Victoire de Kershaw, accident de Holden et Zimmermann

La première course du championnat du monde de side-car a duré à peine un tour dans la Motorsport Arena d'Oschersleben. Une violente sortie de route des équipes John Holden/Ferry Segers et Max Zimmermann/Ronja Mahl à l'approche du virage Hasseröder a contraint la direction de course à arrêter la course et à prolonger l'interruption. Après quelques minutes d'angoisse, les blessures des personnes impliquées dans l'accident se sont avérées ne pas mettre leur vie en danger.

Dès le premier départ, Stephen Kershaw/Ryan Charlwood, les plus rapides à l'entraînement, ont été les victimes. Le couple écossais et britannique a également réussi sa deuxième tentative de départ comme il le souhaitait. Depuis la tête, ils ont contrôlé le déroulement de la course. Ce n'est que dans la phase initiale que les tenants du titre Todd Ellis et Emmanuelle Clément ont pu maintenir le rythme. Mais plus la course avançait, plus leur retard augmentait. A l'arrivée, il était de plus de quatre secondes.

Ben et Tom Birchall - le copilote était de retour pour la première fois après son accident sur le Red Bull Ring - ont longtemps occupé la troisième place, mais à trois tours du drapeau à damier, les quadruples vainqueurs de la saison ont dû laisser passer leurs compatriotes britanniques Sam et Tom Christie, et dans le dernier tour, ils ont également perdu la quatrième place au profit de Harry Payne/Kevin Rousseau Steinhausen Racing), qui avaient fait un détour par le bac à gravier dans le premier tour et étaient retombés à la neuvième place.

Derrière Birchall/Birchall, Tim Reeves/Mark Wilkes ont franchi le drapeau à damier devant leurs coéquipiers de Bonovo action, Pekka Päivärinta/Ilse de Haas. Jusqu'à peu avant l'événement, il était impossible de savoir si Reeves serait en mesure de monter dans son side-car. Un grave accident avec son VTT a laissé des traces évidentes sur sa jambe gauche. Ce n'est que grâce aux efforts d'un thérapeute que l'impossible a pu être réalisé.

Chez Bennie Streuer/Kevin Kölsch (Bonovo action), les choses semblaient enfin s'améliorer après leurs nombreux problèmes techniques. Une cinquième place sur la grille de départ permettait au couple germano-néerlandais d'être optimiste pour la course de sprint de douze tours sur le circuit de 3,696 kilomètres. Pendant trois tours, l'équipe était en sixième position, mais elle a dû rentrer aux stands et mettre fin prématurément à la course.

Avec la neuvième place derrière Ted Peugeot/Vincent Peugeot, le jeune Allemand Lennard Göttlich et son copilote expérimenté Uwe Neubert (Bonovo action Junior), qui ont perdu du temps lors des dépassements mais qui ont pu réduire leur retard sur les hommes de tête vers la fin, peuvent être plus que satisfaits. Ils ont ainsi pris la deuxième place de l'IDM side-cars derrière l'équipe française fils-père.

Résultat de la course 1, Oschersleben

1. Stephen Kershaw/Ryan Charlwood (GB), LCR Yamaha, 12 tours en 18:38,201 min. 2. Todd Ellis/Emmanuelle Clément (GB/F), LCR Yamaha, 4,334 sec. 3. Sam Christie/Tom Christie (GB), LCR Yamaha, +7,927 sec. 4. Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F), ARS Yamaha. 5. Ben Birchall/Tom Birchall (GB), LCR Honda. 6. Tim Reeves/Mark Wilkes (GB), ARS Yamaha. 7. Pekka Päivärinta/Ilse de Haas (FIN/NL), LCR Yamaha. 8. Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F), LCR Yamaha. 9. Lennard Göttlich/Uwe Neubert (D), ARS Yamaha. 10. Rupert Archer/Adam Christie (GB), ARS Yamaha. 11. Eero Pärm/Lauri Lipstok (EST), LCR Yamaha. 12. Peter Kimeswenger/Ondrej Sedlacek (A/CZ), LCR Yamaha. 13. Kevin Cable/Charlie Richardson (GB), LCR Yamaha. 14. Markus Schwegler/Ondrej Kopecky (D/CZ), LCR Yamaha. 15. Claude Vinet/Valentin Pirat (F), LCR Yamaha. 16. Pierre Leguen/Christophe Darras (F), LCR Suzuki. 17. Rogier Weekers/Remco Moes (NL), R&R Yamaha. Éliminés de la course : Bennie Streuer/Kevin Kölsch (NL/D), ARS Yamaha. Pas de départ : John Holden/Ferry Segers (GB/NL), ARS Yamaha et Max Zimmermann/Ronja Mahl (D), ARS Yamaha.