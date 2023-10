Päivärinta/Schmidt s'imposent, la décision concernant les championnats du monde est ajournée

Les prévisions météorologiques pour dimanche étant peu prometteuses, l'organisateur a été contraint d'adapter le calendrier. La course sprint du championnat du monde de side-car, qui aurait pu être décisive dans la lutte pour le titre mondial entre Todd Ellis/Emmanuelle Clément - le couple franco-britannique a remporté le titre du championnat britannique il y a une semaine à Brands Hatch - et les Britanniques Ben Birchall/Tom Birchall, a été reportée au samedi après-midi.

La météo s'est également montrée changeante lors des qualifications. Lors de la deuxième séance d'essais chronométrés décisive, la piste était encore mouillée, mais le soleil a permis à l'asphalte de commencer à sécher progressivement au cours de la session. Pekka Päivärinta a retardé le plus longtemps son passage aux pneus secs et a eu la main heureuse. Le fonceur finlandais a offert à son copilote allemand de 20 ans, Luca Schmidt, qui remplaçait au pied levé la Néerlandaise Ilse de Haas, sa première pole position dans une course de championnat du monde.

Aux côtés de l'équipe Bonovo-action, les tenants du titre Ellis/Clement se sont assurés la deuxième place sur la première ligne de départ, reléguant les frères Birchall et le duo franco-britannique Harry Payne/Kevin Rousseau (Steinhausen Racing) à la deuxième place. Les dominateurs d'Oschersleben, l'Écossais Stephen Kershaw et son copilote britannique Ryan Charlwood, n'ont pas été aussi à l'aise avec les conditions changeantes et prennent leur place sur la grille de départ derrière les frères britanniques Sam et Tom Christie, sur la troisième ligne.

Päivärinta/Schmidt ont réussi un départ en trombe. Dès le premier des dix tours, ils ont pu prendre une avance décisive sur leurs adversaires. Après le premier tour sur le Circuito do Estoril long de 4,182 kilomètres, leur avance était de 4,3 secondes. A la mi-temps, ils avaient distancé leurs premiers poursuivants de près de neuf secondes. Bien qu'en première position avec plus de cinq secondes d'avance, l'expérimenté Finlandais s'est encore illustré dans le dernier tour en signant le meilleur tour de la course (1:49,982 min.).

En terminant deuxième devant Ellis/Clément, Birchall/Birchall ont réussi à repousser d'un jour la décision pour le titre, mais les chances des triples champions du monde et des 14 vainqueurs du Tourist Trophy sont considérées comme plutôt minces. Même en cas de victoire, une neuvième place suffirait à leurs rivaux pour défendre leur titre avec succès. Mais comme l'a dit le copilote Tom Birchall à SPEEDWEEK.com à Oschersleben : "Nous n'avons pas encore abandonné. Tout est possible jusqu'au drapeau à damier de la dernière course".

Payne/Rousseau auraient trop aimé offrir un podium à leur maître d'œuvre technique Maik Steinhausen pour son 56e anniversaire. En terminant quatrième devant Christie/Christie, le Néerlandais Bennie Streuer et son copilote allemand Kevin Kölsch (Bonovo action), qui reviennent en force, et Kershaw/Charlwood, ils ont frôlé le podium. Dimanche, les vainqueurs de la course de sprint sur le Red Bull Ring auront encore l'occasion de remettre ce cadeau en jeu.

Résultat du sprint des side-cars, Estoril (28.10.)

1. Päivärinta/Schmidt (FIN/D), LCR Yamaha, 10 tours en 18:58,274 min. 2. Birchall/Birchall (GB), LCR Honda, 5,836 sec de retard. 3. Ellis/Clément (GB/F), LCR Yamaha, +9,096 sec. 4. Payne/Rousseau (GB/F), ARS Yamaha. 5e Christie/Christie (GB), LCR Yamaha. 6. Streuer/Kölsch (NL/D), ARS Yamaha. 7. Kershaw/Charlwood (GB), LCR Yamaha. 8. Leglisse/Cescutti (F), LCR Yamaha. 9. Archer/Christie (GB), ARS Yamaha. 10. Fretay/Fenoy (F), LCR Yamaha. 11. Le Bail/Leveau (F), LCR Yamaha. 12. Cable/Richardson (GB), LCR Yamaha. 13. Leguen/Darras (F), LCR Suzuki. Meilleur tour : Päivärinta/Schmidt en 1:49,982 min.