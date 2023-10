Victoire des frères Christie, le championnat revient à Ellis/Clément

La dernière course du championnat du monde de side-car s'est terminée à Estoril par une victoire surprenante de Sam et Tom Christie. Todd Ellis/Emmanuelle Clément se sont contentés d'une troisième place pour défendre avec succès leur titre.

Après 13 courses passionnantes du championnat du monde de side-car, qui a vu cinq vainqueurs différents avec Todd Ellis/Emmanuelle Clément (5), Ben et Tom Birchall (4), Stephen Kershaw/Ryan Charlwood (2), Harry Payne/Kevin Rousseau (1) et Pekka Päivärinta/Luca Schmidt (1), la dernière course devait décider de la couronne du championnat. Avec 18 points d'avance sur Birchall/Birchall, les tenants du titre Ellis/Clément ont entamé la dernière course de la saison.

La veille, les deux prétendants au titre avaient dû s'incliner face à Pekka Päivärinta et Luca Schmidt, qui avait pris la place d'Ilse de Haas comme il l'avait déjà fait lors d'une épreuve du championnat finlandais, dans des conditions difficiles - la course de sprint s'était déroulée sur une piste en train de sécher. Pour le Finlandais expérimenté, il s'agissait de sa 34e victoire en course de championnat du monde, tandis que son copilote allemand montait pour la première fois sur la plus haute marche du podium.

Päivärinta/Schmidt (Bonovo action) ont profité de leur pole position pour prendre la tête d'un peloton un peu clairsemé de 13 équipes, mais ils ont dû céder la tête aux frères Birchall dès le premier tour. Un tour plus tard, Ellis/Clément dépassaient à leur tour les vainqueurs de la veille. Cet ordre est resté inchangé jusqu'au quatrième des 17 tours. Puis Sam et Tom Christie (Hannafin Racing) ont pris la troisième position.

Jusqu'à la mi-course, les deux prétendants au titre ont imposé leur rythme en tête, mais les frères Christie ont ensuite pris de l'avance. Au onzième tour sur le circuit de 4,182 kilomètres, Ellis/Clément ont été victimes de leur course-poursuite. A deux tours de la fin, Birchall/Birchall ont dû eux aussi laisser passer les deux frères. Jusqu'à la ligne d'arrivée, Christie/Christie ont contrôlé leurs poursuivants. Ils ont franchi la ligne d'arrivée avec une courte avance et ont fêté leur première victoire en championnat du monde.

Pour contester le titre à Ellis/Clément au dernier moment, Birchall/Birchall (Wyckham Blackwell by Birchall) auraient non seulement dû remporter la course, mais leurs adversaires auraient également dû terminer à la dixième place. Comme ces deux événements ne se sont pas produits, l'équipe franco-britannique, qui forme également un couple en dehors des circuits depuis l'année dernière, a réussi à défendre son titre.

Derrière Päivärinta/Schmidt, qui ont réussi à tenir Kershaw/Charlwood à distance, Harry Payne/Kevin Rousseau (Steinhausen Racing) et Bennie Streuer/Kevin Kölsch (Bonovo action) se sont livrés à un duel à couteaux tirés pendant toute la durée de la course, au cours duquel les positions ont changé plusieurs fois. Au final, le duo franco-britannique a pris l'avantage sur le duo germano-néerlandais pour 36 millièmes de seconde.

Résultat side-car, Estoril (29.10.)

1. Christie/Christie (GB), LCR Yamaha, 17 tours en 30:30,007 min. 2. Birchall/Birchall (GB), LCR Honda, 0,253 sec de retard. 3. Ellis/Clément (GB/F), LCR Yamaha, +3,661 sec. 4. Päivärinta/Schmidt (FIN/D), LCR Yamaha. 5e Kershaw/Charlwood (GB), LCR Yamaha. 6. Payne/Rousseau (GB/F), ARS Yamaha. 7. Streuer/Kölsch (NL/D), ARS Yamaha. 8. Leglisse/Cescutti (F), LCR Yamaha. 9. Archer/Christie (GB), ARS Yamaha. 10. Cable/Richardson (GB), LCR Yamaha. 11. Fretay/Fenoy (F), LCR Yamaha. 12. Le Bail/Leveau (F), LCR Yamaha. 13. Leguen/Darras (F), LCR Suzuki. Meilleur tour : Päivärinta/Schmidt en 1:48,609 min.

Classement final du championnat du monde après 14 courses

1. Ellis/Clément (GB/F), 270 points. 2. Birchall/Birchall (GB), 256. 3. Kershaw/Charlwood (GB), 195. 4. Christie/Christie (GB), 187. 5. Payne/Rousseau (GB/F), 173. 6. Päivärinta/de Haas (FIN/NL), 149. 7. Reeves/Wilkes (GB), 104. 8. Streuer/Kölsch (NL/D), 88. 9. Peugeot/Peugeot (F), 68. 10. Archer/Christie (GB), 62. 11. Cable/Richardson (GB), 55. 12. Sattler/Schmidt (D), 53. 13. Göttlich/Krieg (D), 47. 14. Kimeswenger/Sedlacek (A/CZ), 42. 15. Holden/van Middegaal (GB/NL), 35. 16. Zimmermann/Mahl (D), 19. 17. Biggs/Segers (GB/NL), 17. 18. Leglise/Cescutti (F), 16. 19. Pärm/Lipstock (EST), 12. 20. Leguen/Darras (F), 12. 21. Fretay/Fenoy (F/E), 11. 22. Schwegler/Kopecky (D/CZ), 11. 23. Vinet/Pirat (F), 11. 24. Remse/Wechselberger (SLO/A), 9. 25. Le Bail/Leveau (F), 9. 26. Williams/Pitt (GB), 7. 27. Laidlow/Laidlow (GB), 6. 25. Weekers/Moes (NL), 3.