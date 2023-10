Reeves/Wilkes: solo con molta fortuna si è impedito il decollo

Alla fine di agosto, il britannico Tim Reeves, che da anni ha trovato una nuova casa nei Paesi Bassi, ha festeggiato il suo 50° compleanno. Nonostante l'età avanzata, il pilota di sidecar in attività di maggior successo, con sei titoli di campione del mondo, due vittorie complessive nella Coppa del Mondo e 65 vittorie in gara, è ancora ambizioso come all'inizio della sua carriera.

Per mantenersi in forma, si allena regolarmente in mountain bike. Durante una delle sue uscite, dieci giorni fa, ha perso la ruota anteriore in seguito a una caduta ed è stato sbalzato sul manubrio. Come se non bastasse, l'estremità di un manubrio gli ha perforato la parte posteriore della gamba sinistra. Una partenza al Sidecar Festival sembrava impossibile.

Ma Reeves, che non si era mai infortunato seriamente prima di allora, non pensò nemmeno per un secondo di arrendersi. Al contrario. "Il dolore era intenso, ma sopportabile. Il problema era che potevo piegare la gamba solo in misura limitata", ha spiegato in una conversazione con SPEEDWEEK.com. Con l'aiuto di un fisioterapista, hanno lavorato senza sosta per poter risalire sul suo sidecar Bonovo action alla Motorsport Arena di Oschersleben.

Il settimo posto nelle qualifiche per le prove del Campionato del Mondo numero 11 e 12 non è stato all'altezza degli alti standard che ci si aspettava da lui, ma data la visibile menomazione - Reeves poteva muoversi nel paddock solo zoppicando gravemente - avrebbe potuto essere peggiore per lo sportivo abituato al successo.

Reeves e il copilota Mark Wilkes hanno terminato la prima gara, una corsa di dodici giri sul circuito di 3,696 chilometri, al sesto posto dopo essere stati in quinta posizione fino a due giri dalla fine. Si potrebbe dire che hanno limitato i danni ad alto livello. Almeno sono riusciti a difendere il sesto posto nel WRC.

Ma domenica mattina, Reeves ha preso la decisione di ritirarsi dalla seconda gara. "In queste condizioni è semplicemente troppo pericoloso per noi e per i miei concorrenti. Dopo le fatiche di ieri, oggi riesco a malapena a piegare la gamba. Nella gara sprint c'è stato un momento in cui ho avuto la sensazione di aver frenato, ma non era così. Siamo riusciti a evitare la fuga solo con molta fortuna", ha confessato.

Reeves ha ora tre settimane di tempo per prepararsi alla finale del Campionato del Mondo a Estoril, in Portogallo, alla fine di ottobre, e forse, dopo tutto, riuscirà a conquistare la sua 66a vittoria in una gara del Campionato del Mondo. "Sono ancora abbastanza veloce per tenere il passo dei miei avversari. Ad Assen, nella prima gara, non ci voleva molto per vincere".

Risultati di gara 1, Oschersleben

1° Stephen Kershaw/Ryan Charlwood (GB), LCR Yamaha, 12 giri in 18:38.201 min. 2° Todd Ellis/Emmanuelle Clément (GB/F), LCR Yamaha, +4.334 sec. 3° Sam Christie/Tom Christie (GB), LCR Yamaha, +7.927 sec. 4° Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F), ARS Yamaha. 5° Ben Birchall/Tom Birchall (GB), LCR Honda. 6° Tim Reeves/Mark Wilkes (GB), ARS Yamaha. 7° Pekka Päivärinta/Ilse de Haas (FIN/NL), LCR Yamaha. 8° Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F), LCR Yamaha. 9° Lennard Göttlich/Uwe Neubert (D), ARS Yamaha. 10° Rupert Archer/Adam Christie (GB), ARS Yamaha. 11° Eero Pärm/Lauri Lipstok (EST), LCR Yamaha. 12° Peter Kimeswenger/Ondrej Sedlacek (A/CZ), LCR Yamaha. 13° Kevin Cable/Charlie Richardson (GB), LCR Yamaha. 14° Markus Schwegler/Ondrej Kopecky (D/CZ), LCR Yamaha. 15° Claude Vinet/Valentin Pirat (F), LCR Yamaha. 16. Pierre Leguen/Christophe Darras (F), LCR Suzuki. 17. Rogier Weekers/Remco Moes (NL), R&R Yamaha. Ritirati: Bennie Streuer/Kevin Kölsch (NL/D), ARS Yamaha. Non partiti: John Holden/Ferry Segers (GB/NL), ARS Yamaha e Max Zimmermann/Ronja Mahl (D), ARS Yamaha.