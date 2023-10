Vittoria di Päivärinta/Schmidt, decisione sulla Coppa del Mondo rinviata

Poiché le previsioni meteo per domenica non sono molto promettenti, l'organizzatore è stato costretto a modificare il programma. La gara sprint del campionato mondiale sidecar, in cui Todd Ellis/Emmanuelle Clément - l'accoppiata britannico-francese che ha vinto il titolo di campione britannico a Brands Hatch una settimana fa - e il britannico Ben Birchall/Tom Birchall potevano già decidere la lotta per il titolo mondiale, è stata rinviata a sabato pomeriggio.

Il tempo è stato variabile anche nelle qualifiche. Nella decisiva seconda sessione di qualifiche, la pista era ancora bagnata, ma il sole ha fatto sì che l'asfalto iniziasse gradualmente ad asciugarsi nel corso della sessione. Pekka Päivärinta ha ritardato più a lungo il passaggio ai pneumatici da asciutto e ha avuto una mano fortunata. Il temerario finlandese ha regalato al suo ventenne copilota tedesco Luca Schmidt, subentrato con poco preavviso all'olandese Ilse de Haas, la sua prima pole position in una gara del WRC.

Accanto al team Bonovo-action, i campioni in carica Ellis/Clement si sono assicurati il secondo posto in prima fila, relegando in seconda posizione i fratelli Birchall e il duo franco-britannico Harry Payne/Kevin Rousseau (Steinhausen Racing). I dominatori di Oschersleben, lo scozzese Stephen Kershaw e il suo copilota britannico Ryan Charlwood, non hanno retto bene alle condizioni mutevoli e hanno preso posto in griglia dietro ai fratelli britannici Sam e Tom Christie, in terza fila.

Päivärinta/Schmidt sono riusciti a fare una partenza fulminea. Già nel primo dei dieci giri, sono stati in grado di staccare decisamente gli avversari. Dopo il primo giro sui 4,182 chilometri del Circuito do Estoril, il loro vantaggio era di ben 4,3 secondi. A metà percorso, il vantaggio era di quasi nove secondi sui primi inseguitori. Pur essendo al primo posto con un vantaggio superiore a cinque secondi, l'esperto finlandese si è imposto nuovamente all'ultimo giro con il giro più veloce della gara (1:49.982 min.).

Con il secondo posto davanti a Ellis/Clément, Birchall/Birchall sono riusciti a rimandare di un giorno la decisione sul titolo, ma le possibilità dei tre volte campioni del mondo e 14 volte vincitori del Tourist Trophy sono da considerarsi piuttosto scarse. Anche in caso di vittoria, un nono posto sarebbe sufficiente ai loro rivali per difendere con successo il titolo. Ma come ha detto il copilota Tom Birchall a SPEEDWEEK.com a Oschersleben: "Non ci siamo ancora arresi. Tutto è possibile fino alla bandiera a scacchi dell'ultima gara".

Payne/Rousseau avrebbero voluto regalare al loro tecnico Maik Steinhausen un podio nel giorno del suo 56° compleanno. Hanno mancato di poco il podio con il quarto posto davanti a Christie/Christie, al risorgente olandese Bennie Streuer e al suo copilota tedesco Kevin Kölsch (azione Bonovo) e a Kershaw/Charlwood. Domenica, i vincitori della gara sprint al Red Bull Ring avranno l'opportunità di consegnare questo regalo.

Risultati Sidecar Sprint, Estoril (28.10.)

1° Päivärinta/Schmidt (FIN/D), LCR Yamaha, 10 giri in 18:58.274 min. 2° Birchall/Birchall (GB), LCR Honda, +5.836 sec. 3° Ellis/Clément (GB/F), LCR Yamaha, +9.096 sec. 4° Payne/Rousseau (GB/F), ARS Yamaha. 5° Christie/Christie (GB), LCR Yamaha. 6° Streuer/Kölsch (NL/D), ARS Yamaha. 7° Kershaw/Charlwood (GB), LCR Yamaha. 8° Leglisse/Cescutti (F), LCR Yamaha. 9° Archer/Christie (GB), ARS Yamaha. 10° Fretay/Fenoy (F), LCR Yamaha. 11° Le Bail/Leveau (F), LCR Yamaha. 12° Cable/Richardson (GB), LCR Yamaha. 13° Leguen/Darras (F), LCR Suzuki. Giro più veloce: Päivärinta/Schmidt in 1 :49.982 min.