Payne/Rousseau (Equipa Steinhausen): 3º lugar à vista

A Steinhausen Racing (Harry Payne/Kevin Rousseau) tem grandes objectivos para o Festival Sidecar em Oschersleben. Na sua corrida em casa, querem lançar as bases para o terceiro lugar no campeonato do mundo.

Com um segundo lugar na corrida de sprint em Sachsenring, Harry Payne/Kevin Rousseau da Team Steinhausen Racing tiveram um bom começo no Campeonato do Mundo, mas depois disso demorou muito tempo até conseguirem subir ao pódio pela segunda vez esta época. Apenas alguns dias após o 80º aniversário do fundador da equipa, Rolf Steinhausen, a dupla britânico-francesa conseguiu um presente de aniversário perfeito com uma vitória no Red Bull Ring.

Para a corrida em casa, na Motorsport Arena Oschersleben, a ambiciosa equipa de Nümbrecht tem muitos planos, pois quer continuar os tempos gloriosos em que ganhou o Campeonato do Mundo por duas vezes. Não só foi feita uma nova carenagem para o Sidecar Festival, com o engenheiro eletrónico francês da equipa GMT94 Yamaha do Campeonato do Mundo de Supersport, como também há um especialista no local que também fez a nova cablagem.

"Depois das corridas na Áustria, fui à GMT94. Foi fascinante ver a rapidez e a precisão com que as medições foram efectuadas. Após apenas quatro horas, estava tudo pronto. Pude voltar a fazer as malas e regressar a casa", disse Maik Steinhausen ao SPEEDWEEK.com. Ainda antes do evento em Assen, o novo sistema de cablagem foi entregue e, com a pole position, ficou imediatamente provado que as expectativas foram cumpridas.

Após dez das 14 corridas, Payne/Rousseau estão empatados em pontos com os irmãos britânicos Sam e Tom Christie, com 124 pontos, e apenas a um ponto de Stephen Kershaw/Ryan Charlwood, no quarto lugar da classificação do Campeonato do Mundo. Antes de irem para o Estoril (Portugal) para a final no final de outubro, querem lançar as bases em casa para terminar o primeiro ano da parceria Payne/Rousseau no almejado terceiro lugar.

Calendário Festival Sidecar

Sábado, 07.10.2023

08:00-08:15 Treinos livres Classic Demo 1

08:20-08:35 Treino livre Classic Demo 2

08:40-08:55 Treino livre Classic Demo 3

09:00-09:20 Qualificação Troféu Sidecar

09:35-10:05 Treino livre FIM Sidecar

10:10-10:25 Treino livre Camathias Cup

10:30-11:00 Qualificação Troféu Sidecar

10:05-11:20 Treino livre Classic Demo 1

11:25-11:40 Treino Livre Clássico Demo 2

11:45-12:00 Treino Livre Clássico Demo 3

12:00-12:30 Pausa para almoço

12:30-12:50 Qualificação FIM Sidecars

12:55-13:10 Qualificação Camathias Cup

13:25-13:45 Corrida 1 Troféu Sidecar

13:50-14:05 Treino Livre Demo Clássica 1

14:10-14:25 Treino livre Classic Demo 2

14:35-14:55 Qualificação FIM Sidecar

15:00-15:15 Treino Livre Classic Demo 3

15:20-15:35 Qualificação Camathias Cup

15:50-16:25 Corrida 2 Troféu Sidecar

16:50-17:30 Corrida Sprint FIM Sidecar

Domingo, 08.10.2023

09:00-09:10 Aquecimento Troféu Sidecar

09:15-09:35 Treinos livres Classic Demo 1

09:55-10:10 Aquecimento FIM Sidecars

10:15-10:35 Treinos livres Classic Demo 2

10:50-11:20 Corrida 1 Taça Camathias

11:25-11:45 Treino Livre Classic Demo 3

11:50-12:20 Pausa para almoço

12:30-13:00 Corrida 3 Troféu Sidecar

13:10-13:25 Treino livre Clássico Demo 1

13:30-13:45 Treino livre Classic Demo 2

14:05-14:50 Corrida FIM Sidecar

15:00-15:35 Corrida 2 Taça Camathias

15:45-16:00 Treino livre Classic Demo 3

Classificação do Campeonato do Mundo após 10 das 14 corridas

1º Ellis/Clément (GB/F), 198 pontos. 2. Birchall/Birchall (GB), 189. 3. Kershaw/Charlwood (GB), 125. 4. Payne/Rousseau (GB/F), 124. 5. Christie/Christie (GB), 124. 6. Reeves/Wilkes (GB), 94. 7. Päivärinta/de Haas (FIN/NL), 93. 8º Streuer/Kölsch (NL/D), 59. 9º Sattler/Schmidt (D), 53. 10º Peugeot/Peugeot (F), 52. 11º Archer/Christie (GB), 37. 12º Göttlich/Krieg (D), 40. 13. Cable/Richardson (GB), 37. 14. Holden/van Middegaal (GB/NL), 35. 15. Kimeswenger/Sedlacek (A/CZ), 32. 16. Zimmermann/Mahl (D), 19. 17. Biggs/Segers (GB/NL), 17. 18. Remse/Wechselberger (SLO/A), 9. 19. Vinet/Pirat (F), 8. 20. Williams/Pitt (GB), 7. 21. Laidlow/Laidlow (GB), 6. 22. Leguen/Darras (F), 6. 23. Schwegler/Kopecky (D/CZ), 5.

Classificação IDM Sidecars após 10 das 12 corridas

1º Peugeot/Peugeot (F), 152,5 pontos. 2º Göttlich/Krieg (D), 129. 3º Sattler/Schmidt (D), 120. 4º Kimeswenger/Sedlacek (A/CZ), 108. 5º Archer/Christie (GB), 97. 6º Cable/Richardson (GB), 97. 7º Zimmermann/Mahl (D), 81. 8º Vinet/Pirat (F), 47. 9º Schwegler/Kopecky (D/CZ), 30. 10º Remse/Wechselberger (SLO/A), 27. 11º Laidlow/Laidlow (GB), 25. 12º Biggs/Segers (GB/NL), 20. 13º Leguen/Darras (F), 16.