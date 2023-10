Vittoria dei fratelli Christie, campionato a Ellis/Clément

Dopo 13 emozionanti gare del Campionato del Mondo Sidecar, che hanno visto cinque vincitori diversi con Todd Ellis/Emmanuelle Clément (5), Ben e Tom Birchall (4), Stephen Kershaw/Ryan Charlwood (2), Harry Payne/Kevin Rousseau (1) e Pekka Päivärinta/Luca Schmidt (1), l'ultima gara doveva decidere la corona del Campionato del Mondo. I campioni in carica Ellis/Clément sono arrivati all'ultima gara della stagione con 18 punti di vantaggio su Birchall/Birchall.

Il giorno precedente, i due contendenti al titolo hanno dovuto ammettere la sconfitta di Pekka Päivärinta, che ha guidato furiosamente in condizioni difficili - la gara sprint si è svolta su pista asciutta - e di Luca Schmidt, che ha preso il posto di Ilse de Haas nella gara del campionato finlandese, come aveva già fatto in un evento. Per l'esperto finlandese si è trattato della 34a vittoria in una gara del WRC, mentre il suo copilota tedesco è salito per la prima volta sul gradino più alto del podio.

Päivärinta/Schmidt (Bonovo action) hanno approfittato della pole position per portarsi in testa a uno schieramento piuttosto scarno di 13 squadre, ma hanno dovuto cedere il comando ai fratelli Birchall già al primo giro. Solo un giro dopo, anche Ellis/Clément hanno superato i vincitori del giorno precedente. L'ordine è rimasto invariato fino al quarto dei 17 giri previsti. Poi Sam e Tom Christie (Hannafin Racing) hanno conquistato la terza posizione.

Fino a metà gara, i due contendenti al titolo hanno dettato il ritmo in testa, ma poi i fratelli Christie sono andati sempre meglio. All'undicesimo giro del circuito di 4,182 km, Ellis/Clément sono rimasti vittime del loro inseguimento. A due giri dalla fine, anche Birchall/Birchall hanno dovuto lasciar passare la coppia di fratelli. Christie/Christie hanno controllato gli inseguitori fino al traguardo. Hanno tagliato il traguardo con uno stretto vantaggio e hanno festeggiato la loro prima vittoria in una gara WRC.

Per sfidare Ellis/Clément per il titolo all'ultimo momento, Birchall/Birchall (Wyckham Blackwell by Birchall) non solo avrebbero dovuto vincere la gara, ma anche i loro avversari avrebbero dovuto piazzarsi non oltre il decimo posto. Poiché nessuno di questi eventi si è verificato, il team britannico-francese, che dallo scorso anno forma una coppia anche fuori dalla pista, è riuscito a difendere con successo il proprio titolo.

Dietro a Päivärinta/Schmidt, che sono riusciti a tenere a bada Kershaw/Charlwood, Harry Payne/Kevin Rousseau (Steinhausen Racing) e Bennie Streuer/Kevin Kölsch (Bonovo action) hanno combattuto un duello a suon di colpi di scena per tutta la durata della gara, con posizioni che sono cambiate più volte. Alla fine, il duo britannico-francese ha avuto la meglio sulla coppia olandese-tedesca per 36 millesimi di secondo.

Risultato del Sidecar, Estoril (29.10.)

1° Christie/Christie (GB), LCR Yamaha, 17 giri in 30:30.007 min. 2° Birchall/Birchall (GB), LCR Honda, 0,253 sec. 3° Ellis/Clément (GB/F), LCR Yamaha, +3,661 sec. 4° Päivärinta/Schmidt (FIN/D), LCR Yamaha. 5° Kershaw/Charlwood (GB), LCR Yamaha. 6° Payne/Rousseau (GB/F), ARS Yamaha. 7° Streuer/Kölsch (NL/D), ARS Yamaha. 8° Leglisse/Cescutti (F), LCR Yamaha. 9° Archer/Christie (GB), ARS Yamaha. 10° Cable/Richardson (GB), LCR Yamaha. 11° Fretay/Fenoy (F), LCR Yamaha. 12° Le Bail/Leveau (F), LCR Yamaha. 13° Leguen/Darras (F), LCR Suzuki. Giro più veloce: Päivärinta/Schmidt in 1:48.609 min.

Classifica finale del Campionato del mondo dopo 14 gare

1. Ellis/Clément (GB/F), 270 punti. 2. Birchall/Birchall (GB), 256. 3. Kershaw/Charlwood (GB), 195. 4. Christie/Christie (GB), 187. 5. Payne/Rousseau (GB/F), 173. 6. Päivärinta/de Haas (FIN/NL), 149. 7. Reeves/Wilkes (GB), 104. 8. Streuer/Kölsch (NL), 104. Streuer/Kölsch (NL/D), 88. 9. Peugeot/Peugeot (F), 68. 10. Archer/Christie (GB), 62. 11. Cable/Richardson (GB), 55. 12. Sattler/Schmidt (D), 53. 13. Göttlich/Krieg (D), 47. 14. Kimeswenger/Sedlacek (A/CZ), 42. 15. Holden/van Middegaal (A/CZ), 42. Holden/van Middegaal (GB/NL), 35. 16. Zimmermann/Mahl (D), 19. 17. Biggs/Segers (GB/NL), 17. 18. Leglise/Cescutti (F), 16. 19. Pärm/Lipstock (EST), 12. 20. Leguen/Darras (F), 12. 21. Fretay/Fenoy (F/E), 11. 22 Schwegler/Kopecky (D/CZ), 11. 23 Vinet/Pirat (F), 11. 24 Remse/Wechselberger (SLO/A), 9. 25 Le Bail/Leveau (F), 9. 26 Williams/Pitt (GB), 7. 27 Laidlow/Laidlow (GB), 6. 25 Weekers/Moes (NL), 3.