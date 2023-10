Vittoria di Kershaw, infortunio di Holden e Zimmermann

La prima gara del WRC a Oschersleben ha dovuto essere abbandonata dopo un grave incidente che ha coinvolto due squadre. Dopo la ripartenza, i detentori della pole position Kershaw/Charlwood hanno vinto davanti ai campioni in carica Ellis/Clément.

La prima gara del Campionato del Mondo Sidecar alla Motorsport Arena di Oschersleben è durata solo un giro. Un violento incidente tra gli equipaggi John Holden/Ferry Segers e Max Zimmermann/Ronja Mahl all'approssimarsi della curva Hasseröder ha costretto gli organizzatori a fermare la gara e a interromperla per un periodo più lungo. Dopo minuti di ansia, le ferite delle persone coinvolte nell'incidente si sono rivelate non pericolose per la vita.

Già la prima partenza è stata una preda per i piloti più veloci in allenamento Stephen Kershaw/Ryan Charlwood. La coppia scozzese-britannica ha avuto successo anche nel secondo tentativo di partenza. Hanno controllato la gara fin dall'inizio. Solo nelle prime fasi i campioni in carica Todd Ellis ed Emmanuelle Clément sono riusciti a tenere il ritmo. Tuttavia, più la gara si protraeva, più il loro distacco aumentava. Alla fine, il distacco era di oltre quattro secondi.

Per molto tempo, Ben e Tom Birchall - il copilota è tornato in gara per la prima volta dopo l'incidente al Red Bull Ring - hanno occupato il terzo posto, ma a tre giri dalla bandiera a scacchi i quattro volte vincitori della stagione hanno dovuto lasciar passare i connazionali britannici Sam e Tom Christie e all'ultimo giro hanno perso anche il quarto posto a favore di Harry Payne/Kevin Rousseau Steinhausen Racing), che nel primo giro aveva preso una deviazione attraverso la trappola di ghiaia ed era sceso al nono posto.

Dietro Birchall/Birchall, Tim Reeves/Mark Wilkes hanno visto la bandiera a scacchi davanti ai compagni di squadra di Bonovo action Pekka Päivärinta/Ilse de Haas. Fino a poco prima dell'evento, era impossibile prevedere se Reeves sarebbe riuscito a salire sul suo sidecar. Un grave incidente con la sua mountain bike ha lasciato segni evidenti sulla gamba sinistra. Solo gli sforzi di un terapeuta hanno reso possibile l'impossibile.

Per Bennie Streuer/Kevin Kölsch (Bonovo action), le cose sembravano finalmente migliorare dopo i numerosi problemi tecnici. Il quinto posto sulla griglia di partenza ha reso la coppia olandese-tedesca ottimista per la gara sprint di dodici giri sul tracciato di 3,696 km. Per tre giri la squadra si è trovata anche in sesta posizione, ma poi è stata costretta a rientrare ai box e a terminare prematuramente la gara.

Il giovane tedesco Lennard Göttlich e il suo esperto copilota Uwe Neubert (Bonovo action Junior) sono stati più che soddisfatti del nono posto dietro a Ted Peugeot/Vincent Peugeot, che hanno ripetutamente perso tempo durante i giri, ma sono riusciti a ridurre il loro distacco dai primi verso la fine. In questo modo si sono assicurati anche il secondo posto nel sidecar IDM, dietro al team francese Sohn-Vater.

Risultato gara 1, Oschersleben

1° Stephen Kershaw/Ryan Charlwood (GB), LCR Yamaha, 12 giri in 18:38.201 min. 2° Todd Ellis/Emmanuelle Clément (GB/F), LCR Yamaha, 4.334 sec. 3° Sam Christie/Tom Christie (GB), LCR Yamaha, +7.927 sec. 4° Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F), ARS Yamaha. 5° Ben Birchall/Tom Birchall (GB), LCR Honda. 6° Tim Reeves/Mark Wilkes (GB), ARS Yamaha. 7° Pekka Päivärinta/Ilse de Haas (FIN/NL), LCR Yamaha. 8° Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F), LCR Yamaha. 9° Lennard Göttlich/Uwe Neubert (D), ARS Yamaha. 10° Rupert Archer/Adam Christie (GB), ARS Yamaha. 11° Eero Pärm/Lauri Lipstok (EST), LCR Yamaha. 12° Peter Kimeswenger/Ondrej Sedlacek (A/CZ), LCR Yamaha. 13° Kevin Cable/Charlie Richardson (GB), LCR Yamaha. 14° Markus Schwegler/Ondrej Kopecky (D/CZ), LCR Yamaha. 15° Claude Vinet/Valentin Pirat (F), LCR Yamaha. 16. Pierre Leguen/Christophe Darras (F), LCR Suzuki. 17. Rogier Weekers/Remco Moes (NL), R&R Yamaha. Ritirati: Bennie Streuer/Kevin Kölsch (NL/D), ARS Yamaha. Non partiti: John Holden/Ferry Segers (GB/NL), ARS Yamaha e Max Zimmermann/Ronja Mahl (D), ARS Yamaha.