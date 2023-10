Avant la finale de la Coupe du monde : retrait surprise de Tim Reeves

Avec six titres nationaux, autant de titres de champion du monde, deux victoires au classement général de la Coupe du monde F2, 65 victoires lors des manches du Championnat du monde de side-car et un triomphe lors du Tourist Trophy sur l'île de Man, Tim Reeves est actuellement, et de loin, le pilote de side-car en activité le plus titré. Malgré ce bilan impressionnant, le Britannique de 50 ans, qui vit depuis quelques années aux Pays-Bas, est aussi ambitieux qu'au premier jour de sa carrière.

C'est pourquoi il n'est pas facile pour lui de renoncer à participer à une course, comme cela s'est produit récemment en Allemagne où, après avoir terminé sixième de la première course, il a retiré son départ de la deuxième course pour des raisons de sécurité au Motorsport Arena d'Oschersleben.

Ce pilote d'exception s'était blessé quelques jours seulement avant le festival de sidecar. Après une chute avec son VTT, l'extrémité du guidon s'était enfoncée dans le creux du genou de sa jambe gauche. "La douleur est intense, mais supportable. Je n'ai cependant aucune sensation dans la jambe et je ne peux pas freiner correctement. Dans ces conditions, c'est tout simplement trop dangereux pour nous et mes concurrents", a-t-il expliqué lors d'un entretien avec SPEEDWEEK.com.

Le pilote de Bonovo-action s'est montré confiant quant à son retour à la compétition lors de la finale du championnat du monde au Portugal, car les courses allemandes du championnat du monde ont été suivies d'une longue pause qui devait être mise à profit pour soigner sa blessure. Pour vérifier sa condition physique, Reeves a voulu effectuer un dernier test avec son copilote britannique Mark Wilkes lors de l'événement annuel de side-cars "Lord of Lydden/Sidecar Burn Up".

"Après avoir essayé de courir à Lydden le week-end dernier, j'ai malheureusement rapidement réalisé que mon état de santé ne me permettait toujours pas de rouler en toute sécurité à Estoril et de me battre pour la victoire. Tout ce que je risquerais en prenant le départ serait d'aggraver ma blessure à la jambe. C'est donc le cœur lourd que j'ai décidé de ne pas participer à la finale du championnat du monde".

Classement au championnat du monde après 12 des 14 courses

1. Ellis/Clément (GB/F), 238 points. 2. Birchall/Birchall (GB), 216. 3. Kershaw/Charlwood (GB), 175. 4. Christie/Christie (GB), 151. 5. Payne/Rousseau (GB/F), 150. 6. Päivärinta/de Haas (FIN/NL), 111. 7. Reeves/Wilkes (GB), 104. 8. Streuer/Kölsch (NL/D), 69. 9. Peugeot/Peugeot (F), 68. 10. Sattler/Schmidt (D), 53. 11. Archer/Christie (GB), 48. 12. Göttlich/Krieg (D), 47. 13. Cable/Richardson (GB), 45. 14. Kimeswenger/Sedlacek (A/CZ), 42. 15. Holden/van Middegaal (GB/NL), 35. 16. Zimmermann/Mahl (D), 19. 17. Biggs/Segers (GB/NL), 17. 18. Pärm/Lipstock (EST), 12. 19. Schwegler/Kopecky (D/CZ) et Vinet/Pirat (F), 11 chacun. 21. Remse/Wechselberger (SLO/A), 9. 22. Williams/Pitt (GB), 7. 23. Leguen/Darras (F) et Laidlow/Laidlow (GB), 6 chacun. 25. Weekers/Moes (NL), 3.