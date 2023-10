Il campione del mondo Todd Ellis e la reputazione del Tourist Trophy

Nel 1949, al Tourist Trophy si svolsero le prime gare del neonato Campionato del Mondo di Motociclismo nelle classi 250 cc, 350 cc e 500 cc. Solo nel 1954 i sidecar furono aggiunti al programma del TT. Tuttavia, le tre ruote non erano ancora ammesse sul famigerato percorso del monte Snaefell e dovettero disputare le loro gare sul percorso del Clypse dal 1954 al 1959 incluso.

Walter Schneider/Hans Strauß si dimostrarono specialisti di questo percorso, utilizzando solo la zona di partenza e arrivo e altre due brevi sezioni del Mountain Course. Il duo BMW vinse la metà delle sei gare disputate. I loro connazionali tedeschi Fritz Hillebrand/Manfred Grunwald (BMW) si sono imposti due volte e la coppia britannica Eric Oliver/Leslie Nutt (Norton) ha ottenuto una vittoria.

Dopo che piloti come l'italiano Giacomo Agostini o il britannico Barry Sheene considerarono il Tourist Trophy troppo pericoloso a causa dei numerosi incidenti mortali e boicottarono l'evento, il Gran Premio di Gran Bretagna fu spostato a Silverstone nel 1977. A parte poche eccezioni, i piloti di punta si sono tenuti alla larga dall'Isola di Man. Non così il tedesco Rolf Steinhausen o lo svizzero Rolf Biland. Essi accettarono comunque la sfida speciale in seguito.

Con l'eccezione dei britannici Jock Taylor e Steve Abbott, Steinhausen e Biland sono stati gli ultimi campioni del mondo sidecar a onorare il Tourist Trophy. Fino al nuovo millennio, i piloti provenienti dalla Gran Bretagna o dall'Isola di Man hanno dominato la scena delle tre ruote. Solo l'austriaco Klaus Klaffenböck voleva realizzare il suo sogno di vincere il TT dopo aver vinto il Campionato del Mondo. Nel 2010 e nel 2011 il sogno si è effettivamente avverato.

L'esempio di Klaffenböck è stato presto seguito da altri campioni del mondo sidecar, i due britannici Tim Reeves e Ben Birchall, e anche loro sono entrati molto rapidamente a far parte dell'esclusiva cerchia dei vincitori del TT. Reeves ha vinto nel 2013 con il copilota Dan Sayle, noto per la sua incredibile esperienza sullo Snaefell Mountain Course, che aveva già portato Klaffi alle sue vittorie. Nello stesso anno, Birchall ha iniziato una serie con il fratello Tom che non è seconda a nessuno.

Nel frattempo, Birchall/Birchall detengono 14 trionfi al TT, solo il mannese Dave Molyneux li precede nell'eterna classifica dei migliori con 17 vittorie. Tom Birchall ha da tempo sostituito Dan Sayle e Rick Long come copiloti di maggior successo. Inoltre, i fratelli non solo sono diventati il primo team di sidecar a completare il percorso di 60 chilometri in meno di 19 minuti, ma sono anche riusciti a completare il primo giro con una media di oltre 120 miglia.

Ora il prossimo campione di sidecar sta pensando di affrontare il progetto del "Tourist Trophy" nel prossimo futuro. "Sono stato coinvolto nel TT per anni", ha dichiarato a SPEEDWEEK.com il campione del mondo in carica e attuale leader della classifica iridata, Todd Ellis, in occasione del Sidecar Festival alla Motorsport Arena Oschersleben, senza tuttavia impegnarsi in un programma preciso.

Con il patrigno Gary Bryan avrebbe avuto al suo fianco un profondo consigliere che, con tutta la sua esperienza, avrebbe potuto contribuire a far sì che Ellis e la sua copilota e partner francese Emmanuelle Clément non commettessero inutili errori da principianti. Nel 1998, Bryan è stato nominato miglior esordiente. Da allora, ha ottenuto regolarmente risultati di primo piano. Tre quarti posti e altri 14 risultati tra i primi 10 vanno a beneficio del britannico.