne/Rousseau (GB/F), 124. 5. Christie/Christie (GB), 124. 6. Reeves/Wilkes (GB), 94. 7. Päivärinta/de Haas (FIN/NL), 93. 8º Streuer/Kölsch (NL/D), 59. 9º Sattler/Schmidt (D), 53. 10º Peugeot/Peugeot (F), 52. 11º Archer/Christie (GB), 37. 12º Göttlich/Krieg (D), 40. 13. Cable/Richardson (GB), 37. 14. Holden/van Middegaal (GB/NL), 35. 15. Kimeswenger/Sedlacek (A/CZ), 32. 16. Zimmermann/Mahl (D), 19. 17. Biggs/Segers (GB/NL), 17. 18. Remse/Wechselberger (SLO/A), 9. 19. Vinet/Pirat (F), 8. 20. Williams/Pitt (GB), 7. 21. Laidlow/Laidlow (GB), 6. 22. Leguen/Darras (F), 6. 23. Schwegler/Kopecky (D/CZ), 5.

Classificação IDM Sidecars após 10 das 12 corridas

1º Peugeot/Peugeot (F), 152,5 pontos. 2º Göttlich/Krieg (D), 129. 3º Sattler/Schmidt (D), 120. 4º Kimeswenger/Sedlacek (A/CZ), 108. 5º Archer/Christie (GB), 97. 6º Cable/Richardson (GB), 97. 7º Zimmermann/Mahl (D), 81. 8ª Vinet/Pirat (F), 47 9ª Schwegler/Kopecky (D/CZ), 30 10ª Remse/Wechselberger (SLO/A), 27 11ª Laidlow/Laidlow (GB), 25 12ª Biggs/Segers (GB/NL), 20ª 13ª Leguen/Darras (F), 16ª

Calendário Festival Sidecar

Sábado, 07.10.2023

08:00-08:15 Treinos livres Classic Demo 1

08:20-08:35 Treino livre Classic Demo 2

08:40-08:55 Treino livre Classic Demo 3

09:00-09:20 Qualificação Troféu Sidecar

09:35-10:05 Treino livre FIM Sidecar

10:10-10:25 Treino livre Camathias Cup

10:30-11:00 Qualificação Troféu Sidecar

10:05-11:20 Treino livre Classic Demo 1

11:25-11:40 Treino Livre Clássico Demo 2

11:45-12:00 Treino Livre Clássico Demo 3

12:00-12:30 Pausa para almoço

12:30-12:50 Qualificação FIM Sidecars

12:55-13:10 Qualificação Camathias Cup

13:25-13:45 Corrida 1 Troféu Sidecar

13:50-14:05 Treino Livre Demo Clássica 1

14:10-14:25 Treino livre Classic Demo 2

14:35-14:55 Qualificação FIM Sidecar

15:00-15:15 Treino Livre Classic Demo 3

15:20-15:35 Qualificação Camathias Cup

15:50-16:25 Corrida 2 Troféu Sidecar

16:50-17:30 Corrida Sprint FIM Sidecar

Domingo, 08.10.2023

09:00-09:10 Aquecimento Troféu Sidecar

09:15-09:35 Treinos livres Classic Demo 1

09:55-10:10 Aquecimento FIM Sidecars

10:15-10:35 Treino livre Classic Demo 2

10:50-11:20 Corrida 1 Taça Camathias

11:25-11:45 Treino Livre Classic Demo 3

11:50-12:20 Pausa para almoço

12:30-13:00 Corrida 3 Troféu Sidecar

13:10-13:25 Treino livre Clássico Demo 1

13:30-13:45 Treino livre Classic Demo 2

14:05-14:50 Corrida FIM Sidecar

15:00-15:35 Corrida 2 Taça Camathias

15:45-16:00 Treino Livre Classic Demo 3