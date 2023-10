Vitória de Kershaw, acidente de Holden e Zimmermann

A primeira corrida do Campeonato do Mundo de Sidecar no Motorsport Arena Oschersleben durou apenas uma volta. Um violento acidente das equipas John Holden/Ferry Segers e Max Zimmermann/Ronja Mahl na aproximação à curva Hasseröder obrigou os organizadores da corrida a parar a prova e a interrompê-la por um período de tempo mais longo. Após minutos de ansiedade, os ferimentos dos envolvidos no acidente revelaram-se sem risco de vida.

Já a primeira partida foi uma presa para os pilotos mais rápidos dos treinos Stephen Kershaw/Ryan Charlwood. A dupla escocesa-britânica também foi bem sucedida na sua segunda tentativa de partida. Controlaram a corrida desde o início. Só na fase inicial é que os actuais campeões Todd Ellis e Emmanuelle Clément conseguiram manter o ritmo. No entanto, quanto mais a corrida se prolongava, maior era a diferença. No final, estavam mais de quatro segundos atrás.

Durante muito tempo, Ben e Tom Birchall - o copiloto estava de volta à corrida pela primeira vez depois do seu acidente no Red Bull Ring - estiveram em terceiro lugar, mas três voltas antes da bandeira axadrezada, os quatro vencedores da época tiveram de deixar passar os seus compatriotas britânicos Sam e Tom Christie e, na última volta, perderam também o quarto lugar para Harry Payne/Kevin Rousseau Steinhausen Racing), que se desviaram da gravilha na primeira volta e caíram para o nono lugar.

Atrás de Birchall/Birchall, Tim Reeves/Mark Wilkes viram a bandeira axadrezada à frente dos seus companheiros de equipa da Bonovo Action, Pekka Päivärinta/Ilse de Haas. Até pouco antes da prova, era impossível prever se Reeves conseguiria sequer entrar no seu sidecar. Um grave acidente com a sua bicicleta de montanha deixou marcas claras na sua perna esquerda. Só os esforços de um terapeuta tornaram possível o impossível.

Para Bennie Streuer/Kevin Kölsch (Bonovo action), as coisas pareciam finalmente estar a melhorar, depois dos numerosos problemas técnicos. Um quinto lugar na grelha de partida deixou a dupla holandesa-alemã otimista para a corrida ao sprint, que se desenrolou ao longo de doze voltas no traçado de 3,696 quilómetros. Durante três voltas, a equipa esteve também em sexto lugar, mas depois teve de voltar às boxes e terminou a corrida prematuramente.

O jovem alemão Lennard Göttlich e o seu experiente copiloto Uwe Neubert (Bonovo action Junior) ficaram mais do que satisfeitos com o nono lugar atrás de Ted Peugeot/Vincent Peugeot, que perderam tempo várias vezes durante as voltas, mas conseguiram reduzir a distância para os da frente no final. Com isto, também garantiram o segundo lugar no sidecar IDM atrás da equipa francesa Sohn-Vater.

Resultado corrida 1, Oschersleben

1º Stephen Kershaw/Ryan Charlwood (GB), LCR Yamaha, 12 voltas em 18:38,201 min. 2º Todd Ellis/Emmanuelle Clément (GB/F), LCR Yamaha, 4,334 seg. 3º Sam Christie/Tom Christie (GB), LCR Yamaha, +7,927 seg. 4º Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F), ARS Yamaha. 5º Ben Birchall/Tom Birchall (GB), LCR Honda. 6º Tim Reeves/Mark Wilkes (GB), ARS Yamaha. 7º Pekka Päivärinta/Ilse de Haas (FIN/NL), LCR Yamaha. 8º Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F), LCR Yamaha. 9º Lennard Göttlich/Uwe Neubert (D), ARS Yamaha. 10º Rupert Archer/Adam Christie (GB), ARS Yamaha. 11º Eero Pärm/Lauri Lipstok (EST), LCR Yamaha. 12º Peter Kimeswenger/Ondrej Sedlacek (A/CZ), LCR Yamaha. 13º Kevin Cable/Charlie Richardson (GB), LCR Yamaha. 14º Markus Schwegler/Ondrej Kopecky (D/CZ), LCR Yamaha. 15º Claude Vinet/Valentin Pirat (F), LCR Yamaha. 16º Pierre Leguen/Christophe Darras (F), LCR Suzuki. 17º Rogier Weekers/Remco Moes (NL), R&R Yamaha. Desistências: Bennie Streuer/Kevin Kölsch (NL/D), ARS Yamaha. Não começaram: John Holden/Ferry Segers (GB/NL), ARS Yamaha e Max Zimmermann/Ronja Mahl (D), ARS Yamaha.