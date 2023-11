Confermata la partecipazione al TT dei campioni del mondo Ellis/Clément

Nel 2022 e 2023, Todd Ellis/Emmanuelle Clément sono stati la misura di tutto nel Campionato del Mondo Sidecar. Per il 2024, la coppia affronta una nuova sfida partecipando al Tourist Trophy sull'Isola di Man.

Dopo aver vinto il Campionato Britannico Sidecar nel 2020, la promozione al Campionato del Mondo era il passo logico nella pianificazione della carriera di Todd Ellis. Nel suo anno di debutto al massimo livello delle corse a tre ruote, ha combattuto un acceso duello per il titolo con Markus Schlosser, in cui la decisione è stata presa a favore del pilota svizzero solo nell'ultimo weekend di gara.

Il 2022 e il 2023 sono stati dominati dal britannico e dalla sua copilota francese Emmanuelle Clément, che ora è anche la sua compagna nella vita privata. I risultati della loro collaborazione triennale sono impressionanti. Hanno festeggiato un totale di 15 vittorie e altri 23 podi. Anche il campionato britannico è stato vinto da Ellis/Clément in questi due anni.

Come SPPEDWEEK.com ha annunciato settimane fa, da tempo Ellis sta accarezzando l'idea di partecipare alle gare del Tourist Trophy sull'Isola di Man. L'interesse per questo evento unico è sorto anche perché il suo patrigno Gary Bryan ha partecipato con successo al Tourist Trophy per anni e può vantare innumerevoli risultati di rilievo.

Se la preparazione andrà secondo i piani, l'anno prossimo Ellis/Clément si schiereranno sulla linea di partenza di Glencrutchery Road e affronteranno i 60 chilometri dello Snaefell Mountain Course sotto le ruote del loro team LCR. Si ritroveranno con i vecchi amici del Campionato del Mondo, Ben Birchall/Tom Birchall e Tim Reeves/Mark Wilkes.

"Era da tempo che pensavo di partecipare al Tourist Trophy. Sono un frequentatore abituale dell'Isola di Man da oltre 20 anni grazie al mio patrigno, ed è per questo che mi sono lasciato incantare da questo evento. Tuttavia, prima volevo vincere il Campionato del Mondo", dice il 29enne britannico del Lincolnshire, che vede il TT come un progetto a lungo termine.

"Sono venuto all'Isola di Man per la prima volta l'anno scorso per sostenere Gary. Quest'anno ho anche trascorso due settimane a dare una mano al Tourist Trophy. In quell'occasione abbiamo anche fatto qualche giro con Dean e Conrad Harrison. L'idea di partecipare a questa competizione unica è diventata sempre più concreta", ricorda la francese.

E continua: "Sarà sicuramente una grande sfida. Sono molto amica di Melanie Farnier. Ha partecipato al Tourist Trophy dal 2015 al 2018 ed è la copilota donna più veloce al TT. Intorno a noi c'è un gruppo fantastico di persone che sono convinta ci supporteranno al meglio nella fase di apprendimento".