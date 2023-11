Participation au TT des champions du monde Ellis/Clément confirmée

Après avoir remporté le championnat britannique de side-car en 2020, l'accession au championnat du monde était pour Todd Ellis l'étape logique de son plan de carrière. Dès sa première année au plus haut niveau du sport à trois roues, il s'est livré à un duel acharné avec Markus Schlosser pour le titre, la décision n'étant tombée qu'au dernier week-end de course en faveur du Suisse.

Les années 2022 et 2023 ont été placées sous le signe du Britannique et de sa copilote française Emmanuelle Clément, qui est désormais également sa partenaire dans la vie privée. Le bilan de leur collaboration de trois ans est impressionnant. Au total, ils ont fêté 15 victoires, auxquelles s'ajoutent 23 autres podiums. Le championnat britannique a également été la proie d'Ellis/Clément au cours de ces deux années.

Comme SPPEDWEEK.com l'avait déjà annoncé il y a quelques semaines, Ellis caresse depuis longtemps l'idée de participer aux courses du Tourist Trophy sur l'île de Man. L'intérêt pour cette manifestation unique en son genre est né du fait que son beau-père Gary Bryan participe depuis des années avec succès au Tourist Trophy et peut se targuer d'innombrables résultats de premier plan.

Si les préparatifs se déroulent comme prévu, Ellis/Clément prendront effectivement place sur la ligne de départ de la Glencrutchery Road l'année prochaine et s'élanceront sur les 60 kilomètres du Snaefell Mountain Course avec leur attelage LCR. Ils y retrouveront de vieilles connaissances du championnat du monde, Ben Birchall/Tom Birchall et Tim Reeves/Mark Wilkes.

"Cela fait un moment que l'idée de participer au Tourist Trophy me trotte dans la tête. Je viens régulièrement sur l'île de Man depuis plus de 20 ans à cause de mon beau-père et je suis donc tombé sous le charme de cet événement. Mais je voulais d'abord gagner le championnat du monde", raconte le Britannique de 29 ans, originaire du comté de Lincolnshire, qui considère le TT comme un projet à long terme.

"L'année dernière, je suis venu pour la première fois sur l'île de Man pour soutenir Gary. Cette année encore, j'ai passé deux semaines à aider le Tourist Trophy. À l'époque, nous avions également fait quelques tours de piste avec Dean et Conrad Harrison. L'idée de participer à cette compétition unique en son genre est ainsi devenue de plus en plus concrète", se souvient la Française.

Et d'ajouter : "Ce sera certainement un énorme défi. Je suis en effet très proche de Mélanie Farnier. Elle a participé au Tourist Trophy de 2015 à 2018 et est la copilote la plus rapide sur le TT. Il y a un groupe fantastique de personnes autour de nous et je suis convaincu qu'elles seront d'un grand soutien dans notre phase d'apprentissage".