Reeves/Wilkes : une chance inouïe d'éviter l'avion

Après avoir terminé sixième de la course de sprint à la Motorsport Arena d'Oschersleben, le sextuple champion du monde Tim Reeves a pris la décision de ne pas participer à la deuxième course en raison d'une blessure.

Fin août, le Britannique Tim Reeves, qui s'est installé aux Pays-Bas depuis des années, a fêté son 50e anniversaire. Malgré son âge avancé, le pilote de side-car de loin le plus performant en activité, avec six titres de champion du monde, deux victoires au classement général de la Coupe du monde et 65 victoires en course, est toujours aussi ambitieux qu'au début de sa carrière.

Pour se maintenir en forme physiquement, il s'entraîne régulièrement en VTT. Il y a dix jours, lors d'une de ses sorties, une chute lui a fait perdre sa roue avant et il a été éjecté par-dessus le guidon. Pour comble de malheur, un bout du guidon s'est enfoncé dans le creux du genou de sa jambe gauche. Un départ au Sidecar Festival semblait impossible.

Mais Reeves, qui ne s'était jamais sérieusement blessé auparavant, n'a pas pensé une seconde à abandonner. Bien au contraire. "Les douleurs étaient intenses, mais supportables. Le problème était que je ne pouvais plier la jambe que de manière limitée", a-t-il expliqué lors d'un entretien avec SPEEDWEEK.com. Avec l'aide d'un physiothérapeute, il a travaillé sans relâche pour pouvoir grimper à nouveau dans sa Bonovo action-Seitenwagen à la Motorsport Arena d'Oschersleben.

La septième place lors des qualifications pour les courses numéro 11 et 12 du championnat du monde n'était certes pas à la hauteur de ses ambitions, mais au vu de son handicap visible - dans le paddock, Reeves ne pouvait se déplacer qu'en boitant fortement - les choses auraient pu être bien pires pour ce sportif habitué au succès.

Reeves et son copilote Mark Wilkes ont terminé la première course de douze tours sur le circuit de 3,696 kilomètres en sixième position, après avoir occupé la cinquième position jusqu'à deux tours de la fin. On pourrait dire qu'ils ont limité les dégâts à un niveau élevé. Au moins, la sixième place au championnat du monde a pu être défendue.

Mais le dimanche matin, Reeves a pris la décision de se retirer de la deuxième course. "Dans ces conditions, c'est tout simplement trop dangereux pour nous et mes concurrents. Après les efforts d'hier, je peux à peine plier la jambe aujourd'hui. Dans la course de sprint, il y a eu un moment où j'ai eu l'impression d'avoir freiné, mais ce n'était pas le cas. Ce n'est qu'avec beaucoup de chance que nous avons pu éviter une sortie de piste", a-t-il avoué.

Reeves a maintenant trois semaines pour se préparer pour la finale du championnat du monde à Estoril (Portugal) fin octobre et peut-être assurer sa 66e victoire en championnat du monde cette année. "Je suis encore assez rapide pour rivaliser avec mes concurrents. À Assen, il ne m'a pas manqué grand-chose pour gagner la première course".

Résultat de la course 1, Oschersleben

1. Stephen Kershaw/Ryan Charlwood (GB), LCR Yamaha, 12 tours en 18:38,201 min. 2. Todd Ellis/Emmanuelle Clément (GB/F), LCR Yamaha, 4,334 sec de moins. 3. Sam Christie/Tom Christie (GB), LCR Yamaha, +7,927 sec. 4. Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F), ARS Yamaha. 5. Ben Birchall/Tom Birchall (GB), LCR Honda. 6. Tim Reeves/Mark Wilkes (GB), ARS Yamaha. 7. Pekka Päivärinta/Ilse de Haas (FIN/NL), LCR Yamaha. 8. Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F), LCR Yamaha. 9. Lennard Göttlich/Uwe Neubert (D), ARS Yamaha. 10. Rupert Archer/Adam Christie (GB), ARS Yamaha. 11. Eero Pärm/Lauri Lipstok (EST), LCR Yamaha. 12. Peter Kimeswenger/Ondrej Sedlacek (A/CZ), LCR Yamaha. 13. Kevin Cable/Charlie Richardson (GB), LCR Yamaha. 14. Markus Schwegler/Ondrej Kopecky (D/CZ), LCR Yamaha. 15. Claude Vinet/Valentin Pirat (F), LCR Yamaha. 16. Pierre Leguen/Christophe Darras (F), LCR Suzuki. 17. Rogier Weekers/Remco Moes (NL), R&R Yamaha. Éliminés de la course : Bennie Streuer/Kevin Kölsch (NL/D), ARS Yamaha. Pas de départ : John Holden/Ferry Segers (GB/NL), ARS Yamaha et Max Zimmermann/Ronja Mahl (D), ARS Yamaha.