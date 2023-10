Kershaw/Charlwood surpreendem com a pole position

Já depois dos treinos livres, a dupla Stephen Kershaw/Ryan Charlwood encontrava-se na primeira posição, depois de perseguir os tempos. A dupla escocesa-britânica, que está em terceiro lugar no campeonato do mundo antes das últimas quatro corridas, estabeleceu um tempo de 1:31.764 minutos na primeira sessão de qualificação, do qual nenhum dos seus adversários se deverá aproximar. Com a sua LCR Yamaha, foi a única equipa a ficar abaixo da marca de 1:32 minutos.

O britânico Todd Ellis e o seu copiloto francês Emmanuelle Clément vão iniciar a corrida no segundo lugar da grelha. Os actuais campeões e líderes do atual campeonato do mundo perderam uns notáveis 0,353 segundos para os mais rápidos nos treinos.

Atrás da dupla britânica formada pelos irmãos Sam e Tom Christie e da dupla britânico-francesa Harry Payne/Kevin Rousseau (Steinhausen Racing), o holandês Bennie Streuer e o seu copiloto alemão Kevin Kölsch (Bonovo action) conseguiram uma pequena surpresa. Empurraram os vice-campeões do WRC, Ben e Tom Birchall, bem como Tim Reeves/Mark Wilkes (Bonovo action), que renunciaram à segunda qualificação, para o 6º e 7º lugares.

Notável não foi apenas o desempenho do jovem Lennard Göttlich da Bonovo action Junior Team, que, com o experiente Uwe Neubert ao seu lado, conseguiu terminar em décimo lugar na grelha como a segunda melhor equipa IDM, mas também o facto de 20 equipas terem viajado para o Festival Sidecar em Magdeburger Förde. O número de equipas do WRC e da IDM nunca foi tão grande esta época.

Treinos cronometrados combinados

1º Kershaw/Charlwood (GB), 1:31,764 min. 2º Ellis/Clément (GB/F), 1:32,117. 3º Christie/Christie (GB), 1:32,217. 4º Payne/Rousseau (GB/F), 1:32,426. 5º Streuer/Kölsch (NL/D), 1:32,553. 6º Birchall/Birchall (GB), 1:32,667. 7º Reeves/Wilkes (GB), 1:32,770. 8º Peugeot/Peugeot (F), 1:33,585. 9º Päivärinta/de Haas (FIN/NL), 1:34,009. 10º Göttlich/Neubert (D), 1:34,528. 11º Archer/Christie (GB), 1:35.104. 12º Holden/Segers (GB/NL), 1:35.678. 13º Kimeswenger/Sedlacek (A/CZ), 1:36.153. 14º Zimmermann/Mahl, 1:37.128. 15º Pärm/Lipstok (EST), 1:37.339. 16º Schwegler/Kopecky (D/CZ), 1:37.980. 17º Cable/Richardson (GB), 1:38.150. 18º Vinet/Pirat (F), 1:38.729. 19º Leguen/Darras (F), 1:42.646. 20º Weekers/Moes (NL), 1:43.904.