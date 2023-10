Antes da final do Campeonato do Mundo: a surpreendente retirada de Tim Reeves

Embora a lesão sofrida por Tim Reeves numa queda de bicicleta de montanha tenha ocorrido há várias semanas, as sequelas são tão graves que uma partida no Estoril está fora de questão.

Com seis títulos nacionais, outros tantos títulos mundiais, duas vitórias na Taça do Mundo de F2, 65 vitórias em rondas do campeonato mundial de sidecar e um triunfo no Troféu Turista na Ilha de Man, Tim Reeves é atualmente, de longe, o piloto de sidecar mais bem sucedido no ativo. Apesar deste registo impressionante, o britânico de 50 anos, que vive nos Países Baixos há vários anos, é tão ambicioso como no primeiro dia da sua carreira.

É por isso que não é fácil para ele desistir de participar numa corrida, como aconteceu recentemente na Alemanha, onde desistiu de participar na segunda corrida no Motorsport Arena Oschersleben por razões de segurança, depois de ter terminado em sexto lugar na primeira corrida.

O excecional piloto tinha sofrido uma lesão apenas alguns dias antes do festival de sidecar. Após uma queda com a sua bicicleta de montanha, a extremidade do guiador perfurou a parte de trás da sua perna esquerda. "A dor é intensa, mas suportável. No entanto, não tenho sensibilidade na perna e não consigo travar corretamente. Nestas condições, é simplesmente demasiado perigoso para nós e para os meus concorrentes", explicou numa entrevista ao SPEEDWEEK.com.

O piloto de ação da Bonovo estava confiante de que estaria novamente apto para a ação na final do Campeonato do Mundo em Portugal, uma vez que houve uma pausa mais longa após as rondas do Campeonato do Mundo da Alemanha, que deveria ser utilizada para curar a lesão. Para verificar a sua condição física, Reeves quis participar num teste final no evento anual Lord of Lydden/Sidecar Burn Up com o seu copiloto britânico Mark Wilkes.

"Infelizmente, depois de tentar correr em Lydden no fim de semana passado, percebi rapidamente que a minha saúde ainda não me permite correr em segurança no Estoril e lutar pela vitória. Tudo o que eu arriscaria com uma partida seria agravar a lesão na minha perna. É por isso que, com o coração pesado, decidi não participar na final do Campeonato do Mundo."

Classificação do Campeonato do Mundo após 12 das 14 corridas

1º Ellis/Clément (GB/F), 238 pontos. 2º Birchall/Birchall (GB), 216. 3º Kershaw/Charlwood (GB), 175. 4º Christie/Christie (GB), 151. 5º Payne/Rousseau (GB/F), 150. 6º Päivärinta/de Haas (FIN/NL), 111. 7º Reeves/Wilkes (GB), 104. 8º Streuer/Kölsch (NL/D), 69. 9º Peugeot/Peugeot (F), 68. 10º Sattler/Schmidt (D), 53. 11º Archer/Christie (GB), 48. 12º Göttlich/Krieg (D), 47. 13º Cable/Richardson (GB), 45. 14. Kimeswenger/Sedlacek (A/CZ), 42. 15. Holden/van Middegaal (GB/NL), 35. 16. Zimmermann/Mahl (D), 19. 17. Biggs/Segers (GB/NL), 17. 18. Pärm/Lipstock (EST), 12. 19. Schwegler/Kopecky (D/CZ) e Vinet/Pirat (F), 11 cada. 21. Remse/Wechselberger (SLO/A), 9. 22. Williams/Pitt (GB), 7. 23. Leguen/Darras (F) e Laidlow/Laidlow (GB), 6 cada. 25. Weekers/Moes (NL), 3.