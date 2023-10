Päivärinta/Schmidt vencem, decisão da Taça do Mundo é adiada

A partir da pole position, o finlandês Pekka Päivärinta conduz o seu copiloto alemão Luca Schmidt à sua primeira vitória no Campeonato do Mundo. O segundo lugar é suficiente para os irmãos Birchall adiarem a decisão do título para domingo.

Dado que as previsões meteorológicas para domingo não são muito prometedoras, o organizador foi obrigado a ajustar o programa. A corrida de sprint do campeonato do mundo de sidecar, na qual Todd Ellis/Emmanuelle Clément - a dupla britânico-francesa que conquistou o título de campeões britânicos em Brands Hatch há uma semana - e os britânicos Ben Birchall/Tom Birchall podiam já decidir a luta pelo título de campeões do mundo, foi adiada para sábado à tarde.

O tempo também foi instável na qualificação. Na decisiva segunda sessão de qualificação, a pista ainda estava molhada, mas o sol garantiu que o asfalto começasse a secar gradualmente ao longo da sessão. Pekka Päivärinta foi quem mais atrasou a mudança para os pneus de seco e teve sorte. O temerário finlandês deu ao seu copiloto alemão Luca Schmidt, de 20 anos, que substituiu em cima da hora a holandesa Ilse de Haas, a sua primeira pole position numa prova do WRC.

Ao lado da equipa Bonovoaction, os actuais campeões Ellis/Clement garantiram o segundo lugar na primeira linha da grelha, relegando para segundo lugar os irmãos Birchall e a dupla britânico-francesa Harry Payne/Kevin Rousseau (Steinhausen Racing). Os dominadores de Oschersleben, o escocês Stephen Kershaw e o seu copiloto britânico Ryan Charlwood, não lidaram tão bem com a mudança das condições e ocupam o seu lugar na grelha atrás dos irmãos britânicos Sam e Tom Christie, na terceira linha.

Päivärinta/Schmidt conseguiram um arranque relâmpago. Já na primeira das dez voltas, conseguiram distanciar-se decisivamente dos seus adversários. Após a primeira volta no Circuito do Estoril, com 4,182 quilómetros, a sua vantagem era de uns impressionantes 4,3 segundos. A meio da corrida, já tinham quase nove segundos de vantagem sobre os seus primeiros perseguidores. Embora no primeiro lugar com uma vantagem superior a cinco segundos, o experiente finlandês voltou a afirmar-se na última volta com a volta mais rápida da corrida (1:49.982 min.).

Ao terminarem em segundo lugar, à frente de Ellis/Clément, Birchall/Birchall conseguiram adiar a decisão do título por um dia, mas as hipóteses dos tricampeões do mundo e 14 vezes vencedores do Troféu Turista devem ser consideradas bastante reduzidas. Mesmo que vencessem, um nono lugar seria suficiente para os seus rivais defenderem com sucesso o seu título. Mas, como o copiloto Tom Birchall disse ao SPEEDWEEK.com em Oschersleben: "Ainda não desistimos. Tudo é possível até à bandeira axadrezada da última corrida".

A Payne/Rousseau teria adorado dar ao seu mestre técnico Maik Steinhausen um lugar no pódio no seu 56º aniversário. Por pouco não subiram ao pódio com um quarto lugar, à frente de Christie/Christie, do ressurgente holandês Bennie Streuer e do seu copiloto alemão Kevin Kölsch (ação Bonovo) e de Kershaw/Charlwood. No domingo, os vencedores da corrida de sprint no Red Bull Ring terão a oportunidade de entregar esta prenda.

Resultados Sidecar Sprint, Estoril (28.10.)

1º Päivärinta/Schmidt (FIN/D), LCR Yamaha, 10 voltas em 18:58,274 min. 2º Birchall/Birchall (GB), LCR Honda, 5,836 seg. 3º Ellis/Clément (GB/F), LCR Yamaha, +9,096 seg. 4º Payne/Rousseau (GB/F), ARS Yamaha. 5º Christie/Christie (GB), LCR Yamaha. 6º Streuer/Kölsch (NL/D), ARS Yamaha. 7º Kershaw/Charlwood (GB), LCR Yamaha. 8º Leglisse/Cescutti (F), LCR Yamaha. 9º Archer/Christie (GB), ARS Yamaha. 10º Fretay/Fenoy (F), LCR Yamaha. 11º Le Bail/Leveau (F), LCR Yamaha. 12º Cable/Richardson (GB), LCR Yamaha. 13º Leguen/Darras (F), LCR Suzuki. Volta mais rápida: Päivärinta/Schmidt em 1 :49.982 min.