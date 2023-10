Antes de la final de la Copa del Mundo: Sorprendente retirada de Tim Reeves

Con seis títulos nacionales, otros tantos de campeón del mundo, dos victorias absolutas en la Copa del Mundo de F2, 65 victorias en pruebas del campeonato del mundo de sidecar y un triunfo en el Tourist Trophy de la Isla de Man, Tim Reeves es actualmente, con diferencia, el piloto de sidecar en activo más laureado. A pesar de este impresionante palmarés, este británico de 50 años, afincado en los Países Bajos desde hace varios años, sigue siendo tan ambicioso como el primer día de su carrera.

Por eso no le resulta fácil renunciar a participar en una carrera, como ocurrió recientemente en Alemania, donde retiró su participación en la segunda carrera, en el Motorsport Arena Oschersleben, por motivos de seguridad, después de terminar sexto en la primera.

El excepcional piloto había sufrido una lesión pocos días antes del festival sidecar. Tras una caída con su bicicleta de montaña, el extremo del manillar se le había clavado en la parte posterior de la pierna izquierda. "El dolor es intenso, pero soportable. Sin embargo, no tengo sensibilidad en la pierna y no puedo frenar bien. En estas condiciones es simplemente demasiado peligroso para nosotros y para mis competidores", explicó en una entrevista a SPEEDWEEK.com.

El piloto de acción de Bonovo confiaba en volver a estar en forma para la fase final del Campeonato del Mundo en Portugal, ya que tras las rondas alemanas del Campeonato del Mundo había un parón más largo, que debía aprovecharse para curar su lesión. Para comprobar su estado físico, Reeves quiso participar en una última prueba en el evento anual Lord of Lydden/Sidecar Burn Up con su copiloto británico Mark Wilkes.

"Desgraciadamente, después de intentar correr en Lydden el fin de semana pasado, me di cuenta rápidamente de que mi salud todavía no me permite correr con seguridad en Estoril y luchar por la victoria. Lo único que arriesgaría con una salida es agravar la lesión de mi pierna. Por eso, con el corazón encogido, he decidido no participar en la final del Campeonato del Mundo".

Clasificación del Campeonato del Mundo tras 12 de 14 carreras

1º Ellis/Clément (GB/F), 238 puntos. 2º Birchall/Birchall (GB), 216. 3º Kershaw/Charlwood (GB), 175. 4º Christie/Christie (GB), 151. 5º Payne/Rousseau (GB/F), 150. 6º Päivärinta/de Haas (FIN/NL), 111. 7º Reeves/Wilkes (GB), 104. 8. Streuer/Kölsch (NL/D), 69. 9. Peugeot/Peugeot (F), 68. 10. Sattler/Schmidt (D), 53. 11. Archer/Christie (GB), 48. 12. Göttlich/Krieg (D), 47. 13. Cable/Richardson (GB), 45. 14º Kimeswenger/Sedlacek (A/CZ), 42. 15º Holden/van Middegaal (GB/NL), 35. 16º Zimmermann/Mahl (D), 19. 17º Biggs/Segers (GB/NL), 17. 18º Pärm/Lipstock (EST), 12. 19º Schwegler/Kopecky (D), 19. 20. Göttlich/Krieg (GB), 45. Schwegler/Kopecky (D/CZ) y Vinet/Pirat (F), 11 cada uno. 21. Remse/Wechselberger (SLO/A), 9. 22. Williams/Pitt (GB), 7. 23. Leguen/Darras (F) y Laidlow/Laidlow (GB), 6 cada uno. 25. Weekers/Moes (NL), 3.