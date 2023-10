Vitória dos irmãos Christie, campeonato para Ellis/Clément

A última corrida do Campeonato do Mundo de Sidecar terminou no Estoril com uma surpreendente vitória de Sam e Tom Christie. Todd Ellis/Emmanuelle Clément terminaram em terceiro para defender com sucesso o seu título.

Depois de 13 corridas emocionantes no Campeonato do Mundo de Sidecar, que registou cinco vencedores diferentes com Todd Ellis/Emmanuelle Clément (5), Ben e Tom Birchall (4), Stephen Kershaw/Ryan Charlwood (2), Harry Payne/Kevin Rousseau (1) e Pekka Päivärinta/Luca Schmidt (1), a última corrida tinha de decidir a coroa do Campeonato do Mundo. Os actuais campeões Ellis/Clément chegaram à última corrida da época com uma vantagem de 18 pontos sobre Birchall/Birchall.

No dia anterior, os dois candidatos ao título tiveram de admitir a derrota de Pekka Päivärinta, que conduziu furiosamente em condições difíceis - a corrida de sprint teve lugar numa pista seca - e de Luca Schmidt, que tinha tomado o lugar de Ilse de Haas na corrida do campeonato finlandês, como já tinha feito numa prova. Para o experiente finlandês, foi a 34ª vitória numa prova do WRC, enquanto o seu copiloto alemão subiu ao degrau mais alto do pódio pela primeira vez.

Päivärinta/Schmidt (Bonovo action) aproveitaram a sua pole position para se colocarem na frente de um pelotão de 13 equipas, mas tiveram de ceder a liderança aos irmãos Birchall logo na primeira volta. Apenas uma volta mais tarde, Ellis/Clément também ultrapassam os vencedores do dia anterior. Esta ordem mantém-se inalterada até à quarta das 17 voltas. Nessa altura, Sam e Tom Christie (Hannafin Racing) assumem a terceira posição.

Até à metade do percurso, os dois candidatos ao título marcam o ritmo na frente, mas depois os irmãos Christie melhoram cada vez mais. Na décima primeira volta do circuito de 4,182 quilómetros, Ellis/Clément são vítimas da sua perseguição. A duas voltas do fim, Birchall/Birchall também tem de deixar passar a dupla de irmãos. Christie/Christie controlam os seus perseguidores até à meta. Cruzaram a linha de chegada com uma pequena vantagem e celebraram a sua primeira vitória numa prova do WRC.

Para poderem desafiar Ellis/Clément pelo título no último momento, Birchall/Birchall (Wyckham Blackwell by Birchall) não só teriam de ganhar a corrida, como também os seus adversários teriam de terminar apenas em décimo lugar. Como nenhuma destas situações se verificou, a equipa franco-britânica, que desde o ano passado forma uma dupla fora das pistas, conseguiu defender com sucesso o seu título.

Atrás de Päivärinta/Schmidt, que conseguiram manter Kershaw/Charlwood à distância, Harry Payne/Kevin Rousseau (Steinhausen Racing) e Bennie Streuer/Kevin Kölsch (Bonovo action) travaram um duelo de igual para igual ao longo de toda a corrida, com as posições a mudarem várias vezes. No final, a dupla britânico-francesa levou a melhor sobre a dupla holandesa-alemã por 36 milésimos de segundo.

Resultado Sidecar, Estoril (29.10.)

1º Christie/Christie (GB), LCR Yamaha, 17 voltas em 30:30,007 min. 2º Birchall/Birchall (GB), LCR Honda, 0,253 seg. 3º Ellis/Clément (GB/F), LCR Yamaha, +3,661 seg. 4º Päivärinta/Schmidt (FIN/D), LCR Yamaha. 5º Kershaw/Charlwood (GB), LCR Yamaha. 6º Payne/Rousseau (GB/F), ARS Yamaha. 7º Streuer/Kölsch (NL/D), ARS Yamaha. 8º Leglisse/Cescutti (F), LCR Yamaha. 9º Archer/Christie (GB), ARS Yamaha. 10º Cable/Richardson (GB), LCR Yamaha. 11º Fretay/Fenoy (F), LCR Yamaha. 12º Le Bail/Leveau (F), LCR Yamaha. 13º Leguen/Darras (F), LCR Suzuki. Volta mais rápida: Päivärinta/Schmidt em 1:48.609 min.

Classificação final do Campeonato do Mundo após 14 corridas

1º Ellis/Clément (GB/F), 270 pontos. 2. Birchall/Birchall (GB), 256. 3. Kershaw/Charlwood (GB), 195. 4. Christie/Christie (GB), 187. 5. Payne/Rousseau (GB/F), 173. 6. Päivärinta/de Haas (FIN/NL), 149. 7. Reeves/Wilkes (GB), 104. 8. Streuer/Kölsch (NL/D), 88. 9. Peugeot/Peugeot (F), 68. 10. Archer/Christie (GB), 62. 11. Cable/Richardson (GB), 55. 12. Sattler/Schmidt (D), 53. 13. Göttlich/Krieg (D), 47. 14. Kimeswenger/Sedlacek (A/CZ), 42. 15. Holden/van Middegaal (GB/NL), 35. 16. Zimmermann/Mahl (D), 19. 17. Biggs/Segers (GB/NL), 17. 18. Leglise/Cescutti (F), 16. 19. Pärm/Lipstock (EST), 12. 20. Leguen/Darras (F), 12. 21. Fretay/Fenoy (F/E), 11. 22 Schwegler/Kopecky (D/CZ), 11. 23 Vinet/Pirat (F), 11. 24 Remse/Wechselberger (SLO/A), 9. 25 Le Bail/Leveau (F), 9. 26 Williams/Pitt (GB), 7. 27 Laidlow/Laidlow (GB), 6. 25 Weekers/Moes (NL), 3.