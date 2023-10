Le champion du monde Todd Ellis et l'appel du Tourist Trophy

En 1949, les premières manches du tout nouveau championnat du monde de moto ont été disputées lors du Tourist Trophy dans les catégories 250 cc, 350 cc et 500 cc. Ce n'est qu'en 1954 que les side-cars ont été intégrés au programme du TT. Les tricycles n'avaient toutefois pas encore le droit de rouler sur le tristement célèbre Snaefell Mountain Course, ils devaient disputer leurs courses sur le Clypse Course de 1954 à 1959 inclus.

Walter Schneider/Hans Strauß se sont révélés être des spécialistes de ce circuit, qui n'utilisait que la zone de départ-arrivée et deux autres courtes sections du Mountain Course. Le duo BMW a remporté la moitié des six courses disputées. Leurs compatriotes allemands Fritz Hillebrand/Manfred Grunwald (BMW) se sont imposés à deux reprises et le couple britannique Eric Oliver/Leslie Nutt (Norton) a remporté une victoire.

Après que des pilotes comme l'Italien Giacomo Agostini ou le Britannique Barry Sheene eurent jugé le Tourist Trophy trop dangereux en raison des nombreux accidents mortels et boycotté l'événement, le Grand Prix britannique fut déplacé à Silverstone en 1977. A quelques exceptions près, les pilotes de pointe ont fait un grand détour par l'île de Man. Ce ne fut pas le cas de l'Allemand Rolf Steinhausen ou du Suisse Rolf Biland. Ils ont continué à relever ce défi particulier par la suite.

À l'exception des Britanniques Jock Taylor et Steve Abbott, Steinhausen et Biland ont été les derniers champions du monde de side-car à faire honneur au Tourist Trophy. Jusqu'au nouveau millénaire, les pilotes de Grande-Bretagne ou de l'île de Man dominaient la scène des trois-roues. Seul l'Autrichien Klaus Klaffenböck a voulu réaliser son rêve de remporter le TT après avoir gagné le championnat du monde. En 2010 et 2011, il allait effectivement le réaliser.

L'exemple de Klaffenböck a été rapidement suivi par les deux Britanniques Tim Reeves et Ben Birchall, champions du monde de side-car, qui ont eux aussi très vite rejoint le cercle très fermé des vainqueurs du TT. Reeves a gagné en 2013 avec le copilote Dan Sayle, connu pour son incroyable expérience sur le Snaefell Mountain Course, qui avait déjà mené Klaffi à ses victoires. La même année, Birchall a lancé avec son frère Tom une série qui n'a pas d'équivalent.

Entre-temps, Birchall/Birchall en sont à 14 triomphes en TT, seul le Manxman Dave Molyneux les devance encore dans le palmarès éternel avec 17 victoires. Tom Birchall a depuis longtemps remplacé Dan Sayle et Rick Long en tant que copilotes les plus performants. En outre, les frères ont non seulement été la première équipe de side-cars à parcourir le circuit de plus de 60 kilomètres en moins de 19 minutes, mais ils ont également réussi le premier tour à une moyenne de plus de 120 miles.

Le prochain champion de side-car envisage désormais de s'attaquer au projet "Tourist Trophy" dans un avenir proche. "Cela fait des années que je participe au TT", a confié Todd Ellis, le champion du monde en titre et actuel leader du classement du championnat du monde, à SPEEDWEEK.com à l'occasion du Sidecar Festival dans la Motorsport Arena d'Oschersleben, sans toutefois s'engager sur un calendrier précis.

Avec son beau-père Gary Bryan, il serait assisté d'un conseiller profond qui, avec toute son expérience, pourrait contribuer à ce qu'Ellis et sa copilote française et compagne Emmanuelle Clément ne fassent pas d'erreurs de débutants inutiles. En 1998, Bryan a été élu meilleur nouveau venu. Depuis, il a régulièrement obtenu des résultats de premier plan. Trois quatrièmes places et 14 autres résultats dans le top 10 sont à mettre à l'actif du Britannique.