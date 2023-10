Kershaw/Charlwood surprennent avec une pole position

Dès la fin des essais libres, Stephen Kershaw/Ryan Charlwood se sont retrouvés en première position après la course au chrono. Le couple anglo-écossais, troisième du championnat du monde avant les quatre dernières courses, a réalisé un temps de 1:31.764 lors de la première séance de qualification qu'aucun de leurs adversaires n'a réussi à égaler. Au guidon de leur LCR Yamaha, ils sont la seule équipe à être restée sous la barre des 1'32.

Le Britannique Todd Ellis et sa copilote française Emmanuelle Clément prendront le départ de la course en deuxième position. Les tenants du titre et leaders du championnat du monde en cours ont perdu un temps considérable de 0,353 seconde sur les plus rapides aux essais.

Derrière les frères britanniques Sam et Tom Christie et le duo franco-britannique Harry Payne/Kevin Rousseau (Steinhausen Racing), le Néerlandais Bennie Streuer et son copilote allemand Kevin Kölsch (Bonovo action) ont créé une petite surprise. Ils ont relégué les deuxièmes du championnat du monde, Ben et Tom Birchall, ainsi que Tim Reeves/Mark Wilkes (Bonovo action), qui ont renoncé à la deuxième manche, aux 6e et 7e places.

Ce qui est remarquable, ce n'est pas seulement la performance du jeune Lennard Göttlich du Bonovo action Junior Team qui, avec l'expérimenté Uwe Neubert à ses côtés, a réussi à décrocher la dixième place sur la grille de départ en tant que deuxième meilleure équipe IDM, mais aussi le fait que 20 équipes se soient rendues au Sidecar Festival dans le Magdeburger Förde. Le nombre de participants combinés au championnat du monde et à l'IDM n'a jamais été aussi élevé cette saison.

Essais chronométrés combinés

1. Kershaw/Charlwood (GB), 1:31,764 min. 2. Ellis/Clément (GB/F), 1:32,117. 3. Christie/Christie (GB), 1:32,217. 4. Payne/Rousseau (GB/F), 1:32,426. 5. Streuer/Kölsch (NL/D), 1:32,553. 6. Birchall/Birchall (GB), 1:32,667. 7. Reeves/Wilkes (GB), 1:32,770. 8. Peugeot/Peugeot (F), 1:33,585. 9. Päivärinta/de Haas (FIN/NL), 1:34,009. 10. Göttlich/Neubert (D), 1:34,528. 11. Archer/Christie (GB), 1:35,104. 12. Holden/Segers (GB/NL), 1:35,678. 13. Kimeswenger/Sedlacek (A/CZ), 1:36,153. 14. Zimmermann/Mahl, 1:37,128. 15. Pärm/Lipstok (EST), 1:37,339. 16. Schwegler/Kopecky (D/CZ), 1:37,980. 17. Cable/Richardson (GB), 1:38,150. 18. Vinet/Pirat (F), 1:38,729. 19. Leguen/Darras (F), 1:42,646. 20. Weekers/Moes (NL), 1:43,904.