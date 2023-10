SideCar: avvincente biografia di Louis Christen (LCR)

"Non è necessario essere un professore di sidecar per sapere come funziona un sidecar. È pura fisica", amava affermare Louis Christen. Durante il mio unico incontro personale con il progettista, altrettanto ingegnoso e di successo, mi disse che non aveva mai guidato una moto, tanto meno un sidecar, quando iniziò a costruire sidecar da competizione alla fine del 1975. Ovviamente lo svizzero aveva ragione, perché 33 titoli mondiali, quattro vittorie in Coppa del Mondo e numerosi campionati nazionali vinti con LCR lo dimostrano in modo impressionante. A ciò si aggiunge il suo impegno nelle classi 50cc e 80cc in solitaria, culminato con due vittorie nel Campionato del Mondo.

Originariamente, Christen proveniva dalle corse automobilistiche. Dopo un incidente a Silverstone, si rese conto che "il mio futuro esistenziale era probabilmente più al tavolo da disegno e in officina che al volante". I successivi campioni del mondo Bruno Holzer/Charly Meierhans furono determinanti per questo passo, che fu decisivo per il resto della sua vita e per la scena delle corse. Inoltre, il produttore di valigie, mecenate delle corse e sponsor devoto Mike Krauser ha svolto un ruolo importante nella carriera di Christen come costruttore. I loro progetti comuni comprendevano le biciclette da strada "Domani" e "Dopo Domani", tecnicamente e visivamente esclusive.

L'autore Stephan Traber ha ora immortalato meticolosamente questo e molto altro tra due copertine di libri. Quest'opera completa e riccamente illustrata è una lettura obbligata per gli appassionati di carrozze, ma anche per gli amici della locomozione veloce a due e quattro ruote.

Stephan Traber - Louis Christen, racer & constructor, autoproduzione 2023, 35 euro + 4,79 euro di spese postali (D), non disponibile in libreria.

