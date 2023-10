Kershaw/Charlwood sorprendono con la pole position

Non sono stati i grandi favoriti Todd Ellis/Emmanuelle Clément o Ben Birchall/Tom Birchall, ma Stephen Kershaw/Ryan Charlwood ad assicurarsi la migliore posizione in griglia alla Motorsport Arena Oschersleben.

Già dopo le prove libere, Stephen Kershaw/Ryan Charlwood si sono trovati in prima posizione dopo aver inseguito i tempi. La coppia scozzese-britannica, che si trova al terzo posto nel campionato mondiale prima delle ultime quattro gare, ha fatto segnare un tempo di 1:31.764 minuti nella prima sessione di qualifiche, a cui nessuno dei suoi avversari dovrebbe avvicinarsi. Con la loro Yamaha LCR, sono stati l'unica squadra a rimanere sotto l'1:32 minuti.

Il britannico Todd Ellis e il suo copilota francese Emmanuelle Clément partiranno in seconda posizione sulla griglia di partenza. I campioni in carica e leader dell'attuale campionato mondiale hanno perso ben 0,353 secondi rispetto ai più veloci nelle prove.

Dietro la coppia britannica dei fratelli Sam e Tom Christie e il duo britannico-francese Harry Payne/Kevin Rousseau (Steinhausen Racing), l'olandese Bennie Streuer e il suo copilota tedesco Kevin Kölsch (Bonovo action) sono riusciti a fare una piccola sorpresa. Hanno spinto i secondi classificati del WRC Ben e Tom Birchall e Tim Reeves/Mark Wilkes (Bonovo action), che hanno rinunciato alla seconda qualifica, al 6° e 7° posto.

Notevole non è stata solo la prestazione del giovane Lennard Göttlich del Bonovo action Junior Team che, con l'esperto Uwe Neubert al suo fianco, è riuscito a piazzarsi al decimo posto sulla griglia di partenza come secondo miglior team IDM, ma anche il fatto che 20 squadre si sono recate al Sidecar Festival nella Magdeburger Förde. Il campo combinato WRC e IDM non è mai stato così ampio in questa stagione.

Prove cronometrate combinate

1° Kershaw/Charlwood (GB), 1:31.764 min. 2° Ellis/Clément (GB/F), 1:32.117. 3° Christie/Christie (GB), 1:32.217. 4° Payne/Rousseau (GB/F), 1:32.426. 5° Streuer/Kölsch (NL/D), 1:32.553. 6° Birchall/Birchall (GB), 1:32.667. 7° Reeves/Wilkes (GB), 1:32.770. 8° Peugeot/Peugeot (F), 1:33.585. 9° Päivärinta/de Haas (FIN/NL), 1:34.009. 10° Göttlich/Neubert (D), 1:34.528. 11° Archer/Christie (GB), 1:35.104. 12° Holden/Segers (GB/NL), 1:35.678. 13° Kimeswenger/Sedlacek (A/CZ), 1:36.153. 14° Zimmermann/Mahl, 1:37.128. 15° Pärm/Lipstok (EST), 1:37.339. 16° Schwegler/Kopecky (D/CZ), 1:37.980. 17° Cable/Richardson (GB), 1:38.150. 18° Vinet/Pirat (F), 1:38.729. 19° Leguen/Darras (F), 1:42.646. 20° Weekers/Moes (NL), 1:43.904.