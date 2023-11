Luca Schmidt: "Una sensazione indescrivibile per me".

Josef "Sepp" Sattler (58) di Triftern, in Bassa Baviera, e il copilota Luca Schmidt (20) di Zeulenroda-Triebes, in Turingia, stavano già conquistando il loro terzo titolo IDM Sidecar consecutivo quando, senza alcuna colpa, si sono schiantati allo Schleizer Dreieck. L'attrezzatura di Sattler fu completamente distrutta. Egli pose fine alla sua carriera attiva, lasciando il talentuoso Schmidt senza pilota.

Alla finale del campionato del mondo a Estoril, in Portogallo, Schmidt fu autorizzato a dare una mano al pilota olandese Ilse de Haas nel sidecar del 52enne finlandese Pekka Päivärinta. Con grande successo, il cinque volte campione del mondo e il suo giovane copilota del team Bonovo Action hanno conquistato non solo la pole position al Circuito do Estoril, ma anche il primo posto nella gara sprint e il quarto posto nella gara principale.

Resta da vedere quale sarà il futuro di Luca Schmidt. SPEEDWEEK.com ha parlato con il giovane pilota della Turingia.

Luca, congratulazioni per la tua performance di successo al Campionato del Mondo Sidecar di Estoril. Come è nato il contatto tra te e Pekka per la finale del Campionato del Mondo?

Poiché avevo già avuto l'opportunità di guidare con Pekka in Alastaro in Finlandia e lui era rimasto molto soddisfatto di me, questa volta sono stato la prima scelta perché Ilse purtroppo ha dovuto disdire per motivi di lavoro. Non ho esitato un secondo e ho accettato subito.

Che effetto le ha fatto vincere la gara sprint insieme a Pekka e arrivare quarto nella gara principale?

Sto iniziando a capire cosa è successo. Dopo la pole ero piuttosto sopraffatto, prima era inimmaginabile per me. Sì, e poi abbiamo anche vinto la gara, cosa che non avrei mai osato sognare prima. Quel giorno ero il copilota più veloce del mondo, semplicemente pazzesco. Anche il quarto posto di domenica è stato fantastico per noi. Essere in testa è una sensazione indescrivibile per me.

Hai già avuto l'opportunità di sedere sulla barca di Pekka all'inizio di settembre. Il tuo periodo nel campionato finlandese ti ha aiutato per l'Estoril?

Sì, sicuramente, in Finlandia ho dovuto prima trovare le maniglie e orientarmi con la nuova moto. Fortunatamente in Portogallo non ho avuto altri problemi.

Perché non descrivi Pekka dal tuo punto di vista? Com'è come pilota e come persona?

Come pilota è simile a Sepp, gli piace quando scivola, ma mi sono sempre sentito a mio agio e al sicuro. Come persona, è molto caloroso, aperto e anche divertente. Ci divertiamo molto insieme e parliamo molto. Lo scorso fine settimana ho conosciuto il suo lato emotivo, che mi ha lasciato senza fiato. Entrambi abbiamo versato una o due lacrime di gioia e felicità.

La stagione 2023 è stata più che emozionante. Com'è andata dal suo punto di vista e quali sono stati gli alti e i bassi?

All'inizio della stagione ero davvero in difficoltà per il fatto di essere arrivato solo all'ottavo posto, finché non mi sono reso conto che c'erano solo sette squadre al mondo più veloci di noi. Sepp e io eravamo in corsa per il titolo nell'IDM e la nostra tripletta era a portata di mano. Poi è arrivato Schleiz, con il mio primo grande incidente, e quindi il risveglio con la consapevolezza che tutto il mio mondo era in rovina. È stato un periodo molto difficile ed estremo per me. Ma poi è arrivata la chiamata redentrice di Pekka, che mi ha tirato fuori dal mio buco e mi ha dato nuova speranza. E non riesco ancora a descrivere a parole la fine della stagione. Eravamo al primo posto nella classe più alta del mondo.

Cosa le accadrà nella stagione 2024? Ci sono dei progetti o sono già state prese delle decisioni?

Sembra ancora un po' difficile, ci sono state alcune conversazioni, ma non ho ancora preso una decisione. Voglio valutare con calma quale sia la strada giusta per me.

Le squadre del Campionato del Mondo e dell'IDM corrono insieme da questa stagione. Le differenze non sono troppo marcate e questo significa che le squadre IDM non vengono penalizzate nel livestream?

Sì, all'inizio pensavo che fosse davvero stupido, ma col tempo ho capito anche i nostri vantaggi. Si può imparare dai migliori team del mondo e diventare più veloci con loro. Naturalmente, per i tifosi a casa è stato piuttosto stupido che all'improvviso fossimo poco visibili sul live stream, mentre le telecamere si concentravano maggiormente sulle squadre nelle prime posizioni.

In che misura Sepp Sattler avrà ancora un ruolo nella sua carriera?

Io e Sepp siamo come nonno e nipote, probabilmente sarò sempre il suo ragazzo, che a volte si becca un bel ceffone sulla nuca. Abbiamo già un legame speciale e parliamo spesso di come continueranno le cose con me.

Jürgen Röder resterà al suo fianco?

Non lo so, perché purtroppo Jürgen era impegnato con il lavoro a Oschersleben e non siamo riusciti a parlare. Naturalmente spero nel suo sostegno e in quello di Bonovo Action, indipendentemente da dove mi porterà il viaggio.