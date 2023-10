Prima della finale di Coppa del Mondo: il sorprendente ritiro di Tim Reeves

Sebbene l'infortunio subito da Tim Reeves in una caduta in mountain bike sia avvenuto diverse settimane fa, i postumi sono così gravi che una partenza a Estoril è fuori discussione.

Con sei titoli nazionali, altrettanti titoli mondiali, due vittorie assolute nella Coppa del Mondo F2, 65 vittorie in gare del campionato mondiale sidecar e un trionfo al Tourist Trophy sull'Isola di Man, Tim Reeves è attualmente il pilota sidecar attivo di gran lunga più vincente. Nonostante questo impressionante record, il cinquantenne britannico, che vive nei Paesi Bassi da diversi anni, è ambizioso come il primo giorno della sua carriera.

Per questo non è facile per lui rinunciare a partecipare a una gara, come è successo di recente in Germania, dove ha ritirato la sua partenza nella seconda gara alla Motorsport Arena Oschersleben per motivi di sicurezza, dopo essere arrivato sesto nella prima gara.

L'eccezionale pilota aveva subito un infortunio solo pochi giorni prima del festival dei sidecar. Dopo una caduta con la sua mountain bike, l'estremità del manubrio si era conficcata nella parte posteriore della gamba sinistra. "Il dolore è intenso, ma sopportabile. Tuttavia, non sento più la gamba e non riesco a frenare correttamente. In queste condizioni è semplicemente troppo pericoloso per noi e per i miei concorrenti", ha spiegato in un'intervista a SPEEDWEEK.com.

Il pilota di Bonovo action era fiducioso che sarebbe stato di nuovo in grado di agire alle finali del Campionato del Mondo in Portogallo, dato che c'era una pausa più lunga dopo le gare del Campionato del Mondo tedesco, che doveva servire a curare l'infortunio. Per verificare la sua forma fisica, Reeves ha voluto partecipare a un test finale all'evento annuale Lord of Lydden/Sidecar Burn Up con il suo copilota britannico Mark Wilkes.

"Purtroppo, dopo aver provato a correre a Lydden lo scorso fine settimana, mi sono subito reso conto che le mie condizioni di salute non mi permettono ancora di correre in sicurezza all'Estoril e di lottare per la vittoria. Rischierei solo di aggravare l'infortunio alla gamba. Per questo motivo, a malincuore, ho deciso di non partecipare alla finale del Campionato del Mondo".

Classifica del Campionato del Mondo dopo 12 gare su 14

1° Ellis/Clément (GB/F), 238 punti. 2° Birchall/Birchall (GB), 216. 3° Kershaw/Charlwood (GB), 175. 4° Christie/Christie (GB), 151. 5° Payne/Rousseau (GB/F), 150. 6° Päivärinta/de Haas (FIN/NL), 111. 7° Reeves/Wilkes (GB), 104. 8. Streuer/Kölsch (NL/D), 69. 9. Peugeot/Peugeot (F), 68. 10. Sattler/Schmidt (D), 53. 11. Archer/Christie (GB), 48. 12. Göttlich/Krieg (D), 47. 13. Cable/Richardson (GB), 45. 14. Kimeswenger/Sedlacek (A/CZ), 42. 15. Holden/van Middegaal (GB/NL), 35. 16. Zimmermann/Mahl (D), 19. 17. Biggs/Segers (GB/NL), 17. 18. Pärm/Lipstock (EST), 12. 19. Schwegler/Kopecky (D/CZ) e Vinet/Pirat (F), 11 ciascuno. 21. Remse/Wechselberger (SLO/A), 9. 22. Williams/Pitt (GB), 7. 23. Leguen/Darras (F) e Laidlow/Laidlow (GB), 6 ciascuno. 25. Weekers/Moes (NL), 3.