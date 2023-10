Payne/Rousseau (Team Steinhausen): 3° posto in vista

Lo Steinhausen Racing (Harry Payne/Kevin Rousseau) ha puntato in alto per il Festival del Sidecar di Oschersleben. Nella gara di casa, vogliono gettare le basi per il terzo posto nel campionato mondiale.

Con un secondo posto nella gara sprint al Sachsenring, Harry Payne/Kevin Rousseau del Team Steinhausen Racing hanno iniziato bene il Campionato del Mondo, ma poi è passato molto tempo prima che potessero salire sul podio per la seconda volta in questa stagione. A pochi giorni dall'80° compleanno del fondatore del team Rolf Steinhausen, la coppia franco-britannica si è fatta un regalo perfetto con una vittoria al Red Bull Ring.

Per la gara di casa alla Motorsport Arena di Oschersleben, l'ambizioso team di Nümbrecht ha in programma molto, in quanto vuole continuare i tempi gloriosi in cui ha vinto due volte il Campionato del Mondo. Non solo è stata realizzata una nuova carenatura per il Sidecar Festival, con l'ingegnere elettronico francese del team GMT94 Yamaha del Campionato del Mondo Supersport, ma hanno anche uno specialista in loco che ha realizzato il nuovo cablaggio.

"Dopo le gare in Austria sono andato da GMT94. È stato affascinante vedere con quanta rapidità e precisione sono state prese le misure. Dopo solo quattro ore circa, tutto era pronto. Ho potuto fare i bagagli e tornare a casa", ha dichiarato Maik Steinhausen a SPEEDWEEK.com. Già prima dell'evento di Assen, il nuovo cablaggio è stato consegnato e con la pole position è stato subito dimostrato che le aspettative erano state soddisfatte.

Dopo dieci gare su 14, Payne/Rousseau sono a pari punti con i fratelli britannici Sam e Tom Christie con 124 punti e solo un punto dietro a Stephen Kershaw/Ryan Charlwood al quarto posto nella classifica del Campionato del Mondo. Prima di recarsi all'Estoril (Portogallo) per la finale di fine ottobre, vogliono gettare le basi sul suolo di casa per concludere il primo anno della partnership Payne/Rousseau al terzo posto.

Programma del Festival Sidecar

Sabato, 07.10.2023

08:00-08:15 Prove libere Classic Demo 1

08:20-08:35 Prove libere Classic Demo 2

08:40-08:55 Prove libere Classic Demo 3

09:00-09:20 Trofeo Sidecar di qualificazione

09:35-10:05 Prove libere FIM Sidecar

10:10-10:25 Prove libere Coppa Camathias

10:30-11:00 Qualifiche Trofeo Sidecar

10:05-11:20 Prove libere Classic Demo 1

11:25-11:40 Prove libere Classic Demo 2

11:45-12:00 Prove libere Classic Demo 3

12:00-12:30 Pausa pranzo

12:30-12:50 Qualifiche FIM Sidecar

12:55-13:10 Qualifiche Coppa Camathias

13:25-13:45 Gara 1 Trofeo Sidecar

13:50-14:05 Prove libere Classic Demo 1

14:10-14:25 Prove libere Classic Demo 2

14:35-14:55 Qualifiche FIM Sidecar

15:00-15:15 Prove libere Classic Demo 3

15:20-15:35 Qualifiche Coppa Camathias

15:50-16:25 Gara 2 Trofeo Sidecar

16:50-17:30 Gara sprint FIM Sidecar

Domenica, 08.10.2023

09:00-09:10 Riscaldamento Trofeo Sidecar

09:15-09:35 Prove libere Classic Demo 1

09:55-10:10 Riscaldamento FIM Sidecar

10:15-10:35 Prove libere Classic Demo 2

10:50-11:20 Gara 1 Coppa Camathias

11:25-11:45 Prove libere Classic Demo 3

11:50-12:20 Pausa pranzo

12:30-13:00 Gara 3 Trofeo Sidecar

13:10-13:25 Prove libere Classic Demo 1

13:30-13:45 Prove libere Classic Demo 2

14:05-14:50 Gara FIM Sidecar

15:00-15:35 Gara 2 Coppa Camathias

15:45-16:00 Prove libere Classic Demo 3

Classifica del Campionato del Mondo dopo 10 gare su 14

1. Ellis/Clément (GB/F), 198 punti. 2. Birchall/Birchall (GB), 189. 3. Kershaw/Charlwood (GB), 125. 4. Payne/Rousseau (GB/F), 124. 5. Christie/Christie (GB), 124. 6. Reeves/Wilkes (GB), 94. 7. Päivärinta/de Haer (GB), 94. Päivärinta/de Haas (FIN/NL), 93. 8° Streuer/Kölsch (NL/D), 59. 9° Sattler/Schmidt (D), 53. 10° Peugeot/Peugeot (F), 52. 11° Archer/Christie (GB), 37. 12° Göttlich/Krieg (D), 40. 13. Cable/Richardson (GB), 37. 14. Holden/van Middegaal (GB/NL), 35. 15. Kimeswenger/Sedlacek (A/CZ), 32. 16. Zimmermann/Mahl (D), 19. 17. Biggs/Segers (GB/NL), 17. 18. Remse/Wechselberger (S), 19. Remse/Wechselberger (SLO/A), 9. 19. Vinet/Pirat (F), 8. 20. Williams/Pitt (GB), 7. 21. Laidlow/Laidlow (GB), 6. 22. Leguen/Darras (F), 6. 23. Schwegler/Kopecky (D/CZ), 5.

Classifica IDM Sidecars dopo 10 gare su 12

1° Peugeot/Peugeot (F), 152,5 punti. 2° Göttlich/Krieg (D), 129. 3° Sattler/Schmidt (D), 120. 4° Kimeswenger/Sedlacek (A/CZ), 108. 5° Archer/Christie (GB), 97. 6° Cable/Richardson (GB), 97. 7° Zimmermann/Mahl (D), 81. 8° Vinet/Pirat (F), 47. 9° Schwegler/Kopecky (D/CZ), 30. 10° Remse/Wechselberger (SLO/A), 27. 11° Laidlow/Laidlow (GB), 25. 12° Biggs/Segers (GB/NL), 20. 13° Leguen/Darras (F), 16.