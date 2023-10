Reeves/Wilkes: Só com muita sorte é que se evita a descolagem

No final de agosto, o britânico Tim Reeves, que há anos encontrou uma nova casa nos Países Baixos, celebrou o seu 50º aniversário. Apesar da sua idade avançada, o piloto de sidecar mais bem sucedido no ativo, com seis títulos do Campeonato do Mundo, duas vitórias na Taça do Mundo e 65 vitórias em corridas, continua tão ambicioso como no início da sua carreira.

Para se manter fisicamente em forma, treina regularmente na sua bicicleta de montanha. Numa das suas pedaladas, há dez dias, perdeu a roda dianteira após uma queda e foi atirado para o guiador. Para piorar a situação, a ponta de um guiador perfurou a parte de trás da sua perna esquerda. A estreia no Sidecar Festival parecia impossível.

Mas Reeves, que nunca se tinha lesionado gravemente, nunca pensou por um segundo em desistir. Muito pelo contrário. "A dor era intensa, mas suportável. O problema era que eu só conseguia dobrar a perna até um certo ponto", explicou em conversa com a SPEEDWEEK.com. Com a ajuda de um fisioterapeuta, trabalharam incansavelmente para poderem voltar a subir para o seu sidecar de ação Bonovo no Motorsport Arena Oschersleben.

O sétimo lugar na qualificação para as rondas 11 e 12 do Campeonato do Mundo não esteve à altura dos elevados padrões que se esperavam dele, mas dada a visível deficiência - Reeves apenas se conseguia movimentar no paddock coxeando gravemente - poderia ter sido pior para o desportista que estava habituado ao sucesso.

Reeves e o seu copiloto Mark Wilkes terminaram a primeira corrida, de doze voltas na pista de 3,696 quilómetros, em sexto lugar, depois de terem estado na quinta posição até duas voltas do fim. Pode dizer-se que foi uma limitação de danos a um nível elevado. Pelo menos, conseguiram defender o sexto lugar no WRC.

Mas no domingo de manhã, Reeves tomou a decisão de se retirar da segunda corrida. "Nestas condições, é simplesmente demasiado perigoso para nós e para os meus concorrentes. Depois dos esforços de ontem, hoje mal consigo dobrar a perna. Houve um momento na corrida de sprint em que senti que tinha travado, mas não foi o caso. Só conseguimos evitar uma saída de pista com muita sorte", confessou.

Reeves tem agora três semanas para se preparar para a final do Campeonato do Mundo no Estoril, Portugal, no final de outubro, e talvez consiga garantir a sua 66ª vitória em corridas do Campeonato do Mundo este ano. "Ainda sou suficientemente rápido para acompanhar os meus rivais. Em Assen, na primeira corrida, não foi preciso muito para ganhar."

Resultado da Corrida 1, Oschersleben

1º Stephen Kershaw/Ryan Charlwood (GB), LCR Yamaha, 12 voltas em 18:38.201 min. 2º Todd Ellis/Emmanuelle Clément (GB/F), LCR Yamaha, 4,334 seg. 3º Sam Christie/Tom Christie (GB), LCR Yamaha, +7,927 seg. 4º Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F), ARS Yamaha. 5º Ben Birchall/Tom Birchall (GB), LCR Honda. 6º Tim Reeves/Mark Wilkes (GB), ARS Yamaha. 7º Pekka Päivärinta/Ilse de Haas (FIN/NL), LCR Yamaha. 8º Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F), LCR Yamaha. 9º Lennard Göttlich/Uwe Neubert (D), ARS Yamaha. 10º Rupert Archer/Adam Christie (GB), ARS Yamaha. 11º Eero Pärm/Lauri Lipstok (EST), LCR Yamaha. 12º Peter Kimeswenger/Ondrej Sedlacek (A/CZ), LCR Yamaha. 13º Kevin Cable/Charlie Richardson (GB), LCR Yamaha. 14º Markus Schwegler/Ondrej Kopecky (D/CZ), LCR Yamaha. 15º Claude Vinet/Valentin Pirat (F), LCR Yamaha. 16º Pierre Leguen/Christophe Darras (F), LCR Suzuki. 17º Rogier Weekers/Remco Moes (NL), R&R Yamaha. Desistências: Bennie Streuer/Kevin Kölsch (NL/D), ARS Yamaha. Não começaram: John Holden/Ferry Segers (GB/NL), ARS Yamaha e Max Zimmermann/Ronja Mahl (D), ARS Yamaha.