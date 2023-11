Luca Schmidt : "Un sentiment indescriptible pour moi".

Josef 'Sepp' Sattler (58 ans) de Triftern en Basse-Bavière et son copilote Luca Schmidt (20 ans) de Zeulenroda-Triebes en Thuringe étaient déjà en route vers leur troisième titre consécutif en IDM Sidecar lorsqu'ils ont chuté sans en être responsables lors de la course sur le Schleizer Dreieck. Le matériel de Sattler a ensuite été complètement détruit. Il a alors mis un terme à sa carrière active et le très talentueux Schmidt s'est retrouvé sans pilote.

Lors de la finale du championnat du monde à Estoril, au Portugal, Schmidt a pu aider la Néerlandaise Ilse de Haas dans le side-car du Finlandais Pekka Päivärinta, âgé de 52 ans. Avec un grand succès, puisque le quintuple champion du monde et son jeune copilote de l'équipe Bonovo Action ont non seulement décroché la pole position sur le Circuito do Estoril, mais aussi la première place dans la course de sprint et la quatrième place dans la course principale.

L'avenir de Luca Schmidt est encore incertain. SPEEDWEEK.com s'est entretenu avec le jeune Thuringien.

Luca, félicitations pour ta prestation réussie au championnat du monde de sidecar à Estoril. Comment as-tu pris contact avec Pekka pour la finale du championnat du monde ?

Comme j'avais déjà eu l'occasion de courir avec Pekka à Alastaro en Finlande et qu'il était très satisfait de moi, j'étais cette fois-ci le premier choix, car Ilse avait malheureusement dû se désister pour des raisons professionnelles. Je n'ai pas hésité une seconde et j'ai tout de suite accepté.

Qu'as-tu ressenti en remportant la course de sprint aux côtés de Pekka et en terminant quatrième de la course principale ?

Je commence seulement à comprendre ce qui s'est passé. Après la pole, j'étais déjà assez dépassé, c'était inimaginable pour moi avant. Oui, et puis nous gagnons aussi la course, je n'aurais jamais osé en rêver avant. J'ai été le copilote le plus rapide du monde ce jour-là, c'est tout simplement incroyable. La quatrième place du dimanche a également été un coup de foudre pour nous. Être en tête est un sentiment indescriptible pour moi.

Tu as déjà eu l'occasion de t'asseoir dans le bateau de Pekka début septembre. Cette participation au championnat finlandais t'a-t-elle aidé à préparer Estoril ?

Oui, absolument. En Finlande, je devais encore chercher les poignées et trouver mes marques sur le nouvel attelage. Heureusement, je n'ai plus eu ces problèmes au Portugal.

Décris Pekka de ton point de vue. Comment est-il en tant que conducteur et en tant que personne ?

En tant que conducteur, il est un peu comme Sepp, il aime quand ça glisse, mais je me suis toujours senti à l'aise et en sécurité. En tant que personne, il est super chaleureux, ouvert et même drôle. Nous nous amusons beaucoup ensemble et parlons beaucoup. Le week-end dernier, j'ai découvert son côté émotionnel, qui m'a époustouflée. Nous avons tous les deux versé quelques larmes de joie et de bonheur.

La saison 2023 a été plus qu'excitante. Comment s'est-elle déroulée de ton point de vue et quels ont été les hauts et les bas ?

Au début de la saison, j'ai eu du mal à me contenter de la huitième place, jusqu'à ce que je comprenne qu'il n'y avait que sept équipages au monde qui étaient plus rapides que nous. Sepp et moi étions en passe de remporter le titre IDM et notre triplé était à portée de main. Puis est arrivé Schleiz, avec mon premier crash géant, et ensuite le réveil avec la certitude que tout mon monde était en ruines. Ce fut une période très difficile et extrême pour moi. Mais ensuite est arrivé l'appel salvateur de Pekka, il m'a sorti de mon trou et m'a redonné espoir. Et je n'arrive toujours pas à trouver les mots pour décrire la fin de la saison. Nous avons terminé à la première place de la plus haute catégorie du monde.

Comment la saison 2024 va-t-elle se dérouler pour toi ? Y a-t-il des projets ou peut-être des décisions déjà prises ?

Cela semble encore un peu difficile, il y a eu l'une ou l'autre discussion, mais je n'ai pas encore pris de décision. Je veux réfléchir tranquillement à la bonne voie pour moi.

Les équipes du championnat du monde et de l'IDM roulent ensemble depuis cette saison. Les différences ne sont-elles pas trop marquées et les équipes IDM ne sont-elles donc pas trop absentes du livestream ?

Oui, au début, je trouvais cela vraiment stupide, mais avec le temps, j'ai aussi compris nos avantages. On peut apprendre des meilleures équipes du monde et aller plus vite avec elles. Bien sûr, c'était assez stupide pour les fans à la maison de ne plus guère nous voir dans le livestream, car la caméra s'intéressait davantage aux équipes en tête de classement.

Dans quelle mesure Sepp Sattler jouera-t-il encore un rôle dans ta carrière ?

Sepp et moi sommes comme grand-père et petit-fils, je resterai toujours son fils, qui reçoit parfois une bonne tape sur l'arrière de la tête. Nous avons déjà un lien particulier et nous discutons beaucoup de l'avenir de ma carrière.

Est-ce que Jürgen Röder reste à tes côtés ?

Je ne le sais pas, car Jürgen était malheureusement pris par son travail à Oschersleben et nous n'avons pas pu nous parler. Bien sûr, j'espère pouvoir compter sur son soutien et sur l'action de la maison Bonovo, quelle que soit la destination.