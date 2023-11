Luca Schmidt: "Um sentimento indescritível para mim"

Na última ronda do Campeonato do Mundo de Sidecar no Estoril (P), Luca Schmidt ajudou Pekka Päivärinta como copiloto de Ilse de Haas, que não pôde estar presente. O prémio foi o 1º e o 4º lugar.

Josef "Sepp" Sattler (58), de Triftern, na Baixa Baviera, e o seu copiloto Luca Schmidt (20), de Zeulenroda-Triebes, na Turíngia, já estavam a caminho do seu terceiro título consecutivo no IDM Sidecar quando se despistaram no Schleizer Dreieck, sem qualquer culpa. O equipamento de Sattler ficou então completamente destruído. Sattler terminou então a sua carreira ativa, deixando o talentoso Schmidt sem piloto.

Na final do campeonato do mundo no Estoril, Portugal, Schmidt foi autorizado a ajudar a piloto holandesa Ilse de Haas no sidecar do finlandês Pekka Päivärinta, de 52 anos. Com grande sucesso, o pentacampeão mundial e o seu jovem copiloto da equipa Bonovo Action não só conquistaram a pole position no Circuito do Estoril, como também o primeiro lugar na corrida de velocidade e o quarto lugar na corrida principal.

Resta saber o que o futuro reserva a Luca Schmidt. O SPEEDWEEK.com falou com o jovem piloto da Turíngia.

Luca, parabéns pelo teu desempenho de sucesso no Campeonato do Mundo de Sidecar no Estoril. Como surgiu o contacto entre ti e o Pekka para a final do Campeonato do Mundo?

Como já tinha tido a oportunidade de conduzir com o Pekka no Alastaro, na Finlândia, e ele ficou muito satisfeito comigo, desta vez fui a primeira escolha, porque a Ilse, infelizmente, teve de cancelar por motivos de trabalho. Não hesitei nem um segundo e disse logo que sim.

Qual foi a sensação de ganhar a corrida de sprint ao lado de Pekka e terminar em quarto lugar na corrida principal?

Só agora estou a começar a perceber o que aconteceu. Fiquei bastante impressionado depois da pole, era algo inimaginável para mim antes. Sim, e depois também ganhámos a corrida, algo com que nunca me atreveria a sonhar antes. Nesse dia, fui o copiloto mais rápido do mundo, simplesmente louco. O quarto lugar no domingo também foi fantástico para nós. Estar mesmo na frente é uma sensação indescritível para mim.

Já teve a oportunidade de se sentar no barco do Pekka no início de setembro. A tua passagem pelo campeonato finlandês ajudou-te a chegar ao Estoril?

Sim, sem dúvida, na Finlândia tive de começar por encontrar os manípulos e orientar-me com a nova mota. Felizmente, não tive mais problemas em Portugal.

Porque não descreves o Pekka do teu ponto de vista? Como é que ele é como piloto e como pessoa?

Como piloto, é parecido com o Sepp, gosta quando escorrega, mas sempre me senti confortável e seguro. Como pessoa, ele é muito caloroso, aberto e até engraçado. Divertimo-nos muito juntos e falamos muito. No fim de semana passado, fiquei a conhecer o seu lado emocional, que me surpreendeu. Ambos derramámos uma ou duas lágrimas de alegria e felicidade.

A época de 2023 foi mais do que emocionante. Como correu do seu ponto de vista e quais foram os pontos altos e baixos?

No início da época, estava a lutar para terminar apenas em oitavo lugar, até que percebi que só havia sete equipas no mundo que eram mais rápidas do que nós. O Sepp e eu estávamos mesmo a caminho do título na IDM e a nossa tripla estava ao nosso alcance. Depois veio Schleiz com o meu primeiro grande acidente e, em seguida, o despertar com a perceção de que todo o meu mundo estava em ruínas. Foi uma altura muito difícil e extrema para mim. Mas depois veio a chamada redentora do Pekka, que me tirou do meu buraco e me deu uma nova esperança. E ainda não consigo descrever em palavras o final da época. Estávamos em primeiro lugar no escalão mais alto do mundo.

O que é que lhe vai acontecer na época de 2024? Há planos ou já foram tomadas algumas decisões?

Aqui ainda parece um pouco difícil, houve algumas conversas, mas ainda não me decidi. Quero ponderar com calma qual é o caminho certo para mim.

As equipas do Campeonato do Mundo e da IDM correm juntas desde esta época. As diferenças não são demasiado acentuadas e isso significa que as equipas IDM não são prejudicadas na transmissão em direto?

Sim, no início achei que era uma grande parvoíce, mas com o passar do tempo também compreendi as nossas vantagens. Podemos aprender com as melhores equipas do mundo e ser mais rápidos com elas. Claro que foi uma grande estupidez para os adeptos que estavam em casa o facto de, de repente, quase não nos verem na transmissão em direto, uma vez que as câmaras se concentraram mais nas equipas que estavam nas posições da frente.

Em que medida é que Sepp Sattler continua a ter um papel importante na sua carreira?

Sepp e eu somos como avô e neto, provavelmente serei sempre o filho dele, que às vezes leva uma boa palmada na nuca. Já temos uma ligação especial e conversamos muito sobre como as coisas vão continuar comigo.

Jürgen Röder vai continuar ao seu lado?

Não sei, porque infelizmente o Jürgen estava a trabalhar em Oschersleben e não pudemos falar. Claro que espero contar com o seu apoio e com a Bonovo Action, independentemente de onde a viagem me levar.