O Campeão do Mundo Todd Ellis e a reputação do Troféu Turista

Em 1949, as primeiras rondas do recém-criado Campeonato do Mundo de Motociclismo foram realizadas no Tourist Trophy nas classes de 250 cc, 350 cc e 500 cc. Só em 1954 é que os sidecars foram adicionados ao programa do TT. No entanto, os veículos de três rodas ainda não eram permitidos no famoso percurso da montanha Snaefell, pelo que tiveram de realizar as suas corridas no percurso Clypse de 1954 a 1959 inclusive.

Walter Schneider/Hans Strauß provaram ser especialistas neste percurso, utilizando apenas a área de partida e chegada e duas outras secções curtas do percurso de montanha. A dupla da BMW venceu metade das seis corridas realizadas. Os seus compatriotas alemães Fritz Hillebrand/Manfred Grunwald (BMW) foram bem sucedidos duas vezes e a dupla britânica Eric Oliver/Leslie Nutt (Norton) obteve uma vitória.

Depois de pilotos como o italiano Giacomo Agostini ou o britânico Barry Sheene terem considerado o Troféu Turista demasiado perigoso devido aos muitos acidentes fatais e terem boicotado o evento, o Grande Prémio da Grã-Bretanha foi transferido para Silverstone em 1977. Salvo raras excepções, os pilotos de topo não deram importância à Ilha de Man. Não foi o caso do alemão Rolf Steinhausen ou do suíço Rolf Biland. Eles ainda aceitaram o desafio especial mais tarde.

Com a exceção dos britânicos Jock Taylor e Steve Abbott, Steinhausen e Biland foram os últimos campeões mundiais de sidecar a honrar o Tourist Trophy. Até ao novo milénio, os pilotos da Grã-Bretanha ou da Ilha de Man dominaram a cena das três rodas. Apenas o austríaco Klaus Klaffenböck quis realizar o seu sonho de ganhar o TT depois de vencer o Campeonato do Mundo. Em 2010 e 2011, o sonho tornou-se realidade.

O exemplo de Klaffenböck foi rapidamente seguido por outros campeões do mundo de sidecar, os britânicos Tim Reeves e Ben Birchall, que também rapidamente se tornaram parte do círculo exclusivo de vencedores do TT. Reeves venceu em 2013 com o copiloto Dan Sayle, conhecido pela sua incrível experiência no Snaefell Mountain Course, que já tinha levado Klaffi às suas vitórias. No mesmo ano, Birchall iniciou uma série com o seu irmão Tom que é inigualável.

Entretanto, Birchall/Birchall detêm 14 triunfos no TT, apenas o Manxman Dave Molyneux está à sua frente na eterna lista dos melhores, com 17 vitórias. Tom Birchall substituiu há muito tempo Dan Sayle e Rick Long como o copiloto de maior sucesso. Além disso, os irmãos não só se tornaram a primeira equipa de sidecar a completar o percurso de 60 quilómetros em menos de 19 minutos, como também conseguiram completar a primeira volta com uma média de mais de 120 milhas.

Agora, o próximo campeão de sidecar está a considerar enfrentar o projeto "Tourist Trophy" num futuro próximo. "Estou envolvido no TT há anos", disse o atual campeão do mundo e líder da classificação do campeonato mundial, Todd Ellis, à SPEEDWEEK.com, por ocasião do Sidecar Festival na Motorsport Arena Oschersleben, sem, no entanto, se comprometer com um calendário exato.

Com o seu padrasto Gary Bryan, ele teria um profundo conselheiro ao seu lado que, com toda a sua experiência, poderia contribuir para que Ellis e a sua copiloto e parceira francesa Emmanuelle Clément não cometessem erros desnecessários de principiante. Em 1998, Bryan foi nomeado o melhor estreante. Desde então, tem apresentado regularmente resultados de topo. O britânico conta com três quartos lugares e 14 resultados entre os 10 primeiros.