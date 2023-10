Victoria de los hermanos Christie, campeonato para Ellis/Clément

Después de 13 emocionantes carreras en el Campeonato del Mundo de Sidecar, que vieron cinco ganadores diferentes con Todd Ellis/Emmanuelle Clément (5), Ben y Tom Birchall (4), Stephen Kershaw/Ryan Charlwood (2), Harry Payne/Kevin Rousseau (1) y Pekka Päivärinta/Luca Schmidt (1), la última carrera tenía que decidir la corona del Campeonato del Mundo. Ellis/Clément, defensores del título, llegaron a la última carrera de la temporada con una ventaja de 18 puntos sobre Birchall/Birchall.

El día anterior, los dos aspirantes al título tuvieron que admitir su derrota ante Pekka Päivärinta, que pilotó con furia en condiciones difíciles -la carrera sprint se disputó en una pista seca- y Luca Schmidt, que había ocupado el puesto de Ilse de Haas en la carrera del campeonato finlandés, como ya había hecho en una prueba. Para el experimentado finlandés fue la 34ª victoria en una prueba del WRC, su copiloto alemán subió al escalón más alto del podio por primera vez.

Päivärinta/Schmidt (Bonovo action) aprovecharon su pole position para colocarse al frente de un grupo algo disperso de 13 equipos, pero tuvieron que ceder el liderato a los hermanos Birchall en la primera vuelta. Sólo una vuelta más tarde, Ellis/Clément también adelantaron a los ganadores del día anterior. Este orden se mantuvo sin cambios hasta la cuarta de las 17 vueltas. Entonces Sam y Tom Christie (Hannafin Racing) se hicieron con la tercera posición.

Hasta el ecuador de la prueba, los dos aspirantes al título marcaron el ritmo en cabeza, pero entonces los hermanos Christie mejoraron cada vez más. En la undécima vuelta al circuito de 4,182 kilómetros, Ellis/Clément se convirtieron en víctimas de su persecución. A dos vueltas del final, Birchall/Birchall también tuvieron que dejar pasar a la pareja de hermanos. Christie/Christie controlaron a sus perseguidores hasta la línea de meta. Cruzaron la línea de meta con una estrecha ventaja y celebraron su primera victoria en una prueba del WRC.

Para poder disputarle el título a Ellis/Clément en el último momento, Birchall/Birchall (Wyckham Blackwell by Birchall) no sólo tendrían que haber ganado la carrera, sino que sus rivales también tendrían que haber terminado no mejor que décimos. Como no se produjo ninguno de estos hechos, el equipo británico-francés, que también forma pareja fuera de los circuitos desde el año pasado, logró defender con éxito su título.

Por detrás de Päivärinta/Schmidt, que fueron capaces de mantener a raya a Kershaw/Charlwood, Harry Payne/Kevin Rousseau (Steinhausen Racing) y Bennie Streuer/Kevin Kölsch (Bonovo action) se batieron en duelo por las buenas o por las malas durante toda la distancia de carrera, con posiciones que cambiaron varias veces. Al final, el dúo franco-británico se impuso a la pareja germano-holandesa por 36 milésimas de segundo.

Resultado Sidecar, Estoril (29.10.)

1º Christie/Christie (GB), LCR Yamaha, 17 vueltas en 30:30,007 min. 2º Birchall/Birchall (GB), LCR Honda, 0,253 s. 3º Ellis/Clément (GB/F), LCR Yamaha, +3,661 s. 4º Päivärinta/Schmidt (FIN/D), LCR Yamaha. 5º Kershaw/Charlwood (GB), LCR Yamaha. 6º Payne/Rousseau (GB/F), ARS Yamaha. 7º Streuer/Kölsch (NL/D), ARS Yamaha. 8º Leglisse/Cescutti (F), LCR Yamaha. 9º Archer/Christie (GB), ARS Yamaha. 10º Cable/Richardson (GB), LCR Yamaha. 11º Fretay/Fenoy (F), LCR Yamaha. 12º Le Bail/Leveau (F), LCR Yamaha. 13º Leguen/Darras (F), LCR Suzuki. Vuelta rápida: Päivärinta/Schmidt en 1:48,609 min.

Clasificación final del Campeonato del Mundo tras 14 carreras

1º Ellis/Clément (GB/F), 270 puntos. 2. Birchall/Birchall (GB), 256. 3. Kershaw/Charlwood (GB), 195. 4. Christie/Christie (GB), 187. 5. Payne/Rousseau (GB/F), 173. 6. Päivärinta/de Haas (FIN/NL), 149. 7. Reeves/Wilkes (GB), 104. 8. Streuer/Kölsch (GB/F), 104 puntos. Streuer/Kölsch (NL/D), 88. 9. Peugeot/Peugeot (F), 68. 10. Archer/Christie (GB), 62. 11. Cable/Richardson (GB), 55. 12. Sattler/Schmidt (D), 53. 13. Göttlich/Krieg (D), 47. 14. Kimeswenger/Sedlacek (A/CZ), 42. 15. Holden/van Middegaal (FIN/NL), 173. Holden/van Middegaal (GB/NL), 35. 16. Zimmermann/Mahl (D), 19. 17. Biggs/Segers (GB/NL), 17. 18. Leglise/Cescutti (F), 16. 19. Pärm/Lipstock (EST), 12. 20. Leguen/Darras (F), 12. 21. Fretay/Fenoy (F/E), 11. 22. Schwegler/Kopecky (D/CZ), 11. 23. Vinet/Pirat (F), 11. 24. Remse/Wechselberger (SLO/A), 9. 25. Le Bail/Leveau (F), 9. 26. Williams/Pitt (GB), 7. 27. Laidlow/Laidlow (GB), 6. 25. Weekers/Moes (NL), 3. 27. Weekers/Moes (NL), 3. 27.