Vitória na partida e na chegada para Stephen Kershaw/Ryan Charlwood

Após a primeira corrida no Motorsport Arena Oschersleben, o escocês Stephen Kershaw, que teve de ser operado ao coração durante os meses de inverno, falou do triunfo mais importante da sua carreira. Nem mesmo a sua vitória em casa, em Donington, se aproximou do sucesso na Alemanha. "Liderar desde o primeiro até ao último metro e, depois, também bater o atual campeão, deixa-me orgulhoso", não conseguiu esconder a sua alegria.

Para a segunda corrida, que durou 21 voltas em vez de apenas doze como no sábado, ele tinha como objetivo uma prova triunfante semelhante. "O fator decisivo é a gestão do desgaste dos pneus. Vou tentar não forçar demasiado na frente. Mas se o Ellis conseguir ultrapassar-me, vou segui-lo e poupar os meus pneus", revelou a sua tática numa entrevista ao SPEEDWEEK.com.

O plano de Kershaw e do seu passageiro britânico Ryan Charlwood estava a funcionar. Após um arranque perfeito, liderou o pelotão e desafiou os ataques do líder do campeonato mundial Ellis e da sua copiloto francesa Emmanuelle Clément. Separados por apenas alguns décimos de segundo, afastam-se do resto do pelotão. Nas duas últimas voltas, Kershaw/Charlwood aumentaram a sua vantagem para mais de um segundo.

O terceiro lugar foi para Ben e Tom Birchall. Os britânicos, que são a única equipa a utilizar uma unidade de potência Honda em vez de um motor Yamaha, tiveram de lutar muito pela posição no pódio. Quando finalmente conseguiram ultrapassar a dupla britânica de irmãos Sam e Tom Christie na sétima volta, Kershaw e Ellis já estavam fora de alcance. Mesmo as voltas mais rápidas no final da corrida não ajudaram.

Muito aborrecidos, Harry Payne e Kevin Rousseau (Steinhausen Racing) terminaram a corrida em quarto lugar, tal como no dia anterior. No entanto, não foi o facto de terem perdido terreno para Kershaw na luta pelo terceiro lugar do WRC, mas sim porque a luz vermelha acendeu demasiado cedo no arranque e ele ainda tinha colocado o carro em ponto morto. Ao cair para o 8º lugar, teve de se esforçar para se impor no pelotão.

Para a dupla Bennie Streuer/Kevin Kölsch (Bonovo action), finalmente, um raio de esperança após uma incrível série de avarias. A dupla holandesa-alemã, que no sábado se tinha retirado numa posição promissora devido a uma avaria na bomba de combustível, cruzou a linha de chegada em sexto lugar, atrás de Christie/Christie. "Senti que era mais rápido, mas eles percorreram a linha na perfeição", disse-nos o campeão do mundo de sidecar de 2015.

A dupla finlandesa-holandesa Pekka Päivärinta/Ilse de Haas (Bonovo action), os franceses Ted e Vincent Peugeot, que voltaram a vencer a classificação interna dos sidecars IDM, os estónios Eero Pärm/Lauri Lipstok (2. IDM) e a dupla austro-tcheca Peter Kimeswenger/Ondrej Sedlacek (3º IDM), que travou um duelo feroz com os britânicos Kevin Cable/Charlie Richardson ao longo de toda a corrida, completaram o top 10.

O alemão Markus Schwegler com o seu copiloto checo Ondrej Kopecky e os franceses Claude Vinet/Valentin Pirat provaram que também vale a pena os espectadores observarem os pilotos do fundo do pelotão. As duas equipas lutam obstinadamente por cada metro. Só na penúltima volta é que o refrescante duelo roda a roda terminou a favor da dupla Schwegler/Kopecky, que se regozijou com o 12º lugar.

A equipa júnior da Bonovo Action, Lennard Göttlich/Uwe Neubert, não chegou à meta. Tiveram de estacionar o seu sidecar na berma da pista já na segunda volta. Rupert Archer/Adam Christie também não viram a bandeira axadrezada e Tim Reeves/Mark Wilkes (Bonovo action) e Pierre Leguen/Christophe Darras nem sequer começaram a corrida.

A boa notícia no final. As equipas John Holden/Ferry Segers e Max Zimmermann/Ronja Mahl, que tinham tido acidentes graves na primeira corrida de sábado, já puderam ter alta do hospital mais ou menos feridos e iniciaram a sua viagem de regresso a casa.

Resultado da corrida 2, Oschersleben

1º Stephen Kershaw/Ryan Charlwood (GB), LCR Yamaha, 21 voltas em 32:24.796 min. 2º Todd Ellis/Emmanuelle Clément (GB/F), LCR Yamaha, 1.399 seg. 3º Ben Birchall/Tom Birchall (GB), LCR Honda, +8.664 seg. 4º Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F), ARS Yamaha. 5º Sam Christie/Tom Christie (GB), LCR Yamaha. 6º Bennie Streuer/Kevin Kölsch (NL/D), ARS Yamaha. 7º Pekka Päivärinta/Ilse de Haas (FIN/NL), LCR Yamaha. 8º Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F), LCR Yamaha. 9º Eero Pärm/Lauri Lipstok (EST), LCR Yamaha. 10º Peter Kimeswenger/Ondrej Sedlacek (A/CZ), LCR Yamaha. 11º Kevin Cable/Charlie Richardson (GB), LCR Yamaha. 12º Markus Schwegler/Ondrej Kopecky (D/CZ), LCR Yamaha. 13º Rogier Weekers/Remco Moes (NL), R&R Yamaha. 14º Claude Vinet/Valentin Pirat (F), LCR Yamaha. Desistências: Lennard Göttlich/Uwe Neubert (D), ARS Yamaha. Rupert Archer/Adam Christie (GB), ARS Yamaha. Não começou: Tim Reeves/Mark Wilkes (GB), ARS Yamaha. Pierre Leguen/Christophe Darras (F), LCR Suzuki. John Holden/Ferry Segers (GB/NL), ARS Yamaha e Max Zimmermann/Ronja Mahl (D), ARS Yamaha.

Classificação do Campeonato do Mundo após 12 das 14 corridas

1º Ellis, 238 pontos. 2º Birchall, 216. 3º Kershaw, 175. 4º Christie, 151. 5º Payne, 150. 6º Päivärinta, 111. 7º Reeves, 104. 8º Streuer, 69. 9º Peugeot, 68. 10º Josef Sattler/Luca Schmidt (D), ARS Yamaha, 53. 11º Archer, 48. 12º Göttlich, 47. 13º Cable, 45. 14º Kimeswenger, 42. 15º Holden, 35. 16º Zimmermann, 19. 17. Robb Biggs/Ferry Segers (GB/NL), LCR Yamaha, 17. 18. Pärm, 12. 19. Schwegler e Vinet, 11 cada. 21. Janez Remse/Manfred Wechselberger (SLO/A), ARS Yamaha, 9. 22. Luke Williams/Jason Pitt (GB), LCR Yamaha, 7. 23. Leguen e Samuel Laidlow/Jack Laidlow (GB), LCR Yamaha, 6 cada. 25. Weekers, 3.