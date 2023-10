Victoire départ-arrivée de Stephen Kershaw/Ryan Charlwood

Après la première course au Motorsport Arena d'Oschersleben, l'Écossais Stephen Kershaw, qui a dû subir une opération du cœur pendant les mois d'hiver, a parlé du triomphe le plus important de sa carrière. Même sa victoire à domicile à Donington n'a pas été à la hauteur de son succès en Allemagne. "Mener du premier au dernier mètre, puis se débarrasser du champion en titre, cela me rend fier", a-t-il déclaré sans pouvoir cacher sa joie.

Pour la deuxième course, qui ne durait pas seulement douze tours comme samedi, mais 21, il s'était promis un triomphe similaire. "Ce qui est décisif, c'est la manière dont on gère l'usure des pneus. Je vais en tout cas essayer de ne pas trop forcer en tête de course. Mais si Ellis parvient à me dépasser, je le suivrai et préserverai mes pneus", a-t-il révélé sa tactique lors d'un entretien avec SPEEDWEEK.com.

Le plan de Kershaw et de son passager britannique Ryan Charlwood allait fonctionner. Après un départ parfait, il a mené le peloton, bravant les attaques du leader du championnat du monde Ellis et de sa copilote française Emmanuelle Clément. Séparés par quelques dixièmes de seconde seulement, ils ont distancé le reste du peloton. Dans les deux derniers tours, Kershaw/Charlwood ont même réussi à augmenter leur avance à plus d'une seconde.

Ben et Tom Birchall ont pris la troisième place. Les Britanniques, qui sont la seule équipe à utiliser un groupe Honda au lieu d'un moteur Yamaha, ont dû batailler ferme pour monter sur le podium. Au septième tour, ils ont finalement réussi à dépasser les frères britanniques Sam et Tom Christie, alors que Kershaw et Ellis étaient déjà hors de portée. Même les meilleurs temps au tour en fin de course n'ont pas suffi.

Plutôt contrariés, Harry Payne et Kevin Rousseau (Steinhausen Racing) ont terminé la course en quatrième position, comme la veille. Ce n'est toutefois pas parce qu'ils perdaient du terrain sur Kershaw dans la lutte pour la troisième place au championnat du monde, mais parce que le feu rouge s'était allumé trop brièvement au départ et qu'il avait donc encore enclenché le ralenti. Relégué à la 8e place, il a dû se frayer péniblement un chemin à travers le peloton.

Pour Bennie Streuer/Kevin Kölsch (Bonovo action), il y a enfin eu une lueur d'espoir après une série de pannes inquiétantes. Le couple germano-néerlandais, qui avait abandonné samedi en position prometteuse en raison d'un défaut de la pompe à essence, a franchi la ligne d'arrivée en sixième position derrière Christie/Christie. "J'avais l'impression d'être plus rapide, mais ils ont parfaitement couvert la ligne", a raconté le champion du monde 2015 de side-car.

Le duo finno-néerlandais Pekka Päivärinta/Ilse de Haas (Bonovo action), les Français Ted et Vincent Peugeot, qui ont à nouveau remporté le classement interne de l'IDM Seitenwagen, les Estoniens Eero Pärm/Lauri Lipstok (2. IDM) et le couple austro-tchèque Peter Kimeswenger/Ondrej Sedlacek (3e IDM), qui se sont livrés à un duel acharné avec les Britanniques Kevin Cable/Charlie Richardson pendant toute la durée de la course, complètent le top 10.

L'Allemand Markus Schwegler et son copilote tchèque Ondrej Kopecky ainsi que les Français Claude Vinet/Valentin Pirat ont prouvé qu'il valait également la peine pour les spectateurs d'observer les pilotes en fin de classement. Les deux équipes se sont battues avec acharnement pour chaque mètre. Ce n'est qu'à l'avant-dernier tour que le duel rafraîchissant roue contre roue a tourné à l'avantage de Schwegler/Kopecky, qui ont pu se réjouir de la 12e place.

L'équipe junior Bonovo action Lennard Göttlich/Uwe Neubert n'a pas franchi la ligne d'arrivée. Ils ont dû abandonner leur side-car sur le bord de la piste dès le deuxième tour. Rupert Archer/Adam Christie n'ont pas non plus vu le drapeau à damier et Tim Reeves/Mark Wilkes (Bonovo action) et Pierre Leguen/Christophe Darras n'ont même pas pris le départ de la course.

La bonne nouvelle pour finir. Les équipes John Holden/Ferry Segers et Max Zimmermann/Ronja Mahl, qui ont été gravement accidentées samedi lors de la première course, ont déjà pu quitter l'hôpital plus ou moins blessées et rentrer chez elles.

Résultat de la course 2, Oschersleben

1. Stephen Kershaw/Ryan Charlwood (GB), LCR Yamaha, 21 tours en 32:24.796 min. 2. Todd Ellis/Emmanuelle Clément (GB/F), LCR Yamaha, 1,399 sec de moins. 3. Ben Birchall/Tom Birchall (GB), LCR Honda, +8,664 sec. 4. Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F), ARS Yamaha. 5. Sam Christie/Tom Christie (GB), LCR Yamaha. 6. Bennie Streuer/Kevin Kölsch (NL/D), ARS Yamaha. 7. Pekka Päivärinta/Ilse de Haas (FIN/NL), LCR Yamaha. 8. Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F), LCR Yamaha. 9. Eero Pärm/Lauri Lipstok (EST), LCR Yamaha. 10. Peter Kimeswenger/Ondrej Sedlacek (A/CZ), LCR Yamaha. 11. Kevin Cable/Charlie Richardson (GB), LCR Yamaha. 12. Markus Schwegler/Ondrej Kopecky (D/CZ), LCR Yamaha. 13. Rogier Weekers/Remco Moes (NL), R&R Yamaha. 14. Claude Vinet/Valentin Pirat (F), LCR Yamaha. Éliminés de la course : Lennard Göttlich/Uwe Neubert (D), ARS Yamaha. Rupert Archer/Adam Christie (GB), ARS Yamaha. Non partant : Tim Reeves/Mark Wilkes (GB), ARS Yamaha. Pierre Leguen/Christophe Darras (F), LCR Suzuki. John Holden/Ferry Segers (GB/NL), ARS Yamaha et Max Zimmermann/Ronja Mahl (D), ARS Yamaha.

Classement au championnat du monde après 12 courses sur 14

1. Ellis, 238 points. 2. Birchall, 216. 3. Kershaw, 175. 4. Christie, 151. 5. Payne, 150. 6. Päivärinta, 111. 7. Reeves, 104. 8. Streuer, 69. 9. Peugeot, 68. 10. Josef Sattler/Luca Schmidt (D), ARS Yamaha, 53. 11. Archer, 48. 12. Göttlich, 47. 13. Cable, 45. 14. Kimeswenger, 42. 15. Holden, 35. 16. Zimmermann, 19. 17. Robb Biggs/Ferry Segers (GB/NL), LCR Yamaha, 17. 18. Pärm, 12. 19. Schwegler et Vinet, 11 chacun. 21. Janez Remse/Manfred Wechselberger (SLO/A), ARS Yamaha, 9. 22. Luke Williams/Jason Pitt (GB), LCR Yamaha, 7. 23. Leguen et Samuel Laidlow/Jack Laidlow (GB), LCR Yamaha, 6 chacun. 25. Weekers, 3.