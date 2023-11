Luca Schmidt: "Una sensación indescriptible para mí"

Josef "Sepp" Sattler (58), de Triftern (Baja Baviera), y su copiloto Luca Schmidt (20), de Zeulenroda-Triebes (Turingia), ya iban camino de su tercer título consecutivo de la IDM Sidecar cuando se estrellaron en la Schleizer Dreieck sin tener culpa alguna. El equipo de Sattler quedó entonces completamente destrozado. Entonces puso fin a su carrera en activo, dejando al talentoso Schmidt sin piloto.

En la final del campeonato del mundo, en Estoril (Portugal), Schmidt pudo ayudar a la piloto holandesa Ilse de Haas en el sidecar del finlandés Pekka Päivärinta, de 52 años. Con gran éxito, ya que el pentacampeón del mundo y su joven copiloto del equipo Bonovo Action no sólo consiguieron la pole position en el Circuito do Estoril, sino también el primer puesto en la carrera sprint y el cuarto en la carrera principal.

Queda por ver qué le depara el futuro a Luca Schmidt. SPEEDWEEK.com ha hablado con el joven piloto de Turingia.

Luca, enhorabuena por tu exitosa actuación en el Campeonato del Mundo de Sidecar en Estoril. ¿Cómo surgió el contacto entre tú y Pekka para la final del Campeonato del Mundo?

Como ya había tenido la oportunidad de conducir con Pekka en Alastaro en Finlandia y él estaba muy contento conmigo, esta vez fui la primera opción porque Ilse, por desgracia, tuvo que cancelar por motivos de trabajo. No lo dudé ni un segundo y dije que sí de inmediato.

¿Qué sintió al ganar la carrera al sprint junto a Pekka y terminar cuarto en la carrera principal?

Estoy empezando a entender lo que ha pasado. Me sentí bastante abrumado después de la pole, antes era inimaginable para mí. Sí, y además ganamos la carrera, algo con lo que nunca antes me habría atrevido a soñar. Ese día fui el copiloto más rápido del mundo, una locura. El cuarto puesto del domingo también fue fantástico para nosotros. Estar justo delante es una sensación indescriptible para mí.

Ya tuviste la oportunidad de sentarte en el barco de Pekka a principios de septiembre. ¿Te ayudó tu paso por el campeonato finlandés de cara a Estoril?

Sí, definitivamente, en Finlandia primero tuve que encontrar los mangos y orientarme con la nueva moto. Afortunadamente, en Portugal no tuve más problemas.

¿Por qué no describes a Pekka desde tu punto de vista? ¿Cómo es como piloto y como persona?

Como piloto, es parecido a Sepp, le gusta cuando derrapa, pero siempre me he sentido cómodo y seguro. Como persona, es muy cálido, abierto e incluso divertido. Nos divertimos mucho juntos y hablamos mucho. El fin de semana pasado conocí su lado emocional, que me dejó boquiabierta. Los dos derramamos alguna lágrima de alegría y felicidad.

La temporada 2023 fue más que emocionante. ¿Cómo fue desde su punto de vista y cuáles fueron los altibajos?

Al principio de la temporada, lo pasé realmente mal, ya que sólo conseguíamos terminar en octava posición, hasta que me di cuenta de que sólo había siete equipos en el mundo más rápidos que nosotros. Sepp y yo íbamos camino del título en la IDM y nuestro triplete estaba a nuestro alcance. Luego vino Schleiz con mi primera gran caída y después el despertar al darme cuenta de que todo mi mundo estaba en ruinas. Fue una época muy difícil y extrema para mí. Pero entonces llegó la llamada redentora de Pekka, me sacó de mi agujero y me dio nuevas esperanzas. Y todavía no puedo expresar con palabras el final de la temporada. Estábamos en el primer puesto de la máxima categoría mundial.

¿Qué pasará con usted en la temporada 2024? ¿Hay algún plan o ya se ha tomado alguna decisión?

Todavía parece un poco difícil, ha habido algunas conversaciones, pero aún no he tomado una decisión. Quiero sopesar con calma qué camino es el adecuado para mí.

Los equipos del Campeonato del Mundo y de IDM compiten juntos desde esta temporada. ¿No son demasiado marcadas las diferencias y eso significa que los equipos IDM no salen perjudicados en el livestream?

Sí, al principio me parecía una estupidez, pero con el tiempo también he comprendido nuestras ventajas. Puedes aprender de los mejores equipos del mundo y ser más rápido con ellos. Por supuesto, fue bastante estúpido para los aficionados de casa que de repente apenas se nos viera en la retransmisión en directo, ya que el trabajo de cámara se centraba más en los equipos que ocupaban las primeras posiciones.

¿Hasta qué punto seguirá Sepp Sattler desempeñando un papel en su carrera?

Sepp y yo somos como abuelo y nieto, probablemente siempre seré su hijo, que a veces recibe una buena bofetada en la nuca. Ya tenemos un vínculo especial y hablamos mucho de cómo seguirán las cosas conmigo.

¿Seguirá Jürgen Röder a su lado?

No lo sé, por desgracia Jürgen estaba liado con el trabajo en Oschersleben y no pudimos hablar. Por supuesto, espero contar con su apoyo y con Bonovo Action, me lleve donde me lleve el viaje.