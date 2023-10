SideCar: Biografia emocionante sobre Louis Christen (LCR)

Entre 1979 e 2021, as equipas de corridas de estrada da LCR ganharam uns impressionantes 33 títulos de campeão do mundo. Um livro sobre o seu criador, Louis Christen, presta homenagem ao trabalho da sua vida.

"Não é preciso ser professor de sidecar para saber como funciona um sidecar. É física pura", gostava de dizer Louis Christen. Durante o meu único encontro pessoal com o igualmente engenhoso e bem sucedido designer, ele disse-me que nunca tinha conduzido uma mota, muito menos um sidecar, quando começou a construir sidecars de competição no final de 1975. Obviamente, o suíço tinha razão na sua tese, porque 33 títulos do Campeonato do Mundo, quatro vitórias na Taça do Mundo e numerosos campeonatos nacionais ganhos com o LCR provam-no de forma impressionante. Acrescente-se a isso o seu envolvimento nas classes de 50cc e 80cc a solo, que culminou em duas vitórias no Campeonato do Mundo.

Originalmente, Christen veio das corridas de automóveis. Depois de um acidente em Silverstone, apercebeu-se de que "o meu futuro existencial estava provavelmente mais na prancheta de desenho e na oficina do que atrás do volante". Os mais tarde campeões mundiais Bruno Holzer/Charly Meierhans foram fundamentais para este passo, que foi decisivo para o resto da sua vida e para a cena das corridas. Além disso, o fabricante de caixas, patrono das corridas e patrocinador dedicado Mike Krauser desempenhou um papel importante na carreira de Christen como construtor. Os seus projectos conjuntos incluíam as bicicletas de estrada "Domani" e "Dopo Domani", técnica e visualmente exclusivas.

O autor Stephan Traber imortalizou agora meticulosamente tudo isto e muito mais entre duas capas de livro. Esta obra completa e ricamente ilustrada é uma leitura obrigatória para os fãs de carruagens, mas os amigos da locomoção rápida em duas e quatro rodas também terão o seu dinheiro ganho.

Stephan Traber - Louis Christen, racer & constructor, auto-edição 2023, 35 Euro + 4,79 Euro portes (D), , não disponível nas livrarias.

Distribuição D: Tel. +49/3663/403153

Distribuição CH: Telemóvel/WhatsApp: +41/79/7506003.