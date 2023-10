SideCar : Biographie passionnante de Louis Christen (LCR)

Entre 1979 et 2021, 33 titres de championnat du monde ont été remportés avec des attelages de course sur route LCR. Un livre sur leur constructeur Louis Christen rend hommage à son œuvre.

"Pas besoin d'être professeur d'attelage pour savoir comment fonctionne un side-car. C'est de la physique pure", aimait à constater Louis Christen. Lors de ma seule rencontre personnelle avec ce constructeur aussi génial que couronné de succès, il m'a raconté qu'il n'avait jamais piloté de moto, et encore moins d'attelage, lorsqu'il a commencé à construire des side-cars de compétition fin 1975. De toute évidence, le Suisse avait raison dans sa thèse, car 33 titres de champion du monde, quatre victoires en Coupe du monde et de nombreux championnats nationaux remportés avec LCR le prouvent de manière très impressionnante. A cela s'ajoute son engagement dans la classe solo des années 50 et 80, qui a culminé avec deux victoires en championnat du monde.

À l'origine, Christen venait du sport automobile. Après un accident à Silverstone, il s'est rendu compte "que mon avenir existentiel se trouvait probablement plus derrière la planche à dessin et l'atelier que derrière le volant". Les futurs champions du monde Bruno Holzer/Charly Meierhans ont largement contribué à cette étape décisive pour sa vie future et pour la scène de l'attelage de course. Mike Krauser, fabricant de valises, mécène de la course et sponsor engagé, a également joué un rôle essentiel dans la carrière de constructeur de Christen. Des projets communs ont vu le jour, notamment les attelages routiers 'Domani' et 'Dopo Domani', exclusifs sur le plan technique et visuel.

L'auteur Stephan Traber a méticuleusement immortalisé tout cela et bien plus encore entre les deux couvertures d'un livre. Pour les fans d'attelage, cet ouvrage complet et richement illustré est une lecture obligatoire, mais les amateurs de locomotion rapide à deux ou quatre roues y trouveront également leur compte.

Stephan Traber - Louis Christen, Rennfahrer & Konstrukteur, édition personnelle 2023, 35 euros + 4,79 euros de frais de port (D), , non disponible en librairie.

Distribution D : tél. +49/3663/403153

Distribution CH : Mobile/WhatsApp : +41/79/7506003.