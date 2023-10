Vittoria in partenza e in arrivo per Stephen Kershaw/Ryan Charlwood

Il weekend di Oschersleben non poteva andare meglio per Stephen Kershaw/Ryan Charlwood. Nemmeno i campioni in carica Todd Ellis/Emmanuelle Clément sono riusciti a tenergli testa questa volta.

Dopo la prima gara alla Motorsport Arena di Oschersleben, lo scozzese Stephen Kershaw, che ha dovuto subire un intervento al cuore durante i mesi invernali, ha parlato del trionfo più importante della sua carriera. Nemmeno la vittoria in casa a Donington si è avvicinata al successo in Germania. "Essere in testa dal primo all'ultimo metro e poi scrollarsi di dosso il campione in carica mi rende orgoglioso", non ha potuto nascondere la sua gioia.

Per la seconda gara, che durerà 21 giri anziché solo dodici come sabato, ha puntato a un'analoga cavalcata trionfale. "Il fattore decisivo è la gestione dell'usura degli pneumatici. Cercherò sicuramente di non spingere troppo in testa. Ma se Ellis riuscirà a superarmi, lo seguirò e risparmierò le gomme", ha rivelato la sua tattica in un'intervista a SPEEDWEEK.com.

Il piano di Kershaw e del suo passeggero britannico Ryan Charlwood ha funzionato. Dopo una partenza perfetta, ha guidato il gruppo e ha respinto gli attacchi del leader del campionato mondiale Ellis e del suo copilota francese Emmanuelle Clément. Separati da pochi decimi di secondo, i due si sono staccati dal resto del gruppo. Negli ultimi due giri, Kershaw/Charlwood hanno addirittura esteso il loro vantaggio a oltre un secondo.

Il terzo posto è andato a Ben e Tom Birchall. I britannici, che sono l'unico team a utilizzare un propulsore Honda invece di un motore Yamaha, hanno dovuto lottare duramente per il podio. Quando al settimo giro sono riusciti a superare la coppia britannica dei fratelli Sam e Tom Christie, Kershaw ed Ellis erano già fuori portata. Anche i tempi sul giro più veloci alla fine della gara non hanno aiutato.

Piuttosto seccati, Harry Payne e Kevin Rousseau (Steinhausen Racing) hanno concluso la gara al quarto posto, proprio come il giorno prima. Tuttavia, non è stato il fatto di aver perso terreno su Kershaw nella lotta per il terzo posto WRC, ma perché la luce rossa si è accesa troppo brevemente alla partenza e lui ha quindi messo ancora la macchina in folle. Retrocesso all'8° posto, ha dovuto lottare per farsi strada tra i concorrenti.

Per Bennie Streuer/Kevin Kölsch (azione Bonovo) c'è stato finalmente un raggio di speranza dopo una serie incredibile di guasti. La coppia olandese-tedesca, che sabato si era ritirata in una posizione promettente a causa di un guasto alla pompa del carburante, ha tagliato il traguardo in sesta posizione dietro a Christie/Christie. "Sentivo di essere più veloce, ma loro hanno coperto perfettamente la linea", ci ha detto il campione del mondo sidecar 2015.

Il duo finlandese-olandese Pekka Päivärinta/Ilse de Haas (azione Bonovo), i francesi Ted e Vincent Peugeot, che hanno nuovamente vinto la classifica interna dei sidecar IDM, gli estoni Eero Pärm/Lauri Lipstok (2°. IDM) e la coppia austro-ceca Peter Kimeswenger/Ondrej Sedlacek (3° IDM), che ha combattuto un acceso duello con i britannici Kevin Cable/Charlie Richardson per l'intera distanza di gara, hanno completato la top 10.

Il tedesco Markus Schwegler con il suo copilota ceco Ondrej Kopecky e i francesi Claude Vinet/Valentin Pirat hanno dimostrato che vale la pena per gli spettatori guardare anche i piloti nelle retrovie. Le due squadre hanno lottato strenuamente per ogni metro. Solo al penultimo giro il rinfrescante duello ruota a ruota si è concluso a favore di Schwegler/Kopecky, soddisfatti del 12° posto.

Il team Bonovo action junior Lennard Göttlich/Uwe Neubert non ha raggiunto il traguardo. Hanno dovuto parcheggiare il loro sidecar a bordo pista già al secondo giro. Anche Rupert Archer/Adam Christie non hanno visto la bandiera a scacchi e Tim Reeves/Mark Wilkes (Bonovo action) e Pierre Leguen/Christophe Darras non hanno nemmeno iniziato la gara.

La buona notizia alla fine. Gli equipaggi John Holden/Ferry Segers e Max Zimmermann/Ronja Mahl, che avevano avuto gravi incidenti nella prima gara di sabato, hanno potuto già essere dimessi dall'ospedale più o meno feriti e hanno iniziato il loro viaggio di ritorno.

Risultato gara 2, Oschersleben

1° Stephen Kershaw/Ryan Charlwood (GB), LCR Yamaha, 21 giri in 32:24.796 min. 2° Todd Ellis/Emmanuelle Clément (GB/F), LCR Yamaha, 1.399 sec. 3° Ben Birchall/Tom Birchall (GB), LCR Honda, +8.664 sec. 4° Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F), ARS Yamaha. 5° Sam Christie/Tom Christie (GB), LCR Yamaha. 6° Bennie Streuer/Kevin Kölsch (NL/D), ARS Yamaha. 7° Pekka Päivärinta/Ilse de Haas (FIN/NL), LCR Yamaha. 8° Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F), LCR Yamaha. 9° Eero Pärm/Lauri Lipstok (EST), LCR Yamaha. 10° Peter Kimeswenger/Ondrej Sedlacek (A/CZ), LCR Yamaha. 11° Kevin Cable/Charlie Richardson (GB), LCR Yamaha. 12° Markus Schwegler/Ondrej Kopecky (D/CZ), LCR Yamaha. 13° Rogier Weekers/Remco Moes (NL), R&R Yamaha. 14° Claude Vinet/Valentin Pirat (F), LCR Yamaha. Ritirati: Lennard Göttlich/Uwe Neubert (D), ARS Yamaha. Rupert Archer/Adam Christie (GB), ARS Yamaha. Non partiti: Tim Reeves/Mark Wilkes (GB), ARS Yamaha. Pierre Leguen/Christophe Darras (F), LCR Suzuki. John Holden/Ferry Segers (GB/NL), ARS Yamaha e Max Zimmermann/Ronja Mahl (D), ARS Yamaha.

Classifica del Campionato del mondo dopo 12 gare su 14

1° Ellis, 238 punti. 2° Birchall, 216. 3° Kershaw, 175. 4° Christie, 151. 5° Payne, 150. 6° Päivärinta, 111. 7° Reeves, 104. 8° Streuer, 69. 9° Peugeot, 68. 10° Josef Sattler/Luca Schmidt (D), ARS Yamaha, 53. 11° Archer, 48. 12° Göttlich, 47. 13° Cable, 45. 14° Kimeswenger, 42. 15° Holden, 35. 16° Zimmermann, 19. 17. Robb Biggs/Ferry Segers (GB/NL), LCR Yamaha, 17. 18. Pärm, 12. 19. Schwegler e Vinet, 11 ciascuno. 21. Janez Remse/Manfred Wechselberger (SLO/A), ARS Yamaha, 9. 22. Luke Williams/Jason Pitt (GB), LCR Yamaha, 7. 23. Leguen e Samuel Laidlow/Jack Laidlow (GB), LCR Yamaha, 6 ciascuno. 25. Weekers, 3.