Payne/Rousseau (Team Steinhausen) : La troisième place en ligne de mire

Pour le Sidecar Festival d'Oschersleben, Steinhausen Racing (Harry Payne/Kevin Rousseau) a de grandes ambitions. Lors de la course à domicile, l'objectif est de poser la première pierre pour la troisième place au championnat du monde.

Harry Payne/Kevin Rousseau de l'équipe Steinhausen Racing ont bien commencé le championnat du monde avec une deuxième place lors de la course de sprint sur le Sachsenring, mais il a fallu ensuite attendre longtemps avant de pouvoir monter une deuxième fois sur le podium cette saison. Quelques jours seulement après le 80e anniversaire du fondateur de l'équipe, Rolf Steinhausen, le couple franco-britannique a réussi à offrir un cadeau d'anniversaire parfait en remportant une victoire sur le Red Bull Ring.

Pour la course à domicile dans la Motorsport Arena d'Oschersleben, l'équipe ambitieuse de Nümbrecht a de grandes ambitions, puisqu'elle souhaite renouer avec l'époque glorieuse où elle avait pu remporter deux fois le championnat du monde. Pour le Sidecar Festival, non seulement un nouveau carénage a été fabriqué, mais avec l'électronicien français de l'équipe de championnat du monde Supersport GMT94 Yamaha, on a un spécialiste sur place qui a également fabriqué le nouveau faisceau de câbles.

"Après les courses en Autriche, je suis allé chez GMT94. C'était fascinant de voir avec quelle rapidité et quelle précision les mesures ont été prises. Après seulement quatre heures environ, tout était terminé. J'ai pu remballer et rentrer chez moi", a raconté Maik Steinhausen à SPEEDWEEK.com. Le nouveau faisceau de câbles a été livré avant la manifestation d'Assen et la pole position a immédiatement prouvé que les attentes avaient été satisfaites.

Après dix courses sur quatorze, Payne/Rousseau occupent la quatrième place du classement du championnat du monde avec 124 points, à égalité avec les frères britanniques Sam et Tom Christie et à un point seulement de Stephen Kershaw/Ryan Charlwood. Avant de se rendre à Estoril (Portugal) fin octobre pour la finale, ils souhaitent poser la première pierre dans leur pays pour terminer la première année de collaboration avec Payne/Rousseau à la troisième place visée.

Horaire du Sidecar Festival

Samedi 07.10.2023

08:00-08:15 Essais libres Classic Demo 1

08:20-08:35 Entraînement libre Classic Demo 2

08:40-08:55 Entraînement libre Classic Demo 3

09:00-09:20 Qualification Trophée Sidecar

09:35-10:05 Entraînement libre FIM side-car

10:10-10:25 Entraînement libre Camathias Cup

10:30-11:00 Qualification Trophée Sidecar

10:05-11:20 Entraînement libre Classic Demo 1

11:25-11:40 Entraînement libre Classic Demo 2

11:45-12:00 Entraînement libre Classic Demo 3

12:00-12:30 Pause de midi

12:30-12:50 Qualifications FIM side-car

12:55-13:10 Qualifications Camathias Cup

13:25-13:45 Course 1 Trophée Sidecar

13:50-14:05 Essais libres Classic Demo 1

14:10-14:25 Essais libres Classic Demo 2

14:35-14:55 Qualifications FIM side-car

15:00-15:15 Entraînement libre Classic Demo 3

15:20-15:35 Qualifications Camathias Cup

15:50-16:25 Course 2 Trophée Sidecar

16:50-17:30 Course sprint FIM side-car

Dimanche 08.10.2023

09:00-09:10 Warm-up Sidecar-Trophy

09:15-09:35 Entraînement libre Classic Demo 1

09:55-10:10 Warm-up FIM side-cars

10:15-10:35 Entraînement libre Classic Demo 2

10:50-11:20 Course 1 Camathias Cup

11:25-11:45 Entraînement libre Classic Demo 3

11:50-12:20 Pause de midi

12:30-13:00 Course 3 Trophée Sidecar

13:10-13:25 Entraînement libre Classic Demo 1

13:30-13:45 Entraînement libre Classic Demo 2

14:05-14:50 Course FIM side-car

15:00-15:35 Course 2 Camathias Cup

15:45-16:00 Entraînement libre Classic Demo 3

Classement au championnat du monde après 10 courses sur 14

1. Ellis/Clément (GB/F), 198 points. 2. Birchall/Birchall (GB), 189. 3. Kershaw/Charlwood (GB), 125. 4. Payne/Rousseau (GB/F), 124. 5. Christie/Christie (GB), 124. 6. Reeves/Wilkes (GB), 94. 7. Päivärinta/de Haas (FIN/NL), 93. 8. Streuer/Kölsch (NL/D), 59. 9. Sattler/Schmidt (D), 53. 10. Peugeot/Peugeot (F), 52. 11. Archer/Christie (GB), 37. 12. Göttlich/Krieg (D), 40. 13. Cable/Richardson (GB), 37. 14. Holden/van Middegaal (GB/NL), 35. 15. Kimeswenger/Sedlacek (A/CZ), 32. 16. Zimmermann/Mahl (D), 19. 17. Biggs/Segers (GB/NL), 17. 18. Remse/Wechselberger (SLO/A), 9. 19. Vinet/Pirat (F), 8. 20. Williams/Pitt (GB), 7. 21. Laidlow/Laidlow (GB), 6. 22. Leguen/Darras (F), 6. 23. Schwegler/Kopecky (D/CZ), 5.

Classement IDM side-car après 10 courses sur 12

1. Peugeot/Peugeot (F), 152,5 points. 2. Göttlich/Krieg (D), 129. 3. Sattler/Schmidt (D), 120. 4. Kimeswenger/Sedlacek (A/CZ), 108. 5. Archer/Christie (GB), 97. 6. Cable/Richardson (GB), 97. 7. Zimmermann/Mahl (D), 81. 8. Vinet/Pirat (F), 47. 9. Schwegler/Kopecky (D/CZ), 30. 10. Remse/Wechselberger (SLO/A), 27. 11. Laidlow/Laidlow (GB), 25. 12. Biggs/Segers (GB/NL), 20. 13. Leguen/Darras (F), 16.